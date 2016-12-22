Rio Tinto объявит форс-мажор по контрактам Rusal из-за санкций США

Международный горнодобывающий концерн Rio Tinto Group готовится объявить форс-мажор по контрактам с UC Rusal из-за санкций США. Сообщение размещено на его сайте. Компания также пересмотрит соглашения с UC Rusal о глиноземном предприятии Queensland Alumina Limited, в котором российской компании принадлежит 20%, в том числе off-take соглашения, контракты на продажу бокситов на глиноземный завод UC Rusal в Ирландии и off-take контракты на глинозем, поставлявшийся на предприятия Rio Tinto во Франции и Исландии.
Rio Tinto намерена соблюдать все санкционные ограничения и работает со своими клиентами, чтобы минимизировать их потери.
Минфин США внес UC Rusal и ее основного владельца Олега Дерипаску в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals List — список граждан особых категорий и запрещенных лиц) 6 апреля. Санкции подразумевают полную изоляцию от американской финансовой системы. Существенные сделки с фигурантами перечня могут стать поводом для вторичных санкций против того, кто им содействует. В связи с этим UC Rusal предупредила инвесторов о возможных технических дефолтах, а трейдеров попросила приостановить платежи.
Rio Tinto, согласно отчетности UC Rusal, входила в пятерку ее крупнейших потребителей, на долю которых пришлось 38% продаж за девять месяцев 2017 года. Крупнейший потребитель алюминия UC Rusal — швейцарская Glencore — объявил о форс-мажоре по контрактам на поставку 50 тыс. т алюминия, передает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
10 апреля Лондонская биржа металлов (LME), на которую приходилось около 10–20% продаж UC Rusal, заявила о приостановке торгов алюминием компании. В среду, 11 апреля, Нью-Йоркская товарная биржа отменила разрешения на поставки металла брендов UC Rusal по фьючерсным контрактам.
На ожиданиях дефицита алюминия цена тонны этого металла на LME 12 апреля впервые за шесть лет перевалила за $2300 (в предыдущий раз такое случилось 1 марта 2012 года), следует из данных торгов. На пике она достигла отметки $2330,75, что является максимальным значением с 16 сентября 2011 года. Акции американского конкурента UC Rusal — Alcoa — в четверг выросли на 1,3%, по данным Bloomberg.