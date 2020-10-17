Спецпредставитель Трампа обвинил Россию в срыве сделки по ядерному оружию

США приложили все усилия для достижения соглашения с Россией по контролю над ядерными вооружениями, однако Москва отступила от достигнутых с США договоренностей. Об этом заявил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своем Twitter.

«Вызывает разочарование то, что Российская Федерация отступила от соглашения, впервые охватывающего все ядерные боеголовки», — написал Биллингсли в Twitter.

По его мнению, это соглашения стало бы историческим и было бы выгодным для Соединенных Штатов, России и всего мира.

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