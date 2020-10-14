Кремль заявил об отсутствии «железобетонных» соглашений с США по оружию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 77,28 (-0,01) Инвестиции, 13:29
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 90,71 (-0,37) Инвестиции, 13:29
Россия впервые запустила космонавтов к МКС по «сверхбыстрой схеме». Видео Технологии и медиа, 14:25 Атомная энергетика: от уранового рудника до электростанции «РБК Стиль» и «Росатом», 14:25 Журналист назвал дату приезда Мозеса в Москву перед переходом в «Спартак» Спорт, 14:22 В Кремле посоветовали дождаться решения суда по делу Сафронова Общество, 14:21 Wired: рекламные технологии могут стать следующим интернет-пузырем Pro, 14:17 Россия возобновит авиасообщение с тремя странами Общество, 14:17 Эксперты нашли прибыльные технологии для борьбы за климат в Европе Стиль, 14:12 В Кремле оценили вероятность нового обращения Путина по ситуации с COVID Политика, 14:12 Лавров процитировал Семена Слепакова в ответ на вопрос о Трампе и Байдене Политика, 14:07 Выборы в США и политика Китая. За чем стоит следить держателям биткоина Крипто, 14:06 Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге РБК и Mercedes-Benz, 13:56 «Сочи» подписал контракт с хорватским футболистом Спорт, 13:54 Бизнес-объединения обратились в СК и прокуратуру из-за дела Хабарова Финансы, 13:53 Песков оценил заявление Лаврова о возможном прекращении диалога с ЕС Политика, 13:45
Политика ,  
0 

Кремль заявил об отсутствии «железобетонных» соглашений с США по оружию

Россия и США еще ведут переговоры о сокращении ядерных вооружений, никаких «железобетонных» договоренностей пока нет, заявил Песков. Ранее Вашингтон сообщил, что стороны уже достигли «принципиального» соглашения
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Переговоры по соглашению о ядерном оружии еще ведутся, никаких точных договоренностей пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«На этот счет ведутся контакты на экспертном уровне. Мы не говорим о достижении договоренностей. <...> Пока мы бы не стали говорить, что какие-то железобетонные договоренности существуют. Никаких договоренностей железобетонных нет», — сказал Песков.

Накануне, 13 октября, США предложили России «по-джентльменски» заморозить или ограничить ядерные арсеналы. По словам спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, Вашингтон уже достиг «принципиального» соглашения с Москвой и готов продлить договор СНВ-3 на этих условиях «хоть завтра».

Помимо этого в конце сентября он предупредил Россию, что заключить соглашение следует до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. Если Москва не примет «разумных» и «умеренных» предложений Вашингтона до этого времени, «плата за вход» позже повысится, заявил Биллингсли.

США предложили России «по-джентльменски» заморозить ядерные арсеналы
Политика
Маршалл Биллингсли <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 176px; top: -5px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков, комментируя слова Биллингсли, заявил, что США не получат никакого соглашения по ядерным арсеналам, «если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Россией до их выборов». По его словам, Москве «давно известна» позиция США о заморозке ядерных арсеналов, и для нее она неприемлема, поскольку «проблемами стратегической стабильности надо заниматься в комплексе».

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заключенный между США и Россией, вступил в силу в феврале 2011 года. Он будет действовать до февраля 2021 года, однако может быть продлен еще на пять лет по соглашению стран.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

По условиям договора каждая сторона должна сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а число межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700 единиц. Кроме того, СНВ-3 предусматривает взаимные инспекции и обмен данными.

США неоднократно настаивали, что к соглашению должен присоединиться и Китай. Пекин, в свою очередь, заявил, что готов участвовать в переговорах, если США сократят ядерные запасы до его уровня.

Авторы
Полина Химшиашвили, Виктория Полякова
ядерное оружие СНВ США
Материалы по теме
Замглавы МИД России прокомментировал заявление США по ДСНВ
Политика
Посол России заявил о доведении США ситуации с ДСНВ до цейтнота
Политика
Путин назвал первоочередным вопросом продление договора СНВ-3
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter