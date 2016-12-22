Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,48 60,85 EUR Нал. 77,35 75,06 USD Бирж. 61,98 -0,02 EUR Бирж. 76,40 -0,02 USD ЦБ. 61,43 -0,63 EUR ЦБ. 75,75 -1,01 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8111,90 +414,40 MOEX 2175,16 -1,58% RTS 1104,51 -1,83% Brent 72,67 +0,65% DJIA 24446,34 -0,15% Nasdaq 7139,05 -0,02% FTSE 7264,56 +0,09%
Rio Tinto объявит форс-мажор по контрактам Rusal из-за санкций США
Лента новостей
Песков установил ICQ после решения суда о блокировке Telegram 20:49, Технологии и медиа Кто из российских депутатов заработал больше всего в 2017 году 20:42, Фотогалерея  Великобритания назвала гротеском слова о постановке химатаки в Сирии 20:30, Политика Доходы Сулеймана Керимова выросли в 230 раз 20:30, Бизнес В ОБСЕ призвали российские власти отказаться от блокировки Telegram 20:21, Политика Самой богатой из жен кремлевских чиновников стала Навка 20:14, Политика Макрон назвал Путину приоритеты политики Франции в Сирии 19:57, Политика Кто из российских министров заработал больше всего в 2017 году 19:48, Фотогалерея  СМИ узнали дату начала блокировки Telegram 19:39, Технологии и медиа Кремль объяснил увеличение дохода Путина в 2017 году почти на 10 млн руб. 19:35, Политика Актер Уилл Феррелл попал в больницу после аварии 19:23, Общество UC Rusal отказался от борьбы за контроль в «Норникеле» 19:22, Бизнес Британия обвинила Россию в производстве «Новичка» в течение «десяти лет» 19:17, Политика Rio Tinto объявит форс-мажор по контрактам Rusal из-за санкций США 19:09, Экономика Путин призвал соблюдать права уволенных работников 19:07, Общество В Греции освободили русскую осведомительницу убитой на Мальте журналистки 19:06, Общество Семь человек погибли в ДТП в Вологодской области 19:05, Общество Порошенко пообещал закончить АТО в Донбассе до конца месяца 19:05, Политика Хлопонин заработал почти в два раза больше остальных членов правительства 18:58, Экономика Mail.Ru Group заявил о росте числа новых пользователей «ТамТам» в 10 раз 18:57, Общество Доход главы администрации президента вырос в 26 раз за год 18:48, Политика Госдума допустила введение ограничений на VPN-сервисы из-за Telegram 18:47, Технологии и медиа Дворкович понадеялся на благоразумие США 18:46, Общество В Краснодаре умер участник «Comedy Баттл» Андрей Жмакин 18:45, Общество Роскомнадзор внес веб-версию Telegram в реестр запрещенных сайтов 18:43, Общество Генсек ООН констатировал возвращение холодной войны 18:41, Политика Леса Дальнего Востока ждут инвесторов 18:36, Партнерский материал Сопредседателя «Другой России» арестовали по подозрению в контрабанде 18:35, Общество
Rio Tinto объявит форс-мажор по контрактам Rusal из-за санкций США
Экономика, 19:09
0
Rio Tinto объявит форс-мажор по контрактам Rusal из-за санкций США
Rio Tinto Group готовится объявить форс-мажор по контрактам с UC Rusal из-за санкций США. Компания входит в пятерку крупнейших потребителей алюминия российской компании
Фото: Michael Nagle / Bloomberg

Международный горнодобывающий концерн Rio Tinto Group готовится объявить форс-мажор по контрактам с UC Rusal из-за санкций США. Сообщение размещено на его сайте. Компания также пересмотрит соглашения с UC Rusal о глиноземном предприятии Queensland Alumina Limited, в котором российской компании принадлежит 20%, в том числе off-take соглашения, контракты на продажу бокситов на глиноземный завод UC Rusal в Ирландии и off-take контракты на глинозем, поставлявшийся на предприятия Rio Tinto во Франции и Исландии.

Rio Tinto намерена соблюдать все санкционные ограничения и работает со своими клиентами, чтобы минимизировать их потери.

Мантуров пообещал поддержать попавший под санкции UC Rusal
Бизнес

Минфин США внес UC Rusal и ее основного владельца Олега Дерипаску в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals List — список граждан особых категорий и запрещенных лиц) 6 апреля. Санкции подразумевают полную изоляцию от американской финансовой системы. Существенные сделки с фигурантами перечня могут стать поводом для вторичных санкций против того, кто им содействует. В связи с этим UC Rusal предупредила инвесторов о возможных технических дефолтах, а трейдеров попросила приостановить платежи.

Rio Tinto, согласно отчетности UC Rusal, входила в пятерку ее крупнейших потребителей, на долю которых пришлось 38% продаж за девять месяцев 2017 года. Крупнейший потребитель алюминия UC Rusal — швейцарская Glencore — объявил о форс-мажоре по контрактам на поставку 50 тыс. т алюминия, передает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Удар по UC Rusal: сколько потеряла компания от новых санкций США
Бизнес


10 апреля Лондонская биржа металлов (LME), на которую приходилось около 10–20% продаж UC Rusal, заявила о приостановке торгов алюминием компании. В среду, 11 апреля, Нью-Йоркская товарная биржа отменила разрешения на поставки металла брендов UC Rusal по фьючерсным контрактам.

На ожиданиях дефицита алюминия цена тонны этого металла на LME 12 апреля впервые за шесть лет перевалила за $2300 (в предыдущий раз такое случилось 1 марта 2012 года), следует из данных торгов. На пике она достигла отметки $2330,75, что является максимальным значением с 16 сентября 2011 года. Акции американского конкурента UC Rusal — Alcoa — в четверг выросли на 1,3%, по данным Bloomberg.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Rusal
Главное
Макрон назвал Путину приоритеты политики Франции в Сирии Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о форс-мажоре Glencore при поставках алюминия «Русала» Бизнес
Мантуров пообещал поддержать попавший под санкции UC Rusal Бизнес
Совет директоров UC Rusal покинули еще два топ-менеджера Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.