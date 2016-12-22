Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,32 60,44 EUR Нал. 77,08 74,68 USD Бирж. 62,01 -0,58 EUR Бирж. 76,50 -0,96 USD ЦБ. 62,07 -2,00 EUR ЦБ. 76,76 -2,53 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7711,00 +807,30 MOEX 2210,05 +0,82% RTS 1125,09 +3,84% Brent 72,08 +0,18% DJIA 24514,78 +1,34% Nasdaq 7145,85 +1,09% FTSE 7258,34 +0,02%
Цена на алюминий впервые за шесть лет поднялась выше $2300 за тонну
Лента новостей
Организаторы ТЭФИ после критики Познера изменили правила голосования 21:31, Общество «ЕвроХим» вывел на проектную мощность завод в Китае стоимостью $25 млн 21:31, Бизнес В Ростовской области задержали сопредседателя партии «Другая Россия» 21:11, Политика Грузовик наехал на пешеходов в Барселоне 21:07, Общество Баннер о правах геев пропал с панорамного снимка Google c Красной площади 21:04, Общество Двух детей после ДТП с автобусом госпитализируют в Москве 20:57, Общество Пилотов предупредили о повышенной военной активности Британии у Кипра 20:57, Политика В Нидерландах прокомментировали возможный удар США по Сирии 20:49, Политика В КПРФ опровергли госпитализацию Зюганова в реанимацию 20:45, Политика Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России 20:09, Политика Захарова прокомментировала задержание в Одессе российского судна 20:08, Общество Росстат объяснил преждевременную публикацию данных об инфляции 19:59, Экономика МВД завело дело после ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье 19:53, Общество Суд оставил под арестом экс-депутата Госдумы Варшавского 19:46, Общество «Аэрофлот» опроверг возможность прекращения полетов в США с июня 19:46, Бизнес Глава Пентагона рассказал о поиске доказательств химической атаки в Сирии 19:44, Политика В Пентагоне не приняли решение об ударе по Сирии 19:41, Политика Цена на алюминий впервые за шесть лет поднялась выше $2300 за тонну 19:31, Экономика МИД Азербайджана потребовал доказательств нарушений на выборах 19:24, Политика МИД обвинил США в «злоупотреблении ролью доллара» 19:18, Политика Греция освободит русскую осведомительницу убитой на Мальте журналистки 19:11, Общество МИД прокомментировал заключение ОЗХО по «делу Скрипаля» 19:09, Политика Премьер-министр Италии исключил участие страны в боевых действиях в Сирии 19:05, Политика В ОЗХО назвали дату прибытия миссии в Сирию 19:02, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 19:00, РБК и Билайн Защита подаст кассационную жалобу на приговор Улюкаеву 18:53, Общество Панкратов-Черный прокомментировал сообщение о его госпитализации 18:46, Общество Капитализация криптовалютного рынка выросла на $30 млрд за полтора часа 18:43, Крипто
Цена на алюминий впервые за шесть лет поднялась выше $2300 за тонну
Экономика, 19:31
0
Цена на алюминий впервые за шесть лет поднялась выше $2300 за тонну
Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов растет шестой день подряд. С момента попадания компании Rusal под санкции США стоимость тонны выросла более чем на $300
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Цена тонны алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) 12 апреля впервые за шесть лет перевалила за $2300 (в предыдущий раз такое случилось 1 марта 2012 года), следует из данных торгов. На пике она достигла отметки $2330,75, что является максимальным значением с 16 сентября 2011 года.

За день стоимость тонны алюминия на LME выросла более чем на $82, или 3,7%, за последние шесть дней тонна металла подорожала более чем на $300. Ралли происходит на фоне внесения одного из крупнейших в мире производителей, компании Rusal, в санкционный список Минфина США, что лишило американские фирмы права заключать сделки с Rusal.

Вместе с ценами на алюминий растут и ставки на доставку металла. Премия к цене алюминия, которую потребители выплачивают поставщикам за доставку металла, в США выросла с ¢17,25–18 до ¢21,71–23,55 за фунт (0,45 кг), передает Bloomberg со ссылкой на исследовательскую организацию Harbor Intelligence (США). В ее отчете говорится, что это «беспрецедентный» рост, пишет агентство.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

10 апреля LME, на которую приходилось около 10–20% продаж UC Rusal, заявила о приостановке торгов алюминием компании. В среду, 11 апреля, Нью-Йоркская товарная биржа отменила разрешения на поставки металла брендов UC Rusal по фьючерсным контрактам.

По словам главы отдела металлов лондонского подразделения Societe Generale Робина Бхара, происходящее может быть только началом ралли на алюминиевом рынке.

«Учитывая, что рынок [алюминия] сбалансированный, а то и вовсе дефицитный, я не вижу способа легко найти замену выпадающим объемам металла российского происхождения, по крайней мере в краткосрочной перспективе», — заявил Бхар агентству Reuters.

К 19:10 мск стоимость тонны алюминия на бирже LME составляла $2300,75, что на 2,35% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: алюминий
Главное
Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России Политика
Материалы по теме
Нью-йоркская товарная биржа отказалась от работы с алюминием UC Rusal Бизнес
Лондонская биржа металлов остановит торги алюминием UC Rusal с 17 апреля Бизнес
Акции американских производителей алюминия подскочили из-за санкций Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.