Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 00:03
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей Общество, 16:29 В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом Общество, 16:16 Власти Чечни закрыли въезд в Грозный Общество, 16:13 Хотин предложил властям свои бизнес-центры для борьбы с коронавирусом Общество, 16:06 Чемпионат России по волейболу досрочно завершился из-за коронавируса Спорт, 15:56 СМИ анонсировали продажу «Реалом» четырех футболистов Спорт, 15:51 Власти Петербурга предложили храмам вести видеотрансляцию служб Общество, 15:29 В ВОЗ назвали российское здравоохранение готовым к борьбе с COVID-19 Общество, 14:44 Отец сообщил о тренировках Дениса Черышева в Валенсии в условиях пандемии Спорт, 14:42 СМИ узнали о проверке МВД данных о махинациях с лекарствами от вируса Общество, 14:33 В России зарегистрировали новую систему выявления коронавируса Общество, 14:08 СМИ узнали детали нового контракта Семака с «Зенитом» Спорт, 14:02 Мэрия зафиксировала сокращение поездок москвичей на автомобилях Общество, 13:49 Хуан Амадор — о технологиях на кухне, гранях вкуса и звездах «Мишлен» Партнерский материал, 13:22
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Чечни закрыли въезд в Грозный

Попасть в город смогут только его жители и сотрудники ряда организаций, в том числе поставляющих продовольствие и товары первой необходимости и госорганов
Грозный, Чечня (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте. «Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания», — написал он.

Также власти решили закрыть на въезд город Грозный. Теперь в столицу республики смогут попасть только ее жители, сотрудники организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств или обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также работники органов власти, правоохранительных органов и СМИ.

За выполнением введенных мер будут следить сотрудники правоохранительных органов, а «нарушители будут наказываться по всей строгости закона», отметил Даудов.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Материал дополняется

Автор: Виктория Полякова
Теги: Чечня, Грозный, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter