«Интеррос» обвинил Дерипаску в отсутствии интереса к проектам «Норникеля»

«Интеррос» Владимира Потанина пытался обсудить стратегические проекты «Норникеля» с UC Rusal Олега Дерипаски. Но UC Rusal интересует только увеличение дивидендов, говорится в документах, направленных в Высокий суд Лондона

Олег Дерипаска (Фото: Максим Змеев / Reuters)

Дивиденды вместо стратегии

UC Rusal Олега Дерипаски избегает принимать решения по вопросам, связанным с управлением «Норникелем». Об этом говорится в материалах группы «Интеррос» Владимира Потанина, направленных в Высокий суд Лондона (у РБК есть копия).

Этот суд во вторник, 27 февраля, провел первые слушания по иску UC Rusal (владеет 27,8% акций «Норникеля») к другим совладельцам металлургической компании —​ Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (6,37%) и Whiteleave Потанина (30,4%): компания добивается запрета на сделку по продаже 4% «Норникеля», принадлежащих Crispian.

Представители «Интерроса» и UC Rusal от комментариев отказались.​​

«Для Дерипаски более интересны вопросы контроля над компанией и максимизации дивидендов любой ценой, чем инициативы, направленные на создание дополнительной стоимости», — пишет заместитель генерального директора по инвестициям «Интерроса» Алексей Башкиров в свидетельских показаниях для Высокого суда. 29 июля 2017 года Потанин безуспешно пытался обсудить с Дерипаской операционные дела «Норникеля», а до этого он не мог добиться встречи с бизнесменом почти 18 месяцев, говорится в материалах суда. Решение операционных проблем так и не было достигнуто.

До сих пор нерешенными остаются вопросы приобретения Баимского медного месторождения у структуры Абрамовича, продажи «дочек» «Норникеля» — финской Harjavalta и африканской Nkomati, создания совместного предприятия с «Русской платиной», указывает Башкиров. Правда, президент группы компаний En+ (управляет алюминиевым и энергетическим бизнесом Дерипаски) Максим Соков в своих свидетельских показаниях сообщает, что UC Rusal не считает покупку Баимского месторождения хорошим вложением для «Норникеля». Развитие двух больших проектов (Баимское месторождение и СП с «Русской платиной») потребует $8 млрд инвестиций в течение пяти-шести лет, что серьезно скажется на свободном денежном потоке компании и, соответственно, ее дивидендах, пишет Соков (у РБК есть копия документа).

28 января 2018 года Потанин на встрече с Дерипаской предупредил, что на Баимское месторождение претендует «третья сторона» и ее предложение лучше, чем у «Норникеля». В ответ на это Дерипаска назвал цену сделки, с которой он согласился бы, но она оказалась ниже предложения, которое выдвигает «Интеррос» (Башкиров возможную сумму сделки в своих показаниях не уточнил). У «Норникеля» действительно появился конкурент — это казахстанская KAZ Minerals, которая сообщила об интересе к активу 16 февраля.

В ходе нескольких встреч с Дерипаской Потанин сообщил, что согласен изменить дивидендную политику «Норникеля», установив минимальный уровень дивидендов $1,5 млрд ежегодно (сейчас такой планки нет) и принимая за базу для их расчета не EBITDA, а свободный денежный поток, говорится в материалах «Интерроса». Но тогда Дерипаска предложил направлять на дивиденды $2,5 млрд ежегодно, если EBITDA компании достигает $5 млрд (в первом полугодии 2017 года EBITDA «Норникеля» составила $1,7 млрд, результаты за весь год компания еще не публиковала). Представитель «Интерроса» считает, что в этом случае средств, оставшихся после выплаты дивидендов, не хватит на поддержание производства на текущем уровне — на это нужно $1,5–1,75 млрд.

Источник, близкий к UC Rusal, опроверг РБК отсутствие интереса к стратегическому развитию «Норникеля». В частности, менеджмент «Норникеля» предлагает продать Harjavalta, тогда как UC Rusal считает, что именно этот проект может стать платформой для реализации стратегии по созданию продукции с добавленной стоимостью, что позволит реализовать потенциал «революции электромобилей», замечает он. По словам собеседника РБК, UC Rusal поддерживает важность стратегического развития компании в целом, но расходится во взглядах на пути ее реализации в части конкретных проектов.

