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«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.

«Роснефть» заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», — сообщили в компании.

Таким образом все ее активы и торговые операции в Венесуэле (или связанные со страной) будут проданы, закрыты или ликвидированы, а после исполнения соглашения и реализации активов одна из 100-процентных «дочек» «Роснефти» в обмен получит пакет в размере 9,6% акций компании.

Материал дополняется

Автор: Виктория Полякова
Теги: «Роснефть», Венесуэла
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