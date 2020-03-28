Власти Чечни закрыли въезд в Грозный

Попасть в город смогут только его жители и сотрудники ряда организаций, в том числе поставляющих продовольствие и товары первой необходимости и госорганов

Грозный, Чечня (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте. «Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания», — написал он.

Также власти решили закрыть на въезд город Грозный. Теперь в столицу республики смогут попасть только ее жители, сотрудники организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств или обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также работники органов власти, правоохранительных органов и СМИ.

За выполнением введенных мер будут следить сотрудники правоохранительных органов, а «нарушители будут наказываться по всей строгости закона», отметил Даудов.

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