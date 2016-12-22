Потанин назвал «глупым» конфликт с Дерипаской

Владимир Потанин в интервью Financial Times назвал акционерный конфликт в «Норникеле» «глупым», а «русскую рулетку» неприемлемым способом его разрешения. В UC Rusal настаивают, что это условие — часть акционерного соглашения

Владимир Потанин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Потанин, который владеет 32,9% «Норникеля» и судится со вторым крупным акционером компании — UC Rusal Олега Дерипаски (27,8%) — заявил в интервью Financial Times, что «судьба компании с таким значением для российской экономики не должна решаться с помощью игры в рулетку». «Это неприемлемый способ разрешения сложившейся ситуации», — сказал он, назвав конфликт с Дерипаской «глупым».

Представитель UC Rusal в комментарии, направленном в РБК, напомнил, что «русская рулетка» — часть акционерного соглашения «Норникеля».

Механизм «русской рулетки» предполагает, что один из акционеров «Норникеля» — Потанин или Дерипаска — может предложить другому выкупить его долю по средневзвешенной цене за полгода с премией 20%. Другой может принять оферту, сам выкупить долю партнера за ту же цену или назвать более высокую цену за свой пакет. Инициатор «рулетки» в ответ может либо выкупить пакет партнера по новой цене, либо предъявить свой пакет к выкупу. Отказ может трактоваться как нарушение акционерного соглашения, в этом случае нарушитель должен продать 1,875% из своего пакета «Норникеля» второй стороне по цене $1 за акцию. Всего за пакет Потанина в «Норникеле» UC Rusal предлагал заплатить максимум $15,39 млрд.

Конфликт между Потаниным и Дерипаской разгорелся в очередной раз в феврале 2018 года, когда еще один совладелец компании Роман Абрамович решил продать часть принадлежащего ему с Александром Абрамовым пакета (4% «Норникеля»). «Интеррос» уже выкупил пропорционально причитающиеся ему 2,1% за $770 млн, увеличив свою долю до 32,9%, а Rusal оферту также приняла, но оспорила всю сделку в Высоком суде Лондона, посчитав цену завышенной.



Потанин говорил с Financial Times до того, как Минфин внес UC Rusal и самого Дерипаску в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals List — список граждан особых категорий и запрещенных лиц). Теперь крупная сделка с фигурантами перечня потенциально может стать поводом для вторичных санкций против того, кто ей содействует. Таким образом, санкции лишили акционеров «Норникеля» возможности участвовать в «рулетке». «Интеррос» Потанина еще в конце февраля предупреждал Высокий суд Лондона, что США могут ввести санкции против UC Rusal, из-за которых компания не сможет компенсировать возможный ущерб Потанина.

Вопрос о дивидендах и капзатратах «Норникеля» — основной в споре двух крупнейших акционеров компании. «Мы по-разному смотрим на мир. Акционеры хотят больше дивидендов, менеджмент — увеличения капзатрат. Его [Дерипаски] дивидендные ожидания завышены. Ему [Дерипаске] нужны средства для собственных проектов», — сказал Потанин, добавив, что сам он тратит дивиденды на покупку акций компании.

Представитель UC Rusal заявил РБК, что право каждого акционера решать, как наиболее эффективно распорядиться средствами, полученными в качестве дивидендов от его инвестиции в «Норникель». Компания также раскритиковала желание Потанина увеличивать капзатраты, назвав ресурсные проекты «Норникеля» очень рискованными. Развитие двух больших проектов (Баимское месторождение и совместное предприятие с «Русской платиной») потребует $8 млрд инвестиций в течение пяти-шести лет, говорилось в судебных документах UC Rusal. Вместо этого компания Дерипаски предлагает развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, которая предназначена для электрокаров.

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