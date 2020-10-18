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Ученые поспорили о происхождении новых мутаций коронавируса

Некоторые эксперты допускают, что агрессивные формы коронавируса могут появиться от животных. Другие ученые уверены, что вирус SARS-CoV-2 слишком медленно изменяется, и возможные мутации не опасны для человека
Фото:Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

Ученым нужно внимательно следить за проникновением коронавируса в популяции разных видов животных из-за опасности его мутаций. Однако точных данных на этот счет пока нет. Об этом РБК сообщил руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Так ученый отреагировал на слова доктора биологических наук и профессора кафедры «Вирусология» МГУ Алексея Аграновского. В интервью Ura.ru тот заявил, что наиболее агрессивные мутации нового коронавируса могут прийти от животных.

По мнению Аграновского, для развития более жесткой формы вирусу SARS-CoV-2 нужно не столько большое количество зараженных, сколько разнообразие носителей. При этом среди человеческой популяции негативные мутации маловероятны из-за низкой скорости изменения.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Щелканов отметил, что для коронавирусов природные экосистемы являются родными. «Миллионы лет он существовал и циркулировал в популяциях летучих мышей, которые обитают в юго-восточной Азии», — пояснил ученый.

По его словам, коронавирусам свойственно преодолевать межвидовые барьеры. Это было и с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS-CoV — атипичная пневмония, вспыхнувшая в 2002 году), который пришел к людям от цивет, хищных млекопитающих из семейства виверровых. При вспышке ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV, начал распространяться в 2012 году в Саудовской Аравии) источником вируса были верблюды.

«Если говорить о коронавирусе тяжелого острого респираторного синдрома второго типа, который вызывается COVID-19, это панголины. Поэтому нужно внимательно относиться к возможному проникновению коронавируса в популяции других видов. Хотя пока данных на этот счет нет», — сказал Щелканов. Он допустил, что новыми хозяевами нынешнего коронавируса могут стать североевразийские летучие мыши.

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Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с РБК заявил, что не видит большой опасности в межвидовой циркуляции вируса SARS-CoV-2. «Судя по вирусу гриппа, вирусы действительно могут мутировать при циркуляции между видами. Но пока коронавирус не проявлял такой мутационной способности, как вирус гриппа. Поэтому я не думаю, что здесь опасность будет такой же высокой», — объяснил эпидемиолог. По его мнению, к тому моменту, как коронавирус сможет приобрести агрессивные мутации, у людей уже будут эффективные вакцины.

16 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за девять месяцев коронавирус практически не мутировал и не стал более агрессивным. Двумя неделями раньше британские ученые из Института Фрэнсиса Крика заявили, что вирус SARS-CoV-2 может трансформироваться в десять различных форм, чтобы облегчать себе проникновение в организм.

Авторы
Любовь Порываева, Михаил Котляр
коронавирус животные ученые
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