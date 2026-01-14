 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минкультуры сменило директоров Третьяковской галереи и музея Пушкина

Третьяковскую галерею возглавила Ольга Галактионова, которая ранее возглавляла Государственный музей им. Пушкина. Его новым руководителем стала Екатерина Проничева. Гендиректором Третьяковки до этого была ее сестра Елена
Ольга Галактионова
Ольга Галактионова (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Директор Государственного музея им. Пушкина Ольга Галактионова назначена директором Третьяковской галереи. Руководителем Пушкинского музея стала Екатерина Проничева, которая руководила Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С января 2025 года руководила ГМИИ им. А.С. Пушкина, до этого — РОСИЗО. Под ее руководством были созданы такие крупные выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР» — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева», — написала Любимова в Max.

Умер Игорь Золотовицкий
Общество
Игорь Золотовицкий

До этого Третьяковскую галерею возглавляла Елена Проничева. Министр культуры отметила, что она покинула пост по собственному желанию. При ней галерея организовала десятки ярких экспозиций, добавила Любимова. Кроме того, были открыты новые площадки в Москве, Самаре и Калининграде, продолжила она.

Екатерина и Елена Проничевы — сестры, писали «Известия». Их отец — Владимир Проничев — генерал ФСБ и Герой России. В 2003–2013 годах он возглавлял Пограничную службу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Третьяковская галерея ГМИИ имени А.С. Пушкина Ольга Галактионова Елена Проничева Ольга Любимова
Ольга Любимова фото
Ольга Любимова
министр культуры России
31 декабря 1980 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 18:01
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии Политика, 19:21
Госдеп уточнил, какие визы перестанут выдавать США россиянам Политика, 19:19
«Газпром» заявил о стремлении запасов газа в хранилищах Европы к минимуму Экономика, 19:16
Эксперты оценили долю свободных торговых помещений в центре Москвы Недвижимость, 19:15
США сократят войска на крупнейшей базе близ Ирана после угрозы удара Политика, 19:11
Спортивный директор «Спартака» пообещал лично ответить за провал Карседо Спорт, 19:10
В РСТ заявили о фактическом прекращении поездок из России в США Общество, 19:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Зеленский заявил о необходимости изменений в мобилизации Политика, 18:51
«Рынок оживет к марту». Дилеры — об изменениях цен на автомобили к весне Авто, 18:48
ПСБ поддержит приоритетные проекты Тульской области Пресс-релиз, 18:46
Продавать или покупать: инвесторы спорят о рынке квартир Москвы. ВидеоПодписка на РБК, 18:44 
В Госдуме рассмотрят передачу Минфину части полномочий ФНС по майнингу Крипто, 18:44
Врачи из роддома в Новокузнецке, где погибли младенцы, оказались здоровы Общество, 18:42