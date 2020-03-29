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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Россия закрыла границы из-за эпидемии коронавируса, власти составили список товаров первой необходимости, государство снизило долю в «Роснефти», на рынке США возникли отрицательные цены на нефть. Главное — в обзоре РБК

Россия полностью закрыла границы из-за коронавируса

  • Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках борьбы с эпидемией COVID-2019 распорядился c 30 марта закрыть российские границы. Однако запрет не коснется некоторых категорий граждан. Это, в частности, дипломаты и члены их семей, водители грузовиков, члены экипажей и локомотивных бригад международного сообщения, а также те, кто выезжает или прибывает в Россию в связи с потерей близкого родственника. Также перемещение не ограничено для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющих российский паспорт.
  • Таким образом также было формализовано закрытие границы с Белоруссией, которое Мишустин анонсировал еще 16 марта. Тогда президент страны Александр Лукашенко в ответ заявил, что «мир сошел с ума из-за коронавируса». В Белоруссии же ситуация с заболеванием спокойная и это еще вопрос, «кто от кого должен закрываться», отмечал он.
  • Помимо закрытия границ власти могут ограничить передвижение по России и приостановить движение пассажирских поездов и внутренние перелеты, сообщил источник «РИА Новости» и подтвердил собеседник РБК, близкий к правительству. Ранее отдельные регионы уже ввели ограничения на передвижение: жителям Красноярского края и Чечни ограничили выезд за пределы муниципальных образований, а в Карелии власти первыми в стране приостановили работу всего общественного транспорта.

В список товаров первой необходимости попали похоронные принадлежности

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости. Согласно нему в ближайшую неделю или месяцы, если карантин будет продлен, россияне смогут купить в магазинах или заказать с доставкой следующие товары:

  • детские товары, в том числе соски;
  • моющие, чистящие и полирующие средства;
  • предметы гигиены и туалетные принадлежности;
  • средства индивидуальной защиты, медизделия и дезинфицирующие средства;
  • товары для животных;
  • похоронные принадлежности;
  • бензин, дизельное топливо, газ;
  • автозапчасти, включая шины;
  • электрооборудование;
  • кабельная продукция;
  • бытовые приборы;
  • компьютерное, электронное и оптическое оборудование;
  • товары для сада и огорода;
  • строительные и отделочные материалы и инструменты;
  • санитарно-технические изделия;
  • противопожарные товары;
  • газеты, журналы и другие печатные СМИ;
  • спички и свечи;
  • очки, линзы и их части;
  • табачная продукция;
  • упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и прочие «товары, сопутствующие товародвижению».

Если же офлайн-магазин предлагает хотя бы один товар из утвержденного списка, он не закроется и сможет продавать и другие товары, не попавшие в перечень. Кроме того, список может быть дополнен: такое право получили региональные власти.

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле

  • «Роснефть» передаст все активы в Венесуэле компании, принадлежащей правительству России. В компании объяснили, что выполнили условия для снятия санкций США со своих «дочек».
  • Также на решение «Роснефти» могло повлиять и то, что венесуэльская нефть, которую продавали структуры компании, сейчас стоит лишь $5–10 за баррель, и на нее почти невозможно найти покупателей, считают аналитики.
  • После продажи своих активов в обмен на венесуэльский бизнес «Роснефти» государство в лице «Роснефтегаза» передало нефтяной компании 9,6% ее собственных акций. Таким образом, доля государства в «Роснефти» формально опустилась ниже 50%.

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

  • В США спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители оказались вынуждены доплачивать за разгрузку хранилищ, которые из-за низкого спроса оказались переполнены.
  • В частности, компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать потребителям 19 центов за каждый баррель, вывезенный из хранилища.
  • Стоимость нефти продолжает снижаться, после того как 6 марта на совместном заседании ОПЕК с представителями стран, не входящих в организацию, в том числе России, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи сырья. Москва предложила оставить добычу на том же уровне, а Эр-Рияд выступил за снижение объемов. В итоге сделка ОПЕК+ распалась и нефтяные котировки обрушились.
Автор: Виктория Полякова
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