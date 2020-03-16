Россия частично закроет границу с Белоруссией

Для того, чтобы предотвратить массовое распространение нового коронавируса, Россия закроет границу с Белоруссией для передвижения людей

Фото: Владимир Горовых / РИА Новости

Россия закроет границы с Белоруссией для передвижения людей, объявил премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», — сказал председатель правительства. По его словам, это сделано для предотвращения массового распространения коронавируса.

Об этом решении премьер объявил на оперативном совещании. Мишустин лично возглавляет координационный совет по борьбе с коронавирусом в России.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировано 27 случаев заражения новым коронавирусом, три человека из них вылечены.