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Лукашенко назвал Россию «полыхающей от коронавируса»

Так президент Белоруссии отреагировал на решение России частично закрыть границу с республикой. В Кремле заявили, что Москва принимает меры, которые считает необходимыми для борьбы с распространением инфекции
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране относительно спокойная обстановка в связи с распространением COVID-19, в то время как Россия «вся полыхает от коронавируса». Об этом сообщает БелТА.

По словам президента Белоруссии, «все эти телодвижения в направлении коронавируса» резко отразились на экономике. «Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границу с Беларусью», — заявил он. Лукашенко назвал риторическим вопрос, «кто от кого должен закрываться».

Говоря о распространении коронавируса, президент призвал белорусский власти работать без паники. «Вы видите, мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот», — сказал он. По мнению Лукашенко, Минск адекватно реагирует на угрозу. Вместе с тем он призвал граждан страны «не бегать по аптекам» и не скупать лекарства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко, заявил, что каждое государство может принимать те меры, которые считает необходимыми «для противодействия распространению [коронавируса] и для защиты здоровья граждан своей страны». «Рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более нашего ближайшего партнера и союзника», — добавил он.

Россия частично закроет границу с Белоруссией
Общество

Ранее 16 марта российский премьер Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с Белоруссией для передвижения граждан, чтобы предотвратить массовое распространение инфекции.

Первый случай попадания коронавируса в Белоруссию был зафиксирован в конце февраля. Инфекцию обнаружили у студента из Ирана, который прилетел из Баку. По данным белорусского Минздрава, сейчас в республике подтверждено 27 случаев заражения COVID-19. В России, по информации оперативного штаба, число заболевших составило 63 человека.

Лукашенко ранее говорил, что не считает закрытие границ эффективной мерой для борьбы с распространением вируса. Он отмечал, что важно не допустить среди населения паники, которая может привести к дефициту защитных средств и лекарств.

В белорусском Минздраве также считают, что закрытие границы не поможет остановить распространение COVID-19. Ведомство не видит оснований для введения в республике карантина и других ограничительных мер, а вместо этого отмечает важность «личной ответственности самих людей к здоровью, своему и окружающих», соблюдения правил личной гигиены и норм безопасности для тех, кто возвращается из-за рубежа.

15 марта Белорусская железная дорога (БЖД) приостановила движение поездов на Украину и в Латвию на фоне пандемии коронавируса нового типа. В Киеве и Риге ранее объявили, что временно закроют границу для иностранцев.

Авторы: Наталия Анисимова, Полина Химшиашвили
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, коронавирус
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