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Падение цен на нефть ,  
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СМИ узнали о продаже Венесуэлой нефти по $5–10 за баррель

Нефтяная промышленность страны пострадала от американских санкций, ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, а также пандемии коронавируса. Поэтому Каракас вынужден предлагать сырье с большей скидкой, чем конкуренты
BRENT BR-4.20 $27,13 +0,04%
Фото: Matias Delacroix / AP

Венесуэла, чья нефтяная промышленность пострадала от санкций США, пандемии коронавируса и ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией, начала продавать сырье «по удивительно низкой» стоимости. Об этом сообщает El Nuevo Herald со ссылкой на источники в отрасли.

В стране не хватает места в хранилищах, в связи с чем она вынуждена сокращать добычу до уровня 450 тыс. барр. в день, приводит издание оценку экспертов.

Как рассказал финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен, венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции.

«Проблема в том, что они должны избавиться от нефти, потому что у них не хватило места для хранения», — заявил Даллен изданию. По его словам, ряд нефтяных скважин в стране уже закрыт, а на остальных работникам приказали остановить добычу.

Ценовая война ставит под угрозу добычу не только в США, но и в России
Бизнес

Бывший вице-президент венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA Хуан Фернандес заявил, что нефть сорта Maya, которую добывают в Мексике, торгуется по цене около $12. По его мнению, это значит, что венесуэльская Merey, качество которой ниже мексиканской, должна стоить менее $10.

Венесуэла, как и другие страны-экспортеры, пострадала от ценовой войны Москвы и Эр-Рияда, которая началась после развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Однако страна также находится под давлением санкций США, что вынуждает власти предлагать большую скидку на сырье, чем конкуренты, пишет газета. Из-за нехватки ресурсов и оборудования PDVSA не может просто закрыть скважины. Нефтеперерабатывающие заводы в стране работают лишь «на 10% от установленной мощности из-за поломок и проблем с техническим обслуживанием».

Ранее Reuters, ссылаясь на внутренние документы PDVSA, сообщил, что в марте Венесуэла импортировала около 91 тыс. барр. нефти в сутки, а в январе и феврале — 160 тыс.

На торгах 26 марта стоимость барреля нефти Brent с поставкой в мае по состоянию на 20:55 мск составила $26,34, а стоимость WTI торгуется на уровне $22,53. Bloomberg отмечал, что с начала года стоимость фьючерсов упала примерно на 60%. При этом опрошенные агентством эксперты полагают, что нынешняя ситуация является «верхушкой айсберга», а в полной мере последствия избытка предложения на рынке проявятся через пару недель.

Падение цен на нефть произошло после того, как Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи. Саудовская Аравия настаивала на совокупном снижении участниками соглашения ежедневной добычи нефти на 1,5 млн барр. После того как сделка развалилась, Bloomberg и Reuters сообщили, что саудовская сторона готовится предоставить своим партнерам скидки, которые для Азии составят $6, для США — $7 за баррель нефти. Кроме того, Saudi Aramco объявила, что увеличит поставки в апреле до 12,3 млн, а затем — до 13 млн барр. в сутки.

25 марта издание Politico сообщило, что власти США намерены поддержать планы Эр-Рияда по вытеснению Москвы с нефтяного рынка. О готовности Вашингтона вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке ранее заявлял Донадьд Трамп, отметив, что США ищут «нечто среднее» между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Венесуэла, нефть
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