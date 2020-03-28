Власти Чечни закрыли въезд в Грозный
Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте. «Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания», — написал он.
Также власти решили закрыть на въезд город Грозный. Теперь в столицу республики смогут попасть только ее жители, сотрудники организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств или обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также работники органов власти, правоохранительных органов и СМИ.
За выполнением введенных мер будут следить сотрудники правоохранительных органов, а «нарушители будут наказываться по всей строгости закона», отметил Даудов.
Роспотребнадзор, mos.ru
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