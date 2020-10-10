Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Стороны должны прекратить обстрелы в 12:00 10 октября. После этого Азербайджан и Армения приступят к обмену пленными и телами убитых, а затем приступят к переговорам при поддержке Минской группы ОБСЕ

Фото: МИД РФ / ТАСС

Азербайджан и Армения по итогам переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по итогам встречи глав МИД обеих стран.

«Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших», — сообщил Лавров.

По его словам, конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Кроме того, Азербайджан и Армения при поддержке Минской группы ОБСЕ приступают к переговорам для мирного урегулирования карабахского конфликта.

Материал дополняется