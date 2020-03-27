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Первый регион России остановил общественный транспорт из-за коронавируса

Общественный транспорт — один из главных источников распространения инфекции, объяснил решение об остановке движения глава Карелии Артур Парфенчиков
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о введении в регионе беспрецедентной меры — остановке движения всего общественного транспорта. Такси продолжит работать. Причиной запрета названо распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы принимаем беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта, кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля. Общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции», — сказал Парфенчиков в своем обращении к населению Карелии.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В распоряжении губернатора, опубликованном на официальном портале Республики Карелия, всем предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров общественным транспортом (кроме такси), предписано приостановить работу на ее территории. Такую меру республика ввела первой среди всех регионов. Необходимость столь жесткой меры Парфенчиков объяснил тем, что за последние две недели в Карелию из-за рубежа вернулось около 10 тыс. местных жителей, многие из которых не перешли в режим самоизоляции (общая численность населения региона оценивается примерно в 614 тыс. человек).

«Со всей ответственностью отношу нашу республику к зоне особого риска», — сказал Парфенчиков. Он также заверил, что власти обеспечат подвоз продолжающих работу государственных гражданских служащих к месту службы и обратно. Аналогичные меры по доставке работников поручено принять и остальным работающим в Карелии компаниям.

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Общество

Одновременно с этим глава Карелии вслед за губернатором Санкт-Петербурга запретил посещать церкви и другие «объекты религиозных организаций» и предписал приостановить на период с 28 марта по 5 апреля работу

  • всех торговых точек (за исключением аптек, АЗС и продуктовых магазинов);
  • ресторанов, баров и других точек общепита (за исключением доставки заказов);
  • парикмахерских, салонов красоты, соляриев, саун, кружков, секций, студий, клубов и иных аналогичных объектов.

В продолжающих работу продуктовых магазинах и других торговых точках распоряжением Парфенчикова вводятся специальные часы посещения для людей в возрасте старше 60 лет, которые считаются наиболее уязвимыми для COVID-19. Пожилых людей просят приходит за покупками с 9:00 до 11:00, чтобы минимизировать их контакты с другими людьми.

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Фотогалерея 

«Торговые организации мы обязываем обеспечить соответствующий режим, а всех остальных граждан, более младших возрастов, я убедительно прошу воздержаться от посещения торговых организаций до 11 часов», — сказал Парфенчиков.

Согласно официальным данным, на 27 марта в Карелии не выявлено ни одного подтвержденного случая заражения COVID-19, хотя один тест дал «условно положительный» результат, на самокарантине находится более 4,7 тыс. человек, в местах обсервации — девять, в стационаре — 27.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Карелия, коронавирус
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Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки
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