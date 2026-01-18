 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Медведев заявил, что «абсурдные прогнозы» начинают сбываться

Медведев: абсурдные прогнозы о развитии мировой политики начинают сбываться
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Ранее звучавшие абсурдными прогнозы о развитии мировой политики начинают сбываться. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней», — написал Медведев.

В качестве примеров он привел обсуждение возможных действий США в отношении Гренландии, заявления французских официальных лиц о выходе из НАТО, высказывания Юлии Тимошенко о ситуации на Украине и будущем страны, а также заявления руководства Молдавии о ликвидации страны и сообщения о том, что Трамп скоро объявит о контакте с инопланетянами.

«Прогнозы-то сбываются», — заключил Медведев.

Тимошенко заявила, что независимой Украине «осталось пять лет»
Политика
Юлия Тимошенко

В конце 2023 года Медведев публиковал прогнозы на 2024 год, которые тогда называл абсурдными. В их числе он упоминал появление в России двух политических партий, которые впоследствии будут запрещены Минюстом России, радикальное усиление поддержки Украины со стороны Запада вплоть до фактической передачи ей оборонной промышленности стран ЕС и США, а также масштабное финансирование, которое, по его версии, было бы мгновенно расхищено. Среди других прогнозов он называл отказ от собственных полицейских структур в странах ЕС и резкий рост давления на Дональда Трампа в США с одновременным сохранением его шансов вернуться к власти.

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Дмитрий Медведев Гренландия США НАТО Дональд Трамп прогнозы
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Юлия Тимошенко фото
Юлия Тимошенко
депутат Верховной рады Украины, бывший премьер-министр Украины
27 ноября 1960 года
