Ученые выявили новый симптом коронавируса

О заболевании COVID-19 может свидетельствовать шум в ушах, полагают ученые. Впоследствии пациенты с таким симптомом теряли слух

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Пациенты, заразившиеся коронавирусом, могут испытывать звон и шум в ушах — тиннитус — и в дальнейшем потерять слух, пишет Express со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха.

Они сообщили, что такие симптомы наблюдались у больных COVID-19 и гриппом. По мнению ученых, необходимо исследовать этот вопрос, так как проблемы со слухом важно выявлять оперативно.

Ученые также описали случай заражения коронавирусом у 45-летнего мужчины. Он проходил лечение в госпитале, в том числе в отделении интенсивной терапии. Через неделю после того, как он покинул отделение, он заметил шум в левом ухе и внезапную потерю слуха. До этого пациент не испытывал трудностей со слухом, уточняют ученые.

Они также сообщают, что случаи потери слуха после заражения коронавирусом были зафиксированы и в других странах, однако их было немного. Первый такой случай медики описали в апреле.