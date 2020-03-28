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В список товаров первой необходимости попали похоронные принадлежности

Если магазин продает хотя бы один товар из правительственного перечня, ему разрешается торговать и другим ассортиментом. Работа пунктов выдачи заказов тоже разрешена
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Правительство России опубликовало на своем сайте распоряжение от 27 марта с перечнем товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, объявленной из-за коронавируса.

В список не вошли продовольственные товары, на них и так не распространяются ограничения. Опубликованный перечень может быть дополнен, следует из документа: таким правом наделены власти регионов.

В списке 23 пункта:

  • Детские товары, включая соски
  • Моющие, чистящие и полирующие средства
  • Предметы гигиены и туалетные принадлежности
  • Средства индивидуальной защиты
  • Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
  • Корма для животных и иные зоотовары
  • Бензин, дизельное топливо, газ
  • Автозапчасти (включая шины)
  • Оборудование электрическое
  • Кабельная продукция
  • Бытовые приборы
  • Компьютерное, электронное и оптическое оборудование
  • Товары для сада и огорода
  • Строительные и отделочные материалы и инструменты
  • Санитарно-технические изделия
  • Противопожарные товары
  • Печатные СМИ
  • Спички
  • Свечки
  • Похоронные принадлежности
  • Очки и линзы (а также их части)
  • Табачная продукция
  • Упавковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и другие «товары, сопутствующие товародвижению»

В п. 4 распоряжения оговаривается, что если магазин продает хоть один товар из этого перечня, то он может продавать и другие товары, не включенные в этот список.

Следующий пункт разрешает дистанционную продажу таких товаров.

Отдельно правительство оговаривает, что услуги общественного питания могут оказываться только на вынос или с доставкой.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Кто может осуществлять продажи

В распоряжении указаны организации, обеспечивающие население товарами первой необходимости, в основном это игроки отрасли, которые могут обеспечить всю товаропроводящую цепочку от производителя до конечного потребителя. В частности это: дистрибьюторы, поставщики, распределительные центры, оптовые рынки, объекты общественного питания, службы доставки и курьерские службы, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и другие.

ПВЗ были отдельной причиной беспокойства участников рынка онлайн-торговли. Из-за введения дополнительных мер против распространения коронавируса COVID-19 и объявления недельных «каникул» должна прекратить работу вся торговля и сфера услуг, не связанная с продажами товаров первой необходимости, но отдельных распоряжений для дистанционной торговли не было предусмотрено, а значит ПВЗ, а в каких-то регионах и курьерская доставка, должны были бы прекратить работу. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за субботу закрылись 1 тыс. ПВЗ в 22 регионах России.

Просьбу обратить внимание на этот вопрос в числе других необходимых мер поддержки отрасли озвучила гендиректор крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук на пятничном заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, возглавляемой премьер-министром Михаилом Мишустиным. РБК об этом рассказали источники, знакомые с ходом встречи. В Wildberries подтвердили эту информацию.

«E-commerce сейчас становится, по сути, кровеносной системой страны, обеспечивающей бесперебойное снабжение всех жителей как необходимыми и жизненно важными товарами, так и любыми другими, — объясняет Бакальчук. — Продажи в онлайн помогают поддерживать на плаву и многие другие отрасли экономики — только с нами работают свыше 24 тыс. поставщиков, из них 15 тыс. — это малый и средний бизнес».

Письмо с просьбой о поддержке по этой проблеме на имя премьера Мишустина также было направлено в аппарат правительства Ассоциацией компаний интернет торговли (АКИТ), представляющей интересы крупнейших российских онлайн-игроков, в совокупности формирующих более 50% объема российского рынка интернет-торговли (копия документа есть в распоряжении РБК)

Сегодня самые большие сети ПВЗ, по данным АКИТ, у крупнейших онлайн-торговцев и логистов, так по несколько тысяч ПВЗ есть у Wildberries (6,4 тыс пунктов), Ozon (более 5 тыс пунктов), Lamoda (более 10 тыс пунктов), СДЭК, Boxberry и других. Через ПВЗ проходит большая часть доставок, только у Wildberries около 90% из них приходятся на ПВЗ.

Авторы: Анна Левинская, Андрей Гатинский
Теги: Правительство, Торговля
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