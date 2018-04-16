«Русская рулетка» оказалась холостой

UC Rusal не стала бороться за «Норникель»

Из-за санкций США Rusal Олега Дерипаски решила не запускать «русскую рулетку», которая позволила бы компании получить контроль над «Норникелем» или продать свою долю с премией. Сейчас это не соответствует интересам акционеров

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

«Рулетки» не будет

UC Rusal Олега Дерипаски отказалась выносить на обсуждение акционеров возможность выкупа или продажи пакета акций (это предусмотрено механизмом «русская рулетка») «Норильского никеля» другому крупному акционеру этой компании Владимиру Потанину, следует из сообщения производителя алюминия.

«В связи с включением в санкционный список Минфина США (OFAC) компания считает, что запрос на мандат касательно потенциальной процедуры shoot out («русская рулетка». — РБК) в настоящее время не соответствует интересам компании и акционеров», — говорится в сообщении от имени совета директоров Rusal. Rusal может вернуться к обсуждению этого вопроса, когда это будет отвечать интересам группы и ее акционеров, пояснила компания.

«Русская рулетка» — это механизм разрешения спорных ситуаций, предусмотренный соглашением акционеров «Норникеля», при котором один акционер может предложить другому выкупить его акции с премией в 20% к средневзвешенной цене бумаг за последние полгода или продать свой пакет по предложенной или более высокой цене. Отказ может трактоваться как нарушение акционерного соглашения, в этом случае нарушитель должен продать 1,875% из своего пакета «Норникеля» второй стороне по символической цене — $1 за акцию.

Конфликт между Потаниным и Дерипаской разгорелся в очередной раз в феврале 2018 года, когда еще один совладелец компании Роман Абрамович решил продать часть принадлежащего ему с Александром Абрамовым пакета (4 из 6% «Норникеля»). «Интеррос» уже выкупил пропорционально причитающиеся ему 2,1% за $770 млн, увеличив свою долю до 32,9%, а Rusal оферту также приняла, но оспорила всю сделку в Высоком суде Лондона, посчитав цену завышенной.

С помощью «русской рулетки» Rusal, которой принадлежит 27,8% акций «Норильского никеля», собиралась выкупить долю Потанина, структурам которого принадлежит 32,9%, максимум за $15,39 млрд. О том, что Rusal намерена вынести на голосование акционеров вопрос о выкупе доли Потанина в «Норникеле» или продаже своей по более высокой цене, стало известно 20 февраля. Спустя три дня компания официально подтвердила намерение попросить у своих акционеров мандат на «русскую рулетку».

9 марта представитель компании подтвердил РБК, что вероятность запуска этого механизма сохраняется. Но теперь совет директоров UC Rusal решил отказаться от этой идеи.

6 апреля Минфин США внес Дерипаску и аффилированные с ним компании, в том числе UC Rusal, в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals List — список граждан особых категорий и запрещенных лиц). Любая крупная сделка с фигурантами этого списка потенциально может стать поводом для вторичных санкций в отношении участника такой сделки — за содействие подсанкционному лицу или компании. «Интеррос» Потанина еще в конце февраля предупреждал Высокий суд Лондона, что США могут ввести санкции против UC Rusal, из-за которых компания не сможет компенсировать возможный ущерб Потанина.

UC Rusal теряет директоров и клиентов

То, что «рулетка» невозможна, стало понятно сразу после обнародования новых санкций США, и это помогло акциям восстановиться в цене, сказал РБК старший аналитик БКС Олег Петропавловский. За неделю после «черного понедельника» (9 апреля акции «Норникеля» подешевели на 19% в связи с распродажей инвесторами российских бумаг из-за санкций) они прибавили 13%.

В нынешних условиях обеим сторонам конфликта будет крайне непросто привлечь финансирование из-за санкций Минфина США, добавил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «Норникель» может вздохнуть свободно, однако, возможно, Потанину придется помочь UC Rusal: согласиться повысить дивиденды, поступившись на время своими приоритетами, добавил он. Как выяснил РБК, санкции не должны лишить UC Rusal возможности получать дивиденды «Норникеля», которые помогают ему обслуживать высокий долг (чистый долг компании на конец 2017 года — $7,6 млрд).

Вопрос о дивидендах и капзатратах «Норникеля» — основной в споре двух крупнейших акционеров компании. «Мы по-разному смотрим на мир. Акционеры хотят больше дивидендов, менеджмент — увеличения капзатрат. Его [Дерипаски] дивидендные ожидания завышены. Ему нужны средства для собственных проектов. Я не хочу кормить его систему», — сказал Потанин в интервью Financial Times (FT). Потанин хотел бы развивать два больших проекта — Баимское месторождение и совместное предприятие с «Русской платиной», но это потребует $8 млрд инвестиций в течение пяти-шести лет, оценивала UC Rusal.



На днях Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норильского никеля». Из-за санкций перед основным акционером UC Rusal появились новые проблемы: зарубежные потребители алюминия компании одна за другой объявляют форс-мажоры по контрактам, брокеры останавливают торги акциями и евробондами компании, совет директоров UC Rusal начали покидать директора-иностранцы (так поступил, например, глава Glencore Айван Глазенберг).



10 апреля Лондонская биржа металлов (LME), на которую приходилось 10–20% продаж UC Rusal, заявила о приостановке торгов алюминием компании. В среду, 11 апреля, Нью-Йоркская товарная биржа отменила разрешения на поставки металла брендов UC Rusal по фьючерсным контрактам.



Ожидаемый дефицит алюминия отразился на цене: 12 апреля впервые за шесть лет этот металл на LME подорожал до $2300 за тонну (на пике цена достигла отметки $2330,75, что является максимальным значением с 16 сентября 2011 года).

Санкции против UC Rusal также повлияли на компании, производящие глинозем, компонент в производстве алюминия (компания производит его в Ирландии и на Ямайке). Газета FT сообщила, что UC Rusal проинформировала 450 сотрудников ирландского завода Aughinish, который производит 30% глинозема в Европе, что она находится под санкциями США. Власти Ирландии выразили обеспокоенность ситуацией вокруг UC Rusal и перспективами завода Aughinish, пишет издание. Представитель UC Rusal не уточнил, как санкции скажутся на деятельности завода.