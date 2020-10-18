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Общество ,  
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Перемирие в Карабахе сорвано, пандемия не отступает. Главные новости РБК

Новое гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, обвинение России в срыве сделки по ядерному оружию, иск бывшего главы «Роснефти» против Ротшильдов, более 15 тыс. случаев COVID-19 в России за сутки. Главные новости — в обзоре РБК
Новое перемирие в Карабахе сорвали почти сразу

Гуманитарное перемирие в непризнанной Нагорно-Карабахской республике между Арменией и Азербайджаном началось в полночь 18 октября, однако вновь было сорвано.

  • Изначально стороны договорились о режиме прекращения огня еще с полудня 10 октября, однако уже на следующий день обвинили друг друга в срыве соглашения. После этого обстрелы в Нагорном Карабахе продолжались всю неделю. Затем было заключено новое соглашение.
  • В этот раз первой о срыве перемирия заявила Армения. По словам представителя Минобороны страны Шушан Степанян, Баку в ночь на 18 октября устроил артиллерийский и ракетный обстрелы. Позже Минобороны Азербайджана также обвинил Ереван в грубом нарушении режима прекращения огня.
  • На фоне непрекращающихся военных действий вновь развернулся спор о поддержке сторон конфликта третьими государствами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 октября заявил, что Россия вместе с США и Францией оказывают поддержку Армении, поставляя оружие. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 октября объявил, что армянские предприниматели под видом гражданских грузов ввозят в страну из России наемников и оружие, в связи с чем они приобрели самолет Ил-76. Президент группы компаний «Ташир» и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян счел заявление азербайджанского лидера «абсурдным» и «безосновательным». Россия на новые обвинения пока не реагировала.

США обвинили Россию в срыве сделки по ядерному оружию

Москва предлагает продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), тогда как Вашингтон настаивает на заморозке ядерного оружия обеих стран.

  • Президент России Владимир Путин 16 октября предложил США продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в его нынешнем варианте — без дополнительных условий — как минимум на год. В США эту идею раскритиковали — они настаивали на «джентльменской» заморозке ядерного арсенала обеих стран.
  • В частности, «провалом» предложение Путина назвал советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. По его словам, заключение соглашения при условии заморозки ядерного оружия обеих стран стало бы для них победой, однако теперь Вашингтон надеется, что «Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений».
  • США приложили все усилия, чтобы достичь соглашения с Россией по контролю над ядерными вооружениями, однако Москва отступила от достигнутых договоренностей, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Он назвал это «разочарованием», отметив, что соглашение стало бы историческим и было бы выгодным как для США и России, так и для всего мира.
  • В Кремле опровергли информацию о том, что Москва и Вашингтон достигли «железобетонных» договоренностей по ядерному оружию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стороны еще ведут переговоры.

Экс-глава «Роснефти» подал иск на $100 млн против Ротшильдов

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<Бывший президент «Роснефти» Сергей Богданчиков подал в суд Нью-Йорка против инвесткомпании потомков Ротшильдов, обвинив ее в выводе его средств через мошеннические схемы.

  • Люксембургская компания Fortinvest Investments Holding, принадлежащая Богданчикову, 14 октября подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск на сумму более $100 млн к управляющей компании Edmond de Rotschild (EDR), основанной потомками Ротшильдов. Fortinvest настаивает на том, чтобы дело рассмотрел суд присяжных.
  • Согласно иску, EDR получила от компании Богданчикова средства в доверительное управление в 2001 и 2007 годах. По данным Fortinvest, американская компания выводила данные средства через откаты и другие мошеннические схемы в пользу фирмы Fontanelle Capital Inc., которая, в свою очередь, перечисляла их инвесткомпании OIM Capital и ее финдиректору Михаилу Филимонову.
  • Экс-президент «Роснефти» с 2001 года передал более $150 млн в доверительное управление EDR, рассчитывая увеличить капитал. Однако в 2016 году он выявил убыток на $81 млн и недополученную выгоду еще на десятки миллионов долларов.

В России вновь 15 тыс. заболевших COVID

За 17 октября в стране зафиксировали 15 099 новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. Воскресенье стало вторым днем с начала пандемии в России, когда зарегистрировали прирост более чем 15 тыс. — первым было 16 октября. В субботу, 17 октября, суточный прирост новых случаев составил 14,9 тыс. Общее число заболевших в России с марта достигло почти 1,4 млн человек. Общее число летальных случаев достигло 24 187.

  • Глава Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера академик РАН Арег Тотолян предупредил, что около 15–20% заболевших COVID-19 теряют антитела к коронавирусу спустя несколько месяцев после выздоровления.
  • Ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя, в свою очередь, сообщили о новом симптоме коронавируса — звон и шум в ушах (тиннитус). В случае возникновения проблем со слухом их важно решать оперативно, поскольку есть вероятность в дальнейшем потерять слух, отметили британские ученые.
  • Специалисты должны следить за проникновением COVID-19 в популяции разных видов животных из-за риска его мутации, заявил глава Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов. В то же время заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский не увидел большой опасности в межвидовой циркуляции вируса SARS-CoV-2. По его словам, пока коронавирус не проявлял такой мутационной способности, как вирус гриппа.
Авторы
Виктория Тютина, Виктория Полякова
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Политика
Экс-глава «Роснефти» подал в суд на компанию Ротшильдов
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