Общество , 29 мар, 18:00
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Россия закрыла границы из-за эпидемии коронавируса, власти составили список товаров первой необходимости, государство снизило долю в «Роснефти», на рынке США возникли отрицательные цены на нефть. Главное — в обзоре РБК
Россия полностью закрыла границы из-за коронавируса
- Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках борьбы с эпидемией COVID-2019 распорядился c 30 марта закрыть российские границы. Однако запрет не коснется некоторых категорий граждан. Это, в частности, дипломаты и члены их семей, водители грузовиков, члены экипажей и локомотивных бригад международного сообщения, а также те, кто выезжает или прибывает в Россию в связи с потерей близкого родственника. Также перемещение не ограничено для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющих российский паспорт.
- Таким образом также было формализовано закрытие границы с Белоруссией, которое Мишустин анонсировал еще 16 марта. Тогда президент страны Александр Лукашенко в ответ заявил, что «мир сошел с ума из-за коронавируса». В Белоруссии же ситуация с заболеванием спокойная и это еще вопрос, «кто от кого должен закрываться», отмечал он.
- Помимо закрытия границ власти могут ограничить передвижение по России и приостановить движение пассажирских поездов и внутренние перелеты, сообщил источник «РИА Новости» и подтвердил собеседник РБК, близкий к правительству. Ранее отдельные регионы уже ввели ограничения на передвижение: жителям Красноярского края и Чечни ограничили выезд за пределы муниципальных образований, а в Карелии власти первыми в стране приостановили работу всего общественного транспорта.
В список товаров первой необходимости попали похоронные принадлежности
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости. Согласно нему в ближайшую неделю или месяцы, если карантин будет продлен, россияне смогут купить в магазинах или заказать с доставкой следующие товары:
- детские товары, в том числе соски;
- моющие, чистящие и полирующие средства;
- предметы гигиены и туалетные принадлежности;
- средства индивидуальной защиты, медизделия и дезинфицирующие средства;
- товары для животных;
- похоронные принадлежности;
- бензин, дизельное топливо, газ;
- автозапчасти, включая шины;
- электрооборудование;
- кабельная продукция;
- бытовые приборы;
- компьютерное, электронное и оптическое оборудование;
- товары для сада и огорода;
- строительные и отделочные материалы и инструменты;
- санитарно-технические изделия;
- противопожарные товары;
- газеты, журналы и другие печатные СМИ;
- спички и свечи;
- очки, линзы и их части;
- табачная продукция;
- упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и прочие «товары, сопутствующие товародвижению».