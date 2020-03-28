В список товаров первой необходимости попали похоронные принадлежности
Если магазин продает хотя бы один товар из правительственного перечня, ему разрешается торговать и другим ассортиментом. Работа пунктов выдачи заказов тоже разрешена
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»
Правительство России опубликовало на своем сайте распоряжение от 27 марта с перечнем товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, объявленной из-за коронавируса.
В список не вошли продовольственные товары, на них и так не распространяются ограничения. Опубликованный перечень может быть дополнен, следует из документа: таким правом наделены власти регионов.
В списке 23 пункта:
Детские товары, включая соски
Моющие, чистящие и полирующие средства
Предметы гигиены и туалетные принадлежности
Средства индивидуальной защиты
Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
Корма для животных и иные зоотовары
Бензин, дизельное топливо, газ
Автозапчасти (включая шины)
Оборудование электрическое
Кабельная продукция
Бытовые приборы
Компьютерное, электронное и оптическое оборудование
Товары для сада и огорода
Строительные и отделочные материалы и инструменты
Санитарно-технические изделия
Противопожарные товары
Печатные СМИ
Спички
Свечки
Похоронные принадлежности
Очки и линзы (а также их части)
Табачная продукция
Упавковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и другие «товары, сопутствующие товародвижению»
В п. 4 распоряжения оговаривается, что если магазин продает хоть один товар из этого перечня, то он может продавать и другие товары, не включенные в этот список.
В распоряжении указаны организации, обеспечивающие население товарами первой необходимости, в основном это игроки отрасли, которые могут обеспечить всю товаропроводящую цепочку от производителя до конечного потребителя. В частности это: дистрибьюторы, поставщики, распределительные центры, оптовые рынки, объекты общественного питания, службы доставки и курьерские службы, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и другие.
ПВЗ были отдельной причиной беспокойства участников рынка онлайн-торговли. Из-за введения дополнительных мер против распространения коронавируса COVID-19 и объявления недельных «каникул» должна прекратить работу вся торговля и сфера услуг, не связанная с продажами товаров первой необходимости, но отдельных распоряжений для дистанционной торговли не было предусмотрено, а значит ПВЗ, а в каких-то регионах и курьерская доставка, должны были бы прекратить работу. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за субботу закрылись 1 тыс. ПВЗ в 22 регионах России.
Просьбу обратить внимание на этот вопрос в числе других необходимых мер поддержки отрасли озвучила гендиректор крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук на пятничном заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, возглавляемой премьер-министром Михаилом Мишустиным. РБК об этом рассказали источники, знакомые с ходом встречи. В Wildberries подтвердили эту информацию.
«E-commerce сейчас становится, по сути, кровеносной системой страны, обеспечивающей бесперебойное снабжение всех жителей как необходимыми и жизненно важными товарами, так и любыми другими, — объясняет Бакальчук. — Продажи в онлайн помогают поддерживать на плаву и многие другие отрасли экономики — только с нами работают свыше 24 тыс. поставщиков, из них 15 тыс. — это малый и средний бизнес».
Письмо с просьбой о поддержке по этой проблеме на имя премьера Мишустина также было направлено в аппарат правительства Ассоциацией компаний интернет торговли (АКИТ), представляющей интересы крупнейших российских онлайн-игроков, в совокупности формирующих более 50% объема российского рынка интернет-торговли (копия документа есть в распоряжении РБК)
Сегодня самые большие сети ПВЗ, по данным АКИТ, у крупнейших онлайн-торговцев и логистов, так по несколько тысяч ПВЗ есть у Wildberries (6,4 тыс пунктов), Ozon (более 5 тыс пунктов), Lamoda (более 10 тыс пунктов), СДЭК, Boxberry и других. Через ПВЗ проходит большая часть доставок, только у Wildberries около 90% из них приходятся на ПВЗ.