Минкультуры сменило директоров Третьяковской галереи и музея Пушкина

Третьяковскую галерею возглавила Ольга Галактионова, которая ранее возглавляла Государственный музей им. Пушкина. Его новым руководителем стала Екатерина Проничева. Гендиректором Третьяковки до этого была ее сестра Елена

Ольга Галактионова (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Директор Государственного музея им. Пушкина Ольга Галактионова назначена директором Третьяковской галереи. Руководителем Пушкинского музея стала Екатерина Проничева, которая руководила Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С января 2025 года руководила ГМИИ им. А.С. Пушкина, до этого — РОСИЗО. Под ее руководством были созданы такие крупные выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР» — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева», — написала Любимова в Max.

До этого Третьяковскую галерею возглавляла Елена Проничева. Министр культуры отметила, что она покинула пост по собственному желанию. При ней галерея организовала десятки ярких экспозиций, добавила Любимова. Кроме того, были открыты новые площадки в Москве, Самаре и Калининграде, продолжила она.

Екатерина и Елена Проничевы — сестры, писали «Известия». Их отец — Владимир Проничев — генерал ФСБ и Герой России. В 2003–2013 годах он возглавлял Пограничную службу.