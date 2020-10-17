Карапетян назвал абсурдными обвинения Алиева в контрабанде оружия

По словам бизнесмена, он занимается только поставками гуманитарных грузов в пострадавший от войны Нагорный Карабах. До этого Алиев обвинил Карапетяна и других армянских предпринимателей в переброске наемников и оружия из России

Самвел Карапетян (Фото: Tashir / Facebook)

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что армянские бизнесмены занимаются контрабандой оружия из России, абсурдны, считает президент группы компаний «Ташир» и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян. Об этом он сообщил РБК.

«Обвинения президента Азербайджана в корне безосновательны и абсурдны, это абсолютный фейк-ньюз», — сказал Карапетян, добавив, что подобные слова из уст президента вызывают большую обеспокоенность.

Бизнесмен отметил, что оказывает поддержку армянскому населению Нагорного Карабаха и будет это делать и дальше. «Я всегда оказывал и буду оказывать поддержку армянскому народу и намерен в дальнейшем продолжить реализацию исключительно гуманитарных и социальных программ в регионе», — подчеркнул Карапетян.

Он напомнил, что принимал участие в строительстве больниц, школ, церквей и детских садов в спорном регионе, которые подвергались обстрелам со стороны азербайджанской армии. «Хочу повторить еще раз свою позицию: решить этот конфликт можно исключительно мирным путем и при посредничестве России», — резюмировал предприниматель.