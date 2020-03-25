Красноярский губернатор запретил выезд из городов из-за коронавируса

Власти Красноярского края получили указание ограничить передвижение граждан между городами, поселками и другими муниципальными образованиями. Распоряжение поступило от губернатора в ходе селекторного совещания

Вид на город Красноярск (Фото: Владимир Сковородников / Global Look Press)

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе селекторного совещания с главами районов, которое было посвящено мерам по предупреждению распространения коронавируса, предложил ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края. Исключение планируется сделать для «неотложных поездок».

«Принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований (за исключением неотложных поездок)», — говорится в перечне поручений губернатора.

Другие пункты включают также поручение способствовать «самоизоляции пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», «объяснить населению необходимость реже посещать торговые центры, парки, скверы, детские площадки и места массового скопления людей» и разработку мер поддержки бизнеса.

Последним пунктом значится «исключить распространение домыслов и слухов».

«Вирус паники пострашнее инфекции. В любой территории края люди должны обладать достоверной информацией, которая поможет им правильно поступать и укажет четкую ответственность за действия или бездействие», — передала пресс-служба слова Усса.