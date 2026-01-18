Глава ЦБ Латвии рассказал о разработке планов из-за риска «атаки России»

Европа уже находится «в состоянии войны» с Россией, хотя и не «физически», заявил глава ЦБ Латвии Казакс. Он сообщил, что регулятор разработал меры на случай кризисов, в том числе связанных с «риском нападения»

Мартиньш Казакс (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Евросоюз уже находится «в состоянии войны» с Россией, хотя «физически» конфликт не развивается на территории еврозоны, финансовым системам нужно подготовиться к потенциальной эскалации, заявил в интервью Financial Times глава Центробанка Латвии (Latvijas Banka) Мартиньш Казакс.

Он отметил кибератаки на европейские ресурсы, подрыв кабелей и появление беспилотников возле аэропортов и военных баз в странах ЕС. Москва отрицала причастность к таким инцидентам.

«Наивно думать, что мы не находимся в состоянии войны [с Россией]. <...> Нам нужно быть стойкими, чтобы справиться с этим», — сказал Казакс.

По его словам, за последние четыре-шесть лет Центробанк Латвии работал над «различными вопросами планирования на случай непредвиденных обстоятельств», включая как наводнения и риски, связанные с изменением климата, так и сценарии, связанные с «риском нападения России».

Казакс говорит, что военный конфликт на территории страны, входящей в еврозону, может привести к «проблемам с финансовой стабильностью» и в банковской системе, а также к опасениям по поводу приемлемости уровня долга. Однако, по его мнению, Евросоюз может снизить эти риски, если будет поддерживать Украину и укреплять собственные вооруженные силы, «чтобы создать у России представление о том, что [любое нападение] является угрозой настолько высокого риска, что не стоит [об этом] даже думать».

Москва осуждает военную помощь Киеву.

Одним из основных направлений разработанных латвийским регулятором мер является обеспечение постоянной доступности наличных и цифровых платежей в случае кризиса, что обязывает коммерческие банки эксплуатировать сети «критически важных» банкоматов, включая оснащение некоторых из них собственными генераторами электроэнергии.

Также в Латвии разработана система «оплаты физическими картами в автономном режиме» в аптеках, на заправках и в магазинах розничной торговли. «Во многих случаях мы являемся лучшими в своем классе, и другие страны перенимают наши решения», — отмечает Казакс.

Мартиньш Казакс возглавляет ЦБ Латвии с декабря 2019 года. Он также входит в управляющий совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) и является одним из потенциальных кандидатов на пост вице-президента. В мае истекает срок полномочий занимающего эту должность Луиса де Гиндоса, решение о его преемнике министры финансов стран еврозоны могут принять 19 января, сообщает FT.

Газета отмечает, что Казакс является одним из «наиболее агрессивно настроенных» членов управляющего совета ЕЦБ: он заблаговременно предупреждал об инфляционных рисках после пандемии коронавируса и начала российской военной операции на Украине в 2022 году.

Москва не раз опровергала наличие планов нападения на европейские страны. Президент Владимир Путин в декабре 2025 года заявил, что Россия не собирается воевать с ними, но если Европа начнет войну, Москва готова «прямо сейчас».