Rusal сможет получить дивиденды от «Норникеля»

Из-за риска вторичных санкций даже компании в России, связанные с олигархами из списка SDN, опасаются вести с ними дела. Но Rusal, похоже, сможет получить дивиденды от «Норникеля», а «Ренова» — от швейцарских компаний

Олег Дерипаска (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Компании, не входящие в юрисдикцию США (а значит, и российские тоже), «могут столкнуться с санкциями за содействие значимым транзакциям в пользу или в интересах» бизнесменов и компаний, внесенных 6 апреля в санкционный список SDN, предупреждал Минфин США. Любая крупная сделка с фигурантами списка (Владимир Богданов, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг, компании En+, Rusal, «Ренова» и др.) потенциально может стать поводом для вторичных санкций против того, кто ей содействует.

Однако Rusal, которой грозит нехватка ликвидности, вероятно, сможет получить дивиденды на свою долю в «Норильском никеле» (27,8%), утверждает источник в международной юрфирме, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что дивиденды относятся к категории так называемой общей выгоды (generalized benefit), которая предназначена большому количеству лиц, не связанных между собой. Такого рода выплаты нельзя трактовать как существенную поддержку в адрес конкретного лица (significant transaction), утверждает собеседник РБК. «Норникель» платит дивиденды регулярно, выплат не было только за кризисный 2008 год.

Речь идет об ответе № 545 Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC, санкционное бюро Минфина США) на «часто задаваемые вопросы» по санкциям. Там говорится, что «содействие существенной транзакции в пользу или в интересах лица будет интерпретироваться как оказание помощи для транзакции, из которой данное лицо [под санкциями] извлекает конкретную (отдельную, особую. — РБК) выгоду (в противоположность обобщенной выгоде, причитающейся недифференцированным лицам в совокупности)».

Case by case

Бывший старший советник OFAC, эксперт Atlantic Council Брайан О'Тул согласен, что этот пункт может помочь Rusal получить свою долю в дивидендах «Норникеля», но слишком многое зависит от конкретных деталей транзакции. «Если доля владения составляет 40%, или 10%, или 0,5% — ответы могут различаться. Даже если доля в 10% влечет очень большой платеж, транзакция может быть сочтена существенной [и привести к вторичным санкциям]. Все индивидуально», — рассуждает О'Тул.

OFAC ранее указывало, что для оценки «существенности» транзакции ведомство будет принимать во внимание следующие факторы: размер, количество и частота транзакций, существо транзакции, уровень осведомленности менеджмента, степень взаимосвязи между транзакцией и лицом SDN, влияние транзакции на поставленные задачи властей США, вовлечены ли обманные практики в транзакцию и, наконец, дополнительные соображения, которые могут быть у министра финансов США, напоминает партнер юридической компании Dentons Артем Жаворонков. Если пройтись по всем этим критериям применительно к выплате дивидендов в пользу SDN, оценка будет неоднозначная, говорит он. «Скорее всего, размер дивидендов будет иметь значение, а также то, в какой индустрии работает выплачивающее дивиденды лицо. Если это лицо прямо или косвенно задействовано в бизнесе, который уже относится к санкционным видам, то риски отнесения транзакции к «существенной» многократно увеличиваются», — рассуждает Жаворонков.

Санкции никогда не налагаются согласно строгим, единообразным, чисто юридическим критериям, говорит О’Тул, это решение санкционной политики (policy decision). «Это создает много неопределенности», — признает эксперт. «Учитывая обстановку и общий настрой американского регулятора к санкционным лицам, есть риск, что выплата дивидендов [«Норникеля» в пользу Rusal] может быть признана существенной», — добавляет Жаворонков. РБК направил запрос в OFAC.

Не намерены блокировать выплату дивидендов в пользу подсанкционных россиян и некоторые иностранные компании, в которых Дерипаске или Вексельбергу принадлежат крупные неконтролирующие доли. Австрийский строительный концерн Strabag, в котором Rasperia Trading Дерипаски владеет 26%, сообщил в понедельник в ответ на запрос РБК относительно дивидендов, что не считает, что санкции США напрямую его затрагивают. Швейцарская Oerlikon (структурам «Реновы» принадлежит 43% акций) 10 апреля приняла решение о выплате дивидендов за 2017 год, не упоминая о каких-либо ограничениях. Дивиденды должны быть выплачены 16 апреля, на долю «Реновы» приходится около 51 млн швейцарских франков. Пресс-служба Oerlikon не ответила на запрос РБК.

Материальная помощь

Вопрос о дивидендах и капзатратах «Норникеля» — основной в споре двух крупнейших акционеров компании, UC Rusal (27,8%) и «Интерроса» Владимира Потанина (30,4%). Конфликт между ними разгорелся в третий раз в феврале этого года, когда их арбитр Роман Абрамович решил продать часть принадлежащего ему с Александром Абрамовым пакета (4% «Норникеля»). «Интеррос» уже выкупил пропорционально причитающиеся ему 2,1% за $770 млн, а Rusal оферту также приняла, но оспорила всю сделку в английском суде, посчитав цену завышенной.

Согласно дивидендной политике «Норникеля» его акционеры могут рассчитывать на выплаты в размере 60% от уровня EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA не выше 1,8. В диапазоне между 1,8 и 2,2 доля дивидендных выплат рассчитывается по плавающему коэффициенту, а при превышении долга 2,2 EBITDA дивиденды уже составляют лишь 30% EBITDA. По итогам 2017 года (финальные дивиденды) акционеры «Норникеля» получат 54% EBITDA, или $2,16 млрд. На долю Rusal, соответственно, приходится $600 млн.

Дивиденды «Норникеля» помогают Rusal обслуживать высокий долг ($7,6 млрд — чистый долг на конец 2017 года). Потанин неоднократно выступал за временное сокращение дивидендов в пользу крупных инвестпроектов для увеличения стоимости компании. «Трудно инвестировать, держать долг на уровне, достаточном для инвестиционного рейтинга, и выплачивать дивиденды», — говорил он в ноябре прошлого года.

Последнее предложение Дерипаски, которое стало известно из судебных документов, представленных Rusal и «Интерросом» в Высокий суд Лондона, — направлять на дивиденды $2,5 млрд ежегодно, если EBITDA компании достигает $5 млрд. Согласно этим документам, Потанин был согласен установить минимальный уровень дивидендов в $1,5 млрд ежегодно (сейчас такой планки нет) и принимать за базу для их расчета не EBITDA, а свободный денежный поток, говорится в материалах «Интерроса».

У государства ограничены возможности помощи пострадавшим от санкций олигархам, поэтому увеличение сейчас дивидендов «Норникелем» приветствовалось бы в верхах, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Возможно, что Потанину придется спасти Rusal: согласиться повысить дивиденды, поступившись на время своими приоритетами, добавил он.

Как заявил министр финансов Антон Силуанов в среду, помощь отрезанной от международных финансовых рынков компании может быть оказана через подконтрольные государству банки, в том числе Промсвязьбанк. Rusal уже должна Сбербанку около $4,2 млрд.

​Однако Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что американские санкции против Rusal не позволяют Потанину согласиться на увеличение дивидендов. Источник РБК в международной юридической компании отмечает, что изменение дивидендной политики может трактоваться OFAC как «существенная выгода» для подсанкционной Rusal. Кроме того, по данным источников Bloomberg, санкции лишили Абрамовича возможности продать 1,9% «Норникеля» Дерипаске, равно как и Потанина — возможности выкупить долю Rusal в «Норникеле».

В «Норникеле» от комментариев отказались, представитель UC Rusal не ответил на запрос РБК.