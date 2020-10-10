Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Ереван и Баку согласились обменяться пленными и убитыми в Карабахе Политика, 03:11 Эксперты объяснили низкое число заболевших в Китае за сутки Общество, 03:01 Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе Политика, 02:53 КПРФ проиграл «Барселоне» в полуфинале Лиги чемпионов по мини-футболу Спорт, 02:50 Качество жизни: что предлагает наука РБК и Bayer, 02:22 Россия предложила США отказаться от «соперничества великих держав» Политика, 02:19 Синоптики назвали регионы с аномально теплой погодой в ближайшие 5 дней Общество, 02:10 Депутат от «Слуги Народа» предложил купить у России вакцину от COVID-19 Политика, 01:35 Трамп выступит на митинге спустя десять дней после заражения COVID Политика, 01:14 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 00:52 Трамп заявил о своей симпатии к Путину Политика, 00:51 В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до конца ноября Общество, 00:25 Частный космос Китая: почему у КНР не будет своего Илона Маска Pro, 00:00 Пострадавшие и выигравшие: исследование влияния пандемии на бизнес России РБК и SAP, 09 окт, 23:59
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Стороны должны прекратить обстрелы в 12:00 10 октября. После этого Азербайджан и Армения приступят к обмену пленными и телами убитых, а затем приступят к переговорам при поддержке Минской группы ОБСЕ
Фото:МИД РФ / ТАСС
Фото: МИД РФ / ТАСС

Азербайджан и Армения по итогам переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по итогам встречи глав МИД обеих стран.

«Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших», — сообщил Лавров.

По его словам, конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Кроме того, Азербайджан и Армения при поддержке Минской группы ОБСЕ приступают к переговорам для мирного урегулирования карабахского конфликта.

Главы МИД Армении и Азербайджана в Москве обсуждают Карабах. Фото
Политика

Материал дополняется

Автор
Михаил Котляр
Азербайджан Армения переговоры Нагорный Карабах
Материалы по теме
Армения заявила об обстреле Степанакерта на фоне переговоров в Москве
Политика
Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Москве
Политика
Ереван и Баку согласились обменяться пленными и убитыми в Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter