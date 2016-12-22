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Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля»
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Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля»
Бизнес, 10:09
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Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля»
От бизнесмена поступил официальный отказ от выдвижения, сообщили в компании. Отказ от выдвижения произошел на фоне борьбы Дерипаски с Владимиром Потаниным за контроль над «Норникелем»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бизнесмен Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норильского никеля», от него поступил официальный отказ от номинации. Об этом РБК сообщил представитель компании.

О том, что основной владелец En+ и UC Rusal номинирован в новый состав совета директоров «Норникеля», стало известно 5 апреля.

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Дерипаска входил в совет директоров «Норникеля» в 2008 году и с 2010 по 2013 год. В феврале 2018 года в компании начался новый этап конфликта между UC Rusal Дерипаски (владеет 27,8% в «Норникеле») и «Интерросом» Владимира Потанина (владеет 32,9% ГМК). Его спровоцировало решение бизнесмена Романа Абрамовича и партнеров частично продать долю. Их структура Crispian направила предложения «Интерросу» и UC Rusal выкупить пропорциональную их долям в капитале «Норникеля» часть четырехпроцентного пакета. Вслед за Потаниным компания Дерипаски приняла это предложение, но подала иск в Высокий суд Лондона с требованием запретить сделку, назвав ее недействительной. UC Rusal ​считает цену сделки завышенной, а также опасается за баланс интересов в «Норникеле». Согласно предложению «Интерроса» для Crispian, 4% «Норникеля» были оценены для сделки в $1,48 млрд. «Интеррос» потратил на покупку 2,1% акций $778 млн. UC Rusal должна приобрести у Crispian оставшиеся 1,9% в течение 60 дней с момента слушаний, которые прошли 8 марта. Суд в Лондоне рассмотрит дело 14–17 мая.

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UC Rusal вместе с еще несколькими юридическими лицами попал под санкции, введенные 6 апреля Минфином США. Акции компании 9 апреля на Гонконгской бирже обвалились более чем на 50%. Совет директоров UC Rusal с момента объявления о санкциях покинули гендиректор Glencore Айван Глазенберг, независимый директор Филип Лейдер, топ-менеджер «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор ОНЭКСИМа Даниэль Вольф.

Авторы: Константин Ткаченко, Светлана Бурмистрова.
Теги: Олег Дерипаска , «Норникель»
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