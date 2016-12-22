Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,87 61,90 EUR Нал. 78,89 76,14 USD Бирж. 63,01 +2,35 EUR Бирж. 77,84 +3,14 USD ЦБ. 62,37 +3,80 EUR ЦБ. 76,85 +4,97 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 6833,10 +82,90 MOEX 2173,76 +3,96% RTS 1090,79 -0,38% Brent 71,15 +3,72% DJIA 24371,00 +1,63% Nasdaq 7070,31 +1,73% FTSE 7266,75 +1,00%
Лондонская биржа металлов остановит торги алюминием UC Rusal с 17 апреля
Лента новостей
Московские аэропорты временно закроют из-за репетиций парада Победы 21:49, Общество Лига чемпионов по футболу. «Рома» — «Барселона». Онлайн 21:45, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Онлайн 21:45, Спорт Глава Пентагона отменил запланированные поездки на фоне ситуации в Сирии 21:37, Политика Совет директоров UC Rusal покинул второй иностранец 21:26, Политика Reuters сообщил о двух российских проектах резолюций СБ ООН по Сирии 21:18, Политика Силуанов призвал россиян самим позаботиться о достойной пенсии 20:58, Общество Лондонская биржа металлов остановит торги алюминием UC Rusal с 17 апреля 20:57, Бизнес Генсек ООН потребовал допустить экспертов ОЗХО к месту «химатаки» в Сирии 20:53, Политика Генпрокурор Украины сообщил об аресте российского судна за «кражу песка» 20:52, Политика «Челноки» из Пхеньяна: зачем глава МИД КНДР приехал в Россию 20:38, Политика ВТБ сменил куратора реконструкции стадиона «Динамо» 20:27, Бизнес Немецкая торговая палата подсчитала ущерб от санкций США против России 20:18, Политика ФАС оштрафовала «дочку» Novartis за завышение цены на препарат от рака 20:13, Общество Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на «химатаку» в Сирии 20:10, Политика МЧС предупредило жителей Москвы о мокром снеге 20:07, Общество ФАС обвинила «ВымпелКом» в попытках ввести в заблуждение абонентов 20:03, Бизнес СК назвал источник отравления детей выхлопными газами в школе под Пензой 19:51, Общество В МИДе рассказали о грозящей Лесли в Таиланде тюрьме или депортации 19:46, Общество Васильев поблагодарил спецслужбы за «зачистки» в руководстве Дагестана 19:45, Политика Сбербанк отложил размещение облигаций после обвала на рынке 19:34, Финансы США предостерегли банки от сделок с попавшими под санкции россиянами 19:34, Политика США отправят ударную группу ВМС с авианосцем в Средиземное море 19:30, Политика Российский фондовый рынок начал отыгрывать падение после обвала 19:23, Финансы Песков рассказал детали встречи Путина и Медведева 19:11, Экономика Структура Дерипаски решила отказаться от аэропорта Геленджика 19:07, Бизнес Синоптики назвали 10 апреля самым теплым днем с начала года 18:54, Общество Познер заявил о переносе программы с экс-главой Пентагона из-за Сирии 18:45, Политика
Лондонская биржа металлов остановит торги алюминием UC Rusal с 17 апреля
Бизнес, 20:57
0
Лондонская биржа металлов остановит торги алюминием UC Rusal с 17 апреля
Лондонская биржа металлов с 17 апреля приостановит торги алюминием, произведенным попавшей под санкции США компанией Rusal. Бирже нужно время, чтобы выработать подход к дальнейшему взаимодействию с ней
Фото: Александр Кряжев / «РИА Новости»

Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля приостановит торги алюминием попавшей под санкции США UC Rusal. Об этом биржа уведомила во вторник, 10 апреля.

6 апреля второй в мире производитель алюминия UC Rusal Олега Дерипаски был включен в санкционный список США SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США. В понедельник акции компании обрушились более чем на 50% в Гонконге, утянув за собой вниз весь российский фондовый рынок. UC Rusal предупредила инвесторов о возможных технических дефолтах, а трейдеров попросила «немедленно приостановить платежи» по расчетам за алюминий.

Дерипаска назвал основания для санкций против него смешными и абсурдными
Политика

Торги алюминием под всеми брендами UC Rusal будут остановлены на LME вплоть до специального уведомления. Бирже нужно время, чтобы выработать подход к дальнейшему взаимодействию с компанией, попавшей под санкции, говорится в сообщении. LME отмечает, что участники рынка, заключившие сделки с алюминием под брендом UC Rusal до 6 апреля, в целом не подпадают под санкционные риски. Участники рынка, заключившие сделки в период с 6 по 16 апреля, находятся в зоне риска. А с 17 апреля от владельца металла под брендом UC Rusal биржа будет требовать письменные доказательства, что это не нарушает санкции, следует из сообщения регулятора.

По оценке директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, UC Rusal продавала через LME около 10–20% произведенного алюминия (в 2017 году компания произвела 3,7 млн т). Компания, по его словам, в такой ситуации начнет больше работать с трейдерами, в том числе с китайскими.

Мосбиржа обсудила последствия американских санкций с En+ и «Русалом»
Политика

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России в августе 2017 года. У российских компаний было более полугода на подготовку к санкциям, но эксперты, опрошенные РБК, сходятся во мнении, что попадание в список SDN двух публичных международных компаний, UC Rusal и En+, — случай беспрецедентный.

Пока сама UC Rusal, сайт которой перестал работать во вторник, заявила, что «у нас все непросто»: «Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте». UC Rusal сделала это заявление в понедельник на своей странице в Facebook (позже это сообщение оказалось недоступно).

Цены на алюминий на LME отреагировали на новость ростом на 4%, на конец торгов во вторник металл торговался на уровне выше $2132 за т, он начал дорожать с момента объявления о санкциях против UC Rusal. В пятницу контракты на алюминий подорожали на 1,6%, в понедельник — более чем на 2%​.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal , Олег Дерипаска , Санкции
Главное
Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на «химатаку» в Сирии Политика
Материалы по теме
Акции UC Rusal на Гонконгской бирже упали почти на 7% Финансы
Глава Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров UС Rusal Бизнес
Rusal предупредил о риске дефолтов из-за санкций США Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.