 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Подмосковье ночью ударили 26-градусные морозы

Зарайск
Зарайск (Фото: BearFotos / Shutterstock)

Температура воздуха опустилась до минус 26 градусов в Московской области в ночь на 18 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По информации синоптика, сильные морозы ударили на юге Подмосковья. В Серебряных Прудах ночью столбики термометров опустились до минус 26,2 °C. В Зарайске мороз окреп до минус 25,9°C. Также экстремально низкие температуры наблюдались в Луховицах (-23,9 °C), Черустях (-23,1 °C) и Михайловском (-23,0 °C), в Серпухове (-22,4 °C), Коломне (-22,3 °C), Воскресенске (-21,6 °C).

В столице температура воздуха опустилась ниже 12,8 °C, что практически соответствует январской норме (-12,3 °C). В Бутово термометры показали минус 19,0 °C, а в Строгино — до минус 13,2 °C. Самым «теплым» местом в черте города оказался Балчуг с показателем минус 10,8 °C.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в Москве 18 января ожидается пасмурный зимний день. Температура будет варьироваться около минус 9 градусов, ветер западный со скоростью 2,4 м/с. Ночью температура может опуститься до минус 15 градусов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Московская область Москва морозы прогноз погоды
Материалы по теме
Синоптик рассказал, когда в Москве и области ослабнут морозы
Общество
Москвичей 17 января ждут 15-градусные морозы без осадков
Общество
Синоптик предупредил москвичей о крещенских морозах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
В Запорожской области 213 тыс. абонентов остались без электричества Политика, 10:56
Медведев заявил, что «абсурдные прогнозы» начинают сбываться Политика, 10:48
Когда желание нарастить мышцы становится патологиейПодписка на РБК, 10:42
В Беслане при атаке БПЛА на жилой дом пострадали три человека Политика, 10:33
Глава ЦБ Латвии рассказал о разработке планов из-за риска «атаки России» Политика, 10:24
В Подмосковье ночью ударили 26-градусные морозы Общество, 10:15
Анти-Starbucks за $10 млрд: как сеть ларьков с кофе навынос покорила СШАПодписка на РБК, 10:14
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
WP узнал о возможной отправке 1,5 тыс. военных в Миннесоту Политика, 09:54
Финские депутаты призвали Европу избавиться от влияния США Политика, 09:21
Telegraph рассказала о «секретном оружии» ВСУ на фоне нехватки бойцов Политика, 09:17
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:09
Какие акции принесли убыток более 60%. Топ-10 аутсайдеров 2025 года Инвестиции, 09:00
24 года Гуантанамо. Как устроена тюрьма США для террористов Общество, 09:00 