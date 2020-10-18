Перемирие в Карабахе сорвано, пандемия не отступает. Главные новости РБК

Новое гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, обвинение России в срыве сделки по ядерному оружию, иск бывшего главы «Роснефти» против Ротшильдов, более 15 тыс. случаев COVID-19 в России за сутки. Главные новости — в обзоре РБК

Новое перемирие в Карабахе сорвали почти сразу

Гуманитарное перемирие в непризнанной Нагорно-Карабахской республике между Арменией и Азербайджаном началось в полночь 18 октября, однако вновь было сорвано.

Изначально стороны договорились о режиме прекращения огня еще с полудня 10 октября, однако уже на следующий день обвинили друг друга в срыве соглашения. После этого обстрелы в Нагорном Карабахе продолжались всю неделю. Затем было заключено новое соглашение.

В этот раз первой о срыве перемирия заявила Армения. По словам представителя Минобороны страны Шушан Степанян, Баку в ночь на 18 октября устроил артиллерийский и ракетный обстрелы. Позже Минобороны Азербайджана также обвинил Ереван в грубом нарушении режима прекращения огня.

На фоне непрекращающихся военных действий вновь развернулся спор о поддержке сторон конфликта третьими государствами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 октября заявил, что Россия вместе с США и Францией оказывают поддержку Армении, поставляя оружие. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 октября объявил, что армянские предприниматели под видом гражданских грузов ввозят в страну из России наемников и оружие, в связи с чем они приобрели самолет Ил-76. Президент группы компаний «Ташир» и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян счел заявление азербайджанского лидера «абсурдным» и «безосновательным». Россия на новые обвинения пока не реагировала.

США обвинили Россию в срыве сделки по ядерному оружию

Москва предлагает продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), тогда как Вашингтон настаивает на заморозке ядерного оружия обеих стран.