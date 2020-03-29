Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки

В обмен на венесуэльский бизнес «Роснефти» государство в лице «Роснефтегаза» передало нефтяной компании почти 10% ее собственных акций. Доля государства в «Роснефти» формально опустилась ниже 50%

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Крупнейшая нефтяная компания России «Роснефть» накануне объявила, что продает неназванной компании, принадлежащей российскому правительству, свой бизнес в Венесуэле, включая все активы и торговые операции. Сделка безденежная: взамен «Роснефть» получила собственные 9,6% акций, которые поставит на баланс одного из дочерних обществ.

Кто приобретает венесуэльский бизнес?

Государство владеет чуть более 50% акций «Роснефти» через находящийся в федеральной собственности холдинг «Роснефтегаз» и одну акцию, принадлежащую напрямую Росимуществу. Акции «Роснефти» передаст «Роснефтегаз», и он же в таком случае формально может приобрести венесуэльские активы, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Затем «Роснефтегаз» может передать эти активы кому-либо еще (сейчас у него нет добывающих активов), добавляет аналитик.

Переданные «Роснефти» собственные акции становятся квазиказначейскими, поскольку перейдут на баланс одного из 100-процентных дочерних обществ «Роснефти», а не на баланс материнской компании. Квазиказначейские акции по российскому законодательству не уменьшают уставный капитал компании и не теряют права голоса и дивидендов. Таким образом, доля «Роснефтегаза» в капитале «Роснефти» сократится до 40,4%. Формально государство лишится «математического» контроля в «Роснефти».

Однако «Роснефтегаз» все равно останется ключевым акционером «Роснефти», а «дочка» «Роснефти», владеющая 9,6% акций, сможет голосовать в унисон с «Роснефтегазом», говорит Суверов. Глава «Роснефти» Игорь Сечин одновременно является председателем совета директоров «Роснефтегаза». Выбранная схема сделки не имела целью снизить долю государства в «Роснефти» ниже контролирующей, считает аналитик БКС, а скорее обусловлена тем, что правительство в условиях потерь бюджета от низких цен на нефть решило приобрести венесуэльский бизнес в рамках безденежной сделки.