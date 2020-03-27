Первый регион России остановил общественный транспорт из-за коронавируса

Общественный транспорт — один из главных источников распространения инфекции, объяснил решение об остановке движения глава Карелии Артур Парфенчиков

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о введении в регионе беспрецедентной меры — остановке движения всего общественного транспорта. Такси продолжит работать. Причиной запрета названо распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы принимаем беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта, кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля. Общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции», — сказал Парфенчиков в своем обращении к населению Карелии.

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В распоряжении губернатора, опубликованном на официальном портале Республики Карелия, всем предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров общественным транспортом (кроме такси), предписано приостановить работу на ее территории. Такую меру республика ввела первой среди всех регионов. Необходимость столь жесткой меры Парфенчиков объяснил тем, что за последние две недели в Карелию из-за рубежа вернулось около 10 тыс. местных жителей, многие из которых не перешли в режим самоизоляции (общая численность населения региона оценивается примерно в 614 тыс. человек).

«Со всей ответственностью отношу нашу республику к зоне особого риска», — сказал Парфенчиков. Он также заверил, что власти обеспечат подвоз продолжающих работу государственных гражданских служащих к месту службы и обратно. Аналогичные меры по доставке работников поручено принять и остальным работающим в Карелии компаниям.