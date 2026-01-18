В Подмосковье ночью ударили 26-градусные морозы

Зарайск (Фото: BearFotos / Shutterstock)

Температура воздуха опустилась до минус 26 градусов в Московской области в ночь на 18 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По информации синоптика, сильные морозы ударили на юге Подмосковья. В Серебряных Прудах ночью столбики термометров опустились до минус 26,2 °C. В Зарайске мороз окреп до минус 25,9°C. Также экстремально низкие температуры наблюдались в Луховицах (-23,9 °C), Черустях (-23,1 °C) и Михайловском (-23,0 °C), в Серпухове (-22,4 °C), Коломне (-22,3 °C), Воскресенске (-21,6 °C).

В столице температура воздуха опустилась ниже 12,8 °C, что практически соответствует январской норме (-12,3 °C). В Бутово термометры показали минус 19,0 °C, а в Строгино — до минус 13,2 °C. Самым «теплым» местом в черте города оказался Балчуг с показателем минус 10,8 °C.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в Москве 18 января ожидается пасмурный зимний день. Температура будет варьироваться около минус 9 градусов, ветер западный со скоростью 2,4 м/с. Ночью температура может опуститься до минус 15 градусов.