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Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки

В обмен на венесуэльский бизнес «Роснефти» государство в лице «Роснефтегаза» передало нефтяной компании почти 10% ее собственных акций. Доля государства в «Роснефти» формально опустилась ниже 50%
Роснефть ROSN ₽302,8 -4,24% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК

Крупнейшая нефтяная компания России «Роснефть» накануне объявила, что продает неназванной компании, принадлежащей российскому правительству, свой бизнес в Венесуэле, включая все активы и торговые операции. Сделка безденежная: взамен «Роснефть» получила собственные 9,6% акций, которые поставит на баланс одного из дочерних обществ.

Кто приобретает венесуэльский бизнес?

Государство владеет чуть более 50% акций «Роснефти» через находящийся в федеральной собственности холдинг «Роснефтегаз» и одну акцию, принадлежащую напрямую Росимуществу. Акции «Роснефти» передаст «Роснефтегаз», и он же в таком случае формально может приобрести венесуэльские активы, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Затем «Роснефтегаз» может передать эти активы кому-либо еще (сейчас у него нет добывающих активов), добавляет аналитик.

Переданные «Роснефти» собственные акции становятся квазиказначейскими, поскольку перейдут на баланс одного из 100-процентных дочерних обществ «Роснефти», а не на баланс материнской компании. Квазиказначейские акции по российскому законодательству не уменьшают уставный капитал компании и не теряют права голоса и дивидендов. Таким образом, доля «Роснефтегаза» в капитале «Роснефти» сократится до 40,4%. Формально государство лишится «математического» контроля в «Роснефти».

Однако «Роснефтегаз» все равно останется ключевым акционером «Роснефти», а «дочка» «Роснефти», владеющая 9,6% акций, сможет голосовать в унисон с «Роснефтегазом», говорит Суверов. Глава «Роснефти» Игорь Сечин одновременно является председателем совета директоров «Роснефтегаза». Выбранная схема сделки не имела целью снизить долю государства в «Роснефти» ниже контролирующей, считает аналитик БКС, а скорее обусловлена тем, что правительство в условиях потерь бюджета от низких цен на нефть решило приобрести венесуэльский бизнес в рамках безденежной сделки.

Что «Роснефть» будет делать с собственными акциями?

Квазиказначейские акции можно держать без временных ограничений, но крупные квазиказначейские пакеты считаются несоответствующими лучшим практикам корпоративного управления. Например, «Газпром» несколько лет держал квазиказначейские 6,6% акций и продал их сторонним инвесторам в 2019 году.

«Роснефть» может впоследствии продать их обратно «Роснефтегазу» или иному покупателю, считает партнер RusEnergy Михаил Крутихин. Либо погасить их, и тогда доля «Роснефтегаза» частично восстановится, рассуждает Крутихин.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал Bloomberg, что акционеры «Роснефти» будут решать, что с ними делать.

Во сколько оценен венесуэльский бизнес?

Исходя из текущей рыночной стоимости 9,6% акций «Роснефти», ее венесуэльский бизнес оценен в рамках сделки с правительством в 308 млрд руб., или почти $4 млрд по текущему курсу. Источник, знакомый с подготовкой сделки, сказал РБК, что «оценку активов проводила независимая международная компания». «Роснефть» вложила в проекты в Венесуэле $9 млрд начиная с 2010 года, подсчитывало в прошлом году агентство Reuters.

В сумму сделки могли войти непогашенные авансы, которые «Роснефть» выдавала Венесуэле (на конец третьего квартала 2019 года они составляли $0,8 млрд, за четвертый квартал «Роснефть» впервые не раскрыла оставшийся долг Венесуэлы). Скорее всего, к настоящему моменту Венесуэла погасила весь основной долг перед «Роснефтью» нефтяными поставками, но на этот долг еще начислялись проценты, которые «Роснефть» никогда не раскрывала.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров написал в Twitter: «Не волнуйтесь! Активы «Роснефти» передаются напрямую правительству России. Мы продолжаем двигаться вперед вместе!».

Что будет с санкциями против структур «Роснефти»?

Поскольку «токсичный» венесуэльский бизнес передан другой российской госкомпании, она может попасть под американские санкции, рассуждает аналитик консалтинговой компании AKE Group Максимилиан Хесс. Однако если это произойдет с «Роснефтегазом», он будет владеть менее 50% акций «Роснефти», а значит по «правилу 50%» Минфина США «Роснефть» не будет подпадать под санкции, говорит он.

В «Роснефти» утверждают, что продали венесуэльский бизнес российскому правительству, и теперь вправе ожидать снятия санкций США с двух торговых «дочек» компании — Rosneft Trading и TNK Trading International. «Мы выполнили наши обязательства и теперь имеем право ожидать исполнения публично данных обещаний от американских регуляторов», — сказал Леонтьев «РИА Новости». Ранее Минфин США обещал снять санкции со структур «Роснефти», если они предпримут «конкретные, значимые и верифицируемые шаги по поддержке демократического порядка в Венесуэле».

Авторы: Иван Ткачёв, Людмила Подобедова
Теги: санкции, «Роснефть», Венесуэла, «Роснефтегаз»
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