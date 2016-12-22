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Bloomberg и Reuters отключили котировки евробондов UC Rusal
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Bloomberg и Reuters отключили котировки евробондов UC Rusal
Бизнес, 14:05
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Bloomberg и Reuters отключили котировки евробондов UC Rusal
В терминалах Bloomberg и Reuters пропала информация о котировках евробондов попавшей под санкции UC Rusal. Это резко усложнило сделки с бумагами, отмечает эксперт
Олег Дерипаска   (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Bloomberg в понедельник, 9 апреля, перестал выставлять котировки по евробондам UC Rusal. В терминале под тикером UC Rusal указано, что объект находится под санкциями США. Из терминала Reuters в понедельник также исчезла информации о сделках по евробондам компании.

У UC Rusal три выпуска долларовых евробондов на общую сумму $1,6 млрд с погашением в 2022–2023 годах.

В Euroclear пока не ответили РБК на вопрос о возможной остановке расчетов по евробондам UC Rusal. Представитель UC Rusal, Bloomberg и Reuters также пока не ответил на запросы РБК.

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В понедельник UC Rusal ​Олега Дерипаски уведомила инвесторов на Гонконгской фондовой бирже, что компания может объявить технический дефолт из-за санкций, которые Минфин США ввел против компании и Дерипаски в прошлую пятницу, 6 апреля. После этого сообщения акции компании упали более чем на 50%.

Лишение инвесторов доступа к двум основным биржевым терминалам резко усложнило сделки  с евробондами UC Rusal, сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов агентства АКРА Максим Худалов. Но любой брокер проведет сделку и без котировок Bloomberg и Reuters, это вопрос цены — она будет недружественной, добавил он.

Помимо UC Rusal и самого Дерипаски под санкции Минфина США попали еще несколько его компаний — «Базовый элемент» (Basic Element Limited), B-Finance Limited, En+ Group, «Русские машины», ГАЗ и Rusal. В связи с введенными Вашингтоном мерами имущество американской «дочки» Rusal — Rusal America Corp. — подлежит заморозке. Кроме того, как отмечал старший аналитик БКС Олег Петропавловский, сами акции UC Rusal и En+ после объявления санкций станут внебиржевыми. После введения санкций Минфин США разрешил американским компаниям взаимодействие с компаниями Дерипаски лишь до 5 июня. В этот срок американские партнеры могут завершить все сделки с попавшими под санкции компаниями.

Дерипаска передал РБК через представителя, что считает «основания для включения в санкционный список США необоснованными, смешными и абсурдными». «Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье, затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами в начале следующей недели и дать некоторые комментарии», — передал слова бизнесмена его представитель.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal , Олег Дерипаска , Санкции
Главное
Российский фондовый рынок обрушился из-за санкций США Финансы
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