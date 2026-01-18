 Перейти к основному контенту
В Беслане при атаке БПЛА на жилой дом пострадали три человека

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Двое детей и один взрослый пострадали в результате падения обломков беспилотников на многоэтажный дом в Беслане. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По словам Меняйло, пострадавшим оказали медицинскую помощь. «Угрозы жизни людей нет», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны отчиталось об уничтожении 63 беспилотников за ночь
Политика

В ночь на 18 января российские силы ПВО уничтожили над Северной Осетией шесть дронов. В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали из здания 70 человек.

Глава Северной Осетии поручил в ближайшее время провести обследование многоквартирного дома. «После того как будет оценен ущерб, незамедлительно приступим к восстановительным работам. Всем пострадавшим жильцам дома окажем всю необходимую помощь», — сообщил Меняйло.

