Лукашенко назвал Россию «полыхающей от коронавируса»

Так президент Белоруссии отреагировал на решение России частично закрыть границу с республикой. В Кремле заявили, что Москва принимает меры, которые считает необходимыми для борьбы с распространением инфекции

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране относительно спокойная обстановка в связи с распространением COVID-19, в то время как Россия «вся полыхает от коронавируса». Об этом сообщает БелТА.

По словам президента Белоруссии, «все эти телодвижения в направлении коронавируса» резко отразились на экономике. «Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границу с Беларусью», — заявил он. Лукашенко назвал риторическим вопрос, «кто от кого должен закрываться».

Говоря о распространении коронавируса, президент призвал белорусский власти работать без паники. «Вы видите, мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот», — сказал он. По мнению Лукашенко, Минск адекватно реагирует на угрозу. Вместе с тем он призвал граждан страны «не бегать по аптекам» и не скупать лекарства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко, заявил, что каждое государство может принимать те меры, которые считает необходимыми «для противодействия распространению [коронавируса] и для защиты здоровья граждан своей страны». «Рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более нашего ближайшего партнера и союзника», — добавил он.