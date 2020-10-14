Кремль заявил об отсутствии «железобетонных» соглашений с США по оружию

Россия и США еще ведут переговоры о сокращении ядерных вооружений, никаких «железобетонных» договоренностей пока нет, заявил Песков. Ранее Вашингтон сообщил, что стороны уже достигли «принципиального» соглашения

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Переговоры по соглашению о ядерном оружии еще ведутся, никаких точных договоренностей пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«На этот счет ведутся контакты на экспертном уровне. Мы не говорим о достижении договоренностей. <...> Пока мы бы не стали говорить, что какие-то железобетонные договоренности существуют. Никаких договоренностей железобетонных нет», — сказал Песков.

Накануне, 13 октября, США предложили России «по-джентльменски» заморозить или ограничить ядерные арсеналы. По словам спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, Вашингтон уже достиг «принципиального» соглашения с Москвой и готов продлить договор СНВ-3 на этих условиях «хоть завтра».

Помимо этого в конце сентября он предупредил Россию, что заключить соглашение следует до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. Если Москва не примет «разумных» и «умеренных» предложений Вашингтона до этого времени, «плата за вход» позже повысится, заявил Биллингсли.