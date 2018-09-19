Виктор Иванов прильнул к новому делу

Бывший глава Госнаркоконтроля идет в текстильный бизнес

Бывший директор ФСКН Виктор Иванов создал «Льняной союз» для возрождения в России производства льна. По его словам, эта отрасль заинтересовала его еще во время работы в руководстве ФСБ и Госнаркоконтроля

Виктор Иванов (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Бывший директор ФСКН и экс-заместитель руководителя администрации президента России Виктор Иванов возглавил попечительский совет межрегионального общественного фонда «Льняной союз». В будущем он намерен заняться бизнесом в льняной отрасли, рассказал РБК Иванов.

«Этот фонд был создан для решения проблемы сырья для текстильной промышленности. Было поручение президента еще от 20 января 2016 года по обеспечению импортонезависимости от хлопка и наращиванию производства льноволокна, где соответствующие задачи были названы стратегическими. К сожалению, ни одна из поставленных задач не была выполнена и отчет контрольному управлению президента по нему был в очередной раз перенесен на ноябрь. В целях развития льняной отрасли в этом году мной был создан фонд, который позволит приступить к работе с производителями и регионами», — рассказал Иванов.

По его словам, в этом году Минсельхоз выделяет погектарные средства — 10 тыс. руб. на каждый гектар, засеянный льном. Это прямая субсидия из бюджета. И в следующем году эта программа тоже будет действовать. «Пока она не привязана к тому, сколько льна было собрано», — объяснил Иванов.

В 2018–2020 годах на поддержку льноводства Минсельхоз планирует направить 20 млрд руб., в том числе 7,4 млрд руб. в этом году, говорил в ходе инвестиционного форума в Сочи директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК в Минсельхозе Анатолий Куценко. По оценке министерства, благодаря господдержке можно обеспечить рентабельность льняной отрасли не ниже 15–20%, что позволит последовательно наращивать производство.

Лен и нацбезопасность

Комментируя свой уход с государственной службы, Иванов рассказал, что уступил «дорогу молодым», а свой опыт намерен применить прежде всего в льняной отрасли. Как рассказал РБК Иванов, идея заняться льном возникла у него во время работы в руководстве органов госбезопасности. «Будучи в свое время сотрудником ФСБ, где отвечал за вопросы экономической безопасности, в администрации президента, да и в ФСКН, я видел, что существует колоссальная проблема, которая имеет свое решение. Это вопрос национальной безопасности. Президент так и обозначил задачу — как стратегическую», — рассказал Иванов.

Сейчас легкая промышленность ориентирована в основном на производство тканей из хлопка, а хлопок импортируется, заметил экс-глава Госнаркоконтроля.

«С падением рубля в 2014 году цены на хлопок выросли почти в два раза, — говорит Иванов. — Фатальная зависимость от хлопка — это упущение региональной политики в СНГ и упущение в развитии промышленности».

Кто такой Виктор Иванов Директор ФСКН считался человеком из ближнего окружения Владимира Путина. Иванов ушел с поста директора ФСКН в 2016 году после указа президента о ликвидации службы. Ранее он не давал комментариев СМИ о своей новой работе. Иванов начинал службу в органах госбезопасности Ленинграда и Ленинградской области в 1970-е годы, уволился в запас в 1994 году и перешел на службу в мэрию Санкт-Петербурга. После назначения Владимира Путина директором ФСБ Иванов возглавил Управление собственной безопасности спецслужбы, а затем департамент экономической безопасности ведомства. С 2000 года Иванов занимал пост заместителя руководителя администрации президента России, курируя кадровую политику. В 2002 году он возглавил совет директоров оборонного концерна «Алмаз-Антей», на предприятиях которого производятся комплексы ПВО С-300 и С-400. В 2005 году Иванов стал председателем совета директоров «Аэрофлота». В 2008 году после отставки с поста директора ФСКН Виктора Черкесова Иванов возглавил Госнаркоконтроль.

Инвестиции на 30 млрд руб.

Мировой рынок льняной продукции оценивается в $2,2 млрд в год, утверждал в феврале замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, выступая в рамках Российского инвестиционного форума. По его словам, доля России на этом рынке — всего 0,5%, Белоруссии — 3,5%.

Евтухов заявил, что Минпромторг вместе с Минсельхозом начал «раскручивать льняной маховик». По его мнению, экспорт льноволокна может стать «хорошим подспорьем» для регионов Нечерноземья. Замминистра также подчеркнул необходимость повышать степень переработки сырья в России.

«Уже с этого года планируются к заключению долгосрочные контракты между сельхозпроизводителями и текстильными предприятиями. Ведутся переговоры с лидерами льняной индустрии Франции в части локализации в Российской Федерации производства льноуборочной техники. И мы уверены, что наши сельхозмашиностроители поддержат нас в этом вопросе», — цитировало Евтухова «РИА Новости».

Гендиректор и совладелец холдинга «Промагро» Константин Клюка на той же площадке рассказал о намерении инвестировать 2 млрд руб. в строительство предприятия по переработке льна на площадке индустриального парка «Сафоново» в Смоленской области. Первый этап проекта предполагается реализовать в 2018—2020 годах.

В апреле тогдашний глава Минсельхоза Александр Ткачев рассказал о дополнительных мерах поддержки льняной отрасли, среди которых помимо субсидии в 10 тыс. руб. на один гектар посевов льна были льготные инвестиционные и краткосрочные кредиты, а также возмещение до 50% прямых понесенных затрат на создание и модернизацию предприятий льняного комплекса. По оценке Минсельхоза, благодаря господдержке и модернизации отрасли рентабельность льноводческих предприятий увеличится до 35–40%, а во всех 26 «льносеющих регионах» России от Центрального Нечерноземья до Сибири будут созданы «льняные кластеры».

Анатолий Куценко оценивал общий объем инвестиций, которые позволит привлечь в отрасль господдержка в 2018–2020 годах, в 30 млрд руб.

По данным издания «Агроинвестор», в 2017 году посевы льна-долгунца в стране составили 47,5 тыс. га, производство льноволокна — 39 тыс. т. Лидерами по сбору льна стали Омская область (6,9 тыс. т), Смоленская область (4,5 тыс. т), Удмуртия (4,5 тыс. т), Алтайский край (4,1 тыс. т) и Тверская область (4 тыс. т).

Спрос на лен на мировом рынке устойчивый и перспективы развития льноводства в России есть, считает Павел Каржанов, гендиректор компании — производителя тканей «ТДЛ Текстиль» (занимает более 70% российского рынка льняных тканей и изделий из них). Отечественное производство льна обеспечивает текстильную промышленность сырьем только на 60–70%, и производители вынуждены закупать льняную пряжу для изготовления текстиля в Китае, Франции или Бельгии. По мнению Каржанова, главная проблема отрасли — в нехватке заводов для первичной переработки льна. Для развития отрасли необходимо не просто поддержать фермеров, «чтобы они сеяли», нужно организовать первичную переработку льна на базе современных заводов, считает эксперт.