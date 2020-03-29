Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Если же офлайн-магазин предлагает хотя бы один товар из утвержденного списка, он не закроется и сможет продавать и другие товары, не попавшие в перечень. Кроме того, список может быть дополнен: такое право получили региональные власти.

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле

«Роснефть» передаст все активы в Венесуэле компании, принадлежащей правительству России. В компании объяснили, что выполнили условия для снятия санкций США со своих «дочек».

Также на решение «Роснефти» могло повлиять и то, что венесуэльская нефть, которую продавали структуры компании, сейчас стоит лишь $5–10 за баррель, и на нее почти невозможно найти покупателей, считают аналитики.

После продажи своих активов в обмен на венесуэльский бизнес «Роснефти» государство в лице «Роснефтегаза» передало нефтяной компании 9,6% ее собственных акций. Таким образом, доля государства в «Роснефти» формально опустилась ниже 50%.

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть