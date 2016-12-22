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Совет директоров UC Rusal покинули еще два топ-менеджера
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Совет директоров UC Rusal покинули еще два топ-менеджера
Новые санкции США, 02:59
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Совет директоров UC Rusal покинули еще два топ-менеджера

После введения санкций со стороны США против ряда российских компаний Совет директоров UC Rusal покинули директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор ОНЭКСИМа Даниэль Вольф. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.

Удар по UC Rusal: сколько потеряла компания от новых санкций США
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Оба в UC Rusal занимали должности неисполнительных директоров. Как отмечается в сообщении, после отставки Гольдмана и Вольфа в совет директоров входят два исполнительных директора, семь неисполнительных директоров и пять независимых неисполнительных директоров.​

10 апреля из-за новых американских санкций совет директоров UC Rusal покинули генеральный директор Glencore Айван Глазенберг и независимый директор Филип Лэйдер.

Rusal подешевел в два раза после объявления о санкциях
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Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских компаний, бизнесменов и чиновников в пятницу, 6 апреля. Одна из компаний, против которой были введены санкции, UC Rusal ​Олега Дерипаски утром 9 апреля разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение о том, что холдинг может объявить технический дефолт из-за введенных против нее ограничений. Сразу после этого акции Rusal на Гонконгской фондовой бирже упали на 50%, на Московской бирже — на 22%.

Теги: UC Rusal , совет директоров , американские санкции
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