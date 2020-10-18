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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые выявили новый симптом коронавируса

О заболевании COVID-19 может свидетельствовать шум в ушах, полагают ученые. Впоследствии пациенты с таким симптомом теряли слух
Фото:Global Look Press
Фото: Global Look Press

Пациенты, заразившиеся коронавирусом, могут испытывать звон и шум в ушах — тиннитус — и в дальнейшем потерять слух, пишет Express со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха.

Они сообщили, что такие симптомы наблюдались у больных COVID-19 и гриппом. По мнению ученых, необходимо исследовать этот вопрос, так как проблемы со слухом важно выявлять оперативно.

Ученые также описали случай заражения коронавирусом у 45-летнего мужчины. Он проходил лечение в госпитале, в том числе в отделении интенсивной терапии. Через неделю после того, как он покинул отделение, он заметил шум в левом ухе и внезапную потерю слуха. До этого пациент не испытывал трудностей со слухом, уточняют ученые.

Они также сообщают, что случаи потери слуха после заражения коронавирусом были зафиксированы и в других странах, однако их было немного. Первый такой случай медики описали в апреле.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

При этом британские ученые подчеркивают, что тиннитус и проблемы со слухом сами по себе не означают заражения коронавирусом и могут сопровождать и другие заболевания. Рассматриваться как симптом COVID-19 тиннитус может в сочетании с другими симптомами, характерными для этого заболевания.

В списке основных симптомов коронавируса, представленном Роспотребнадзором, значатся высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В отдельных случаях могут появляться симптомы желудочно-кишечных расстройств.

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Во Всемирной организации здравоохранения к ним добавляют также усталость, потерю вкуса и обоняния, сыпь на коже.

На прошлой неделе ученые назвали еще несколько симптомов, которые могут указывать на заражение коронавирусом: боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах. Ученые подчеркнули, что они могут проявляться по-разному в зависимости от возраста заболевших и особенностей организма.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Опрошенные РБК эксперты считают, что новые симптомы, открытые после девяти месяцев борьбы с вирусом, могут указывать на новые варианты инфекции. «Мы уже имеем дело с этой инфекцией девять месяцев, и за это время новые симптомы открывать довольно сложно. Если они возникают, то надо подумать, нет ли новых вариантов вируса. Из тех симптомов, что тут указаны, действительно, необычными являются волдыри на ногах, остальные типичны для респираторных вирусных инфекций. Это вызывает интерес, тут речь может идти о новых вариантах вируса», — считает вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В свою очередь, врач-инфекционист Валерий Безносенко указал на то, что варианты кожных проявлений коронавируса были описаны еще весной и есть в методических рекомендациях Минздрава.

Автор
Мария Лисицына
коронавирус симптомы
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