Медведев заявил, что «абсурдные прогнозы» начинают сбываться

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Ранее звучавшие абсурдными прогнозы о развитии мировой политики начинают сбываться. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней», — написал Медведев.

В качестве примеров он привел обсуждение возможных действий США в отношении Гренландии, заявления французских официальных лиц о выходе из НАТО, высказывания Юлии Тимошенко о ситуации на Украине и будущем страны, а также заявления руководства Молдавии о ликвидации страны и сообщения о том, что Трамп скоро объявит о контакте с инопланетянами.

«Прогнозы-то сбываются», — заключил Медведев.

В конце 2023 года Медведев публиковал прогнозы на 2024 год, которые тогда называл абсурдными. В их числе он упоминал появление в России двух политических партий, которые впоследствии будут запрещены Минюстом России, радикальное усиление поддержки Украины со стороны Запада вплоть до фактической передачи ей оборонной промышленности стран ЕС и США, а также масштабное финансирование, которое, по его версии, было бы мгновенно расхищено. Среди других прогнозов он называл отказ от собственных полицейских структур в странах ЕС и резкий рост давления на Дональда Трампа в США с одновременным сохранением его шансов вернуться к власти.