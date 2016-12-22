Цена на алюминий впервые за шесть лет поднялась выше $2300 за тонну

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов растет шестой день подряд. С момента попадания компании Rusal под санкции США стоимость тонны выросла более чем на $300

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Цена тонны алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) 12 апреля впервые за шесть лет перевалила за $2300 (в предыдущий раз такое случилось 1 марта 2012 года), следует из данных торгов. На пике она достигла отметки $2330,75, что является максимальным значением с 16 сентября 2011 года.

За день стоимость тонны алюминия на LME выросла более чем на $82, или 3,7%, за последние шесть дней тонна металла подорожала более чем на $300. Ралли происходит на фоне внесения одного из крупнейших в мире производителей, компании Rusal, в санкционный список Минфина США, что лишило американские фирмы права заключать сделки с Rusal.

Вместе с ценами на алюминий растут и ставки на доставку металла. Премия к цене алюминия, которую потребители выплачивают поставщикам за доставку металла, в США выросла с ¢17,25–18 до ¢21,71–23,55 за фунт (0,45 кг), передает Bloomberg со ссылкой на исследовательскую организацию Harbor Intelligence (США). В ее отчете говорится, что это «беспрецедентный» рост, пишет агентство.

10 апреля LME, на которую приходилось около 10–20% продаж UC Rusal, заявила о приостановке торгов алюминием компании. В среду, 11 апреля, Нью-Йоркская товарная биржа отменила разрешения на поставки металла брендов UC Rusal по фьючерсным контрактам.

По словам главы отдела металлов лондонского подразделения Societe Generale Робина Бхара, происходящее может быть только началом ралли на алюминиевом рынке.

«Учитывая, что рынок [алюминия] сбалансированный, а то и вовсе дефицитный, я не вижу способа легко найти замену выпадающим объемам металла российского происхождения, по крайней мере в краткосрочной перспективе», — заявил Бхар агентству Reuters.

К 19:10 мск стоимость тонны алюминия на бирже LME составляла $2300,75, что на 2,35% выше уровня закрытия предыдущих торгов.