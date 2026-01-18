 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава ЦБ Латвии рассказал о разработке планов из-за риска «атаки России»

Глава ЦБ Латвии Казакс: Европа уже находится в состоянии войны с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Европа уже находится «в состоянии войны» с Россией, хотя и не «физически», заявил глава ЦБ Латвии Казакс. Он сообщил, что регулятор разработал меры на случай кризисов, в том числе связанных с «риском нападения»
Мартиньш Казакс
Мартиньш Казакс (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Евросоюз уже находится «в состоянии войны» с Россией, хотя «физически» конфликт не развивается на территории еврозоны, финансовым системам нужно подготовиться к потенциальной эскалации, заявил в интервью Financial Times глава Центробанка Латвии (Latvijas Banka) Мартиньш Казакс.

Он отметил кибератаки на европейские ресурсы, подрыв кабелей и появление беспилотников возле аэропортов и военных баз в странах ЕС. Москва отрицала причастность к таким инцидентам.

«Наивно думать, что мы не находимся в состоянии войны [с Россией]. <...> Нам нужно быть стойкими, чтобы справиться с этим», — сказал Казакс.

По его словам, за последние четыре-шесть лет Центробанк Латвии работал над «различными вопросами планирования на случай непредвиденных обстоятельств», включая как наводнения и риски, связанные с изменением климата, так и сценарии, связанные с «риском нападения России».

Казакс говорит, что военный конфликт на территории страны, входящей в еврозону, может привести к «проблемам с финансовой стабильностью» и в банковской системе, а также к опасениям по поводу приемлемости уровня долга. Однако, по его мнению, Евросоюз может снизить эти риски, если будет поддерживать Украину и укреплять собственные вооруженные силы, «чтобы создать у России представление о том, что [любое нападение] является угрозой настолько высокого риска, что не стоит [об этом] даже думать».

Москва осуждает военную помощь Киеву.

Эстонская разведка исключила риск нападения России на НАТО
Политика
Каупо Розин

Одним из основных направлений разработанных латвийским регулятором мер является обеспечение постоянной доступности наличных и цифровых платежей в случае кризиса, что обязывает коммерческие банки эксплуатировать сети «критически важных» банкоматов, включая оснащение некоторых из них собственными генераторами электроэнергии.

Также в Латвии разработана система «оплаты физическими картами в автономном режиме» в аптеках, на заправках и в магазинах розничной торговли. «Во многих случаях мы являемся лучшими в своем классе, и другие страны перенимают наши решения», — отмечает Казакс.

Мартиньш Казакс возглавляет ЦБ Латвии с декабря 2019 года. Он также входит в управляющий совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) и является одним из потенциальных кандидатов на пост вице-президента. В мае истекает срок полномочий занимающего эту должность Луиса де Гиндоса, решение о его преемнике министры финансов стран еврозоны могут принять 19 января, сообщает FT.

Газета отмечает, что Казакс является одним из «наиболее агрессивно настроенных» членов управляющего совета ЕЦБ: он заблаговременно предупреждал об инфляционных рисках после пандемии коронавируса и начала российской военной операции на Украине в 2022 году.

Москва не раз опровергала наличие планов нападения на европейские страны. Президент Владимир Путин в декабре 2025 года заявил, что Россия не собирается воевать с ними, но если Европа начнет войну, Москва готова «прямо сейчас».

