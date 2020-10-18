Ученые поспорили о происхождении новых мутаций коронавируса

Некоторые эксперты допускают, что агрессивные формы коронавируса могут появиться от животных. Другие ученые уверены, что вирус SARS-CoV-2 слишком медленно изменяется, и возможные мутации не опасны для человека

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Ученым нужно внимательно следить за проникновением коронавируса в популяции разных видов животных из-за опасности его мутаций. Однако точных данных на этот счет пока нет. Об этом РБК сообщил руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Так ученый отреагировал на слова доктора биологических наук и профессора кафедры «Вирусология» МГУ Алексея Аграновского. В интервью Ura.ru тот заявил, что наиболее агрессивные мутации нового коронавируса могут прийти от животных.

По мнению Аграновского, для развития более жесткой формы вирусу SARS-CoV-2 нужно не столько большое количество зараженных, сколько разнообразие носителей. При этом среди человеческой популяции негативные мутации маловероятны из-за низкой скорости изменения.

Щелканов отметил, что для коронавирусов природные экосистемы являются родными. «Миллионы лет он существовал и циркулировал в популяциях летучих мышей, которые обитают в юго-восточной Азии», — пояснил ученый.