Rio Tinto объявит форс-мажор по контрактам Rusal из-за санкций США

Rio Tinto Group готовится объявить форс-мажор по контрактам с UC Rusal из-за санкций США. Компания входит в пятерку крупнейших потребителей алюминия российской компании

Фото: Michael Nagle / Bloomberg

Международный горнодобывающий концерн Rio Tinto Group готовится объявить форс-мажор по контрактам с UC Rusal из-за санкций США. Сообщение размещено на его сайте. Компания также пересмотрит соглашения с UC Rusal о глиноземном предприятии Queensland Alumina Limited, в котором российской компании принадлежит 20%, в том числе off-take соглашения, контракты на продажу бокситов на глиноземный завод UC Rusal в Ирландии и off-take контракты на глинозем, поставлявшийся на предприятия Rio Tinto во Франции и Исландии.

Rio Tinto намерена соблюдать все санкционные ограничения и работает со своими клиентами, чтобы минимизировать их потери.

Минфин США внес UC Rusal и ее основного владельца Олега Дерипаску в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals List — список граждан особых категорий и запрещенных лиц) 6 апреля. Санкции подразумевают полную изоляцию от американской финансовой системы. Существенные сделки с фигурантами перечня могут стать поводом для вторичных санкций против того, кто им содействует. В связи с этим UC Rusal предупредила инвесторов о возможных технических дефолтах, а трейдеров попросила приостановить платежи.

Rio Tinto, согласно отчетности UC Rusal, входила в пятерку ее крупнейших потребителей, на долю которых пришлось 38% продаж за девять месяцев 2017 года. Крупнейший потребитель алюминия UC Rusal — швейцарская Glencore — объявил о форс-мажоре по контрактам на поставку 50 тыс. т алюминия, передает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.