Новый арбитр

После того как в декабре 2017 года истек срок ограничения на куплю-продажу акций «Норникеля», предусмотренный акционерным соглашением совладельцев, Crispian Абрамовича и Абрамова решила продать 4% компании. «Интеррос» заявил о готовности заплатить $1,48 млрд за этот пакет. Но Crispian предложила участвовать в сделке и UC Rusal (это предусмотрено акционерным соглашением) — выкупить пропорциональную долю этого пакета. Компания Дерипаски предложение приняла, но одновременно подала иск в суд с требованием запретить сделку, назвав ее недействительной. UC Rusal считает цену, заявленную «Интерросом», завышенной, а также опасается, что эта сделка подорвет баланс интересов двух крупнейших акционеров «Норникеля» — «Интерроса» и UC Rusal. Компания Дерипаски, в частности, беспокоится, что в будущем Crispian​ продаст оставшуюся долю в «Норникеле» (2,37%) частями и, таким образом, акционеры станутся без арбитра, следует из материалов суда.

Crispian стала арбитром между «Интерросом» и UC Rusal в декабре 2012 года, когда компании заключили мировое соглашение. В случае снижения доли Crispian до менее 1% права арбитра переходят к экс-главе президентской администрации Валентину Юмашеву. «Когда у них [Дерипаски и Потанина] будут сложности, я попытаюсь им помочь» — так объяснил Юмашев свою функцию как гаранта мировой. Он уже присутствовал на встрече Потанина и Дерипаски 1 февраля 2018 года, следует из судебных документов, с которыми ознакомился РБК.



«Интеррос» и Crispian заинтересованы в скорейшем завершении сделки, о чем они уведомили суд: компания Потанина оценила возможный ущерб от затягивания или отмены сделки по покупке 4% «Норникеля» в сумму более $400 млн. Кроме того, «Интеррос» опасается, что UC Rusal может быть не в сос​тоянии покрыть этот ущерб в случае введения против нее санкций США.

Условие UC Rusal По данным источника, близкого к одной из сторон спора, выступая в лондонском суде во вторник, 27 февраля, представитель UC Rusal согласился заключить сделку с Crispian сейчас, если будет предусмотрен механизм ее разворота в случае победы UC Rusal в суде. Следующее заседание состоится 8–9 марта. На заседании во вторник стороны договорились, что Whiteleave (структура «Интерроса») не может приобрести более 2% «Норникеля» из пакета Crisipian ранее чем через пять дней после завершения суда, сообщил РБК представитель UC Rusal. Rusal также выразила готовность предоставить обеспечение на $8 млн в случае, если проиграет суд и придется покрывать убытки Whiteleave или Crispian, добавил он.

Тем временем UC Rusal начала активную подготовку к запуску механизма «русской рулетки». Он предполагает, что один из акционеров «Норникеля» — Потанин или Дерипаска — может предложить другому выкупить его долю по средневзвешенной цене за полгода с премией 20%. Другой может принять оферту, сам выкупить долю партнера за ту же цену или назвать более высокую цену за свой пакет. Инициатор «рулетки» в ответ может либо выкупить пакет партнера по новой цене, либо предъявить свой пакет к выкупу. Отказ от «русской рулетки» может трактоваться как нарушение акционерного соглашения, и нарушитель в этом случае должен продать 1,875% из своего пакета «Норникеля» второй стороне по цене $1 за акцию (в ADR десять акций). Всего за пакет Потанина в «Норникеле» (30,4​​%) UC Rusal предлагает заплатить максимум $15,39 млрд ($32 за ADR, во вторник расписки компании торговались по $20,53). Но участие UC Rusal в «рулетке» еще должны одобрить акционеры компании, дата собрания пока не назначена.

Аналитики сомневаются, что дуэль между двумя акционерами состоится: привлечь финансирование на такую сумму не​​просто даже для Потанина, не говоря о закредитованных компаниях Дерипаски, говорится в обзоре инвесткомпании «ЛокоИнвест». Чистый долг UC Rusal на конец 2017 года составлял $7,65 млрд, чистый долг группы En+ на конец сентября равнялся $13,1 млрд. «Интеррос» не раскрывает свои финансовые показатели. Долларовая ликвидность в российской банковской системе вряд ли сможет это так просто переварить, а привлечение иностранных инвесторов, например партнера Дерипаски — Glencore, однозначно будет обсуждаться на уровне правительства, отмечают эксперты инвесткомпании.​