0

WP узнал о возможной отправке 1,5 тыс. военных в Миннесоту

Министерство обороны США готовится отправить в штат Миннесота около 1500 военнослужащих, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей Министерства обороны США.

По информации газеты, солдат двух пехотных батальонов 11-й воздушно-десантной дивизии перевели в состояние боевой готовности. В Пентагоне этот шаг назвали «разумным планированием» на случай, если беспорядки в штате не прекратятся. Однако в ведомстве подчеркнули, что окончательное решение о вводе войск еще не принято.

Почему Трамп пригрозил отправить армию в «восставшую» Миннесоту
Политика
Фото:Scott Olson / Getty Images

Протесты в Миннесоте начались после убийства агентом ICE (Иммиграционная таможенная служба) 37-летней жительницы Миннеаполиса Рене Макклин Гуд. Он застрелил женщину, когда та находилась в автомобиле.

Президент США Дональд Трамп пригрозил применить закон о восстании в Миннесоте, если местные власти «не способны или не желают» поддерживать общественный порядок. Закон позволяет ввести в штаты армейские подразделения для подавления протестов.

По информации источников Bloomberg, ФБР разослало агентам сообщения с просьбой о помощи в поиске добровольцев для перевода в Миннеаполис для «выполнения временных задач».

Анастасия Карева
Пентагон США Миннесота военные беспорядки
