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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Карапетян назвал абсурдными обвинения Алиева в контрабанде оружия

По словам бизнесмена, он занимается только поставками гуманитарных грузов в пострадавший от войны Нагорный Карабах. До этого Алиев обвинил Карапетяна и других армянских предпринимателей в переброске наемников и оружия из России
Самвел Карапетян
Самвел Карапетян (Фото: Tashir / Facebook)

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что армянские бизнесмены занимаются контрабандой оружия из России, абсурдны, считает президент группы компаний «Ташир» и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян. Об этом он сообщил РБК.

«Обвинения президента Азербайджана в корне безосновательны и абсурдны, это абсолютный фейк-ньюз», — сказал Карапетян, добавив, что подобные слова из уст президента вызывают большую обеспокоенность.

Бизнесмен отметил, что оказывает поддержку армянскому населению Нагорного Карабаха и будет это делать и дальше. «Я всегда оказывал и буду оказывать поддержку армянскому народу и намерен в дальнейшем продолжить реализацию исключительно гуманитарных и социальных программ в регионе», — подчеркнул Карапетян.

Алиев обвинил армянских бизнесменов в контранбанде оружия из России
Политика
<p>Ильхам Алиев</p>

Он напомнил, что принимал участие в строительстве больниц, школ, церквей и детских садов в спорном регионе, которые подвергались обстрелам со стороны азербайджанской армии. «Хочу повторить еще раз свою позицию: решить этот конфликт можно исключительно мирным путем и при посредничестве России», — резюмировал предприниматель.

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16 октября Алиев заявил, что армянские предприниматели под видом гражданских грузов ввозят в страну из России наемников и оружие. В числе тех, кто занимается контрабандой, президент назвал Карапетяна и президента Союза армян России Ару Абрамяна. Алиев добавил, что для вывоза вооружений и людей из России они приобрели самолет Ил-76.

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Абрамян после этого сообщил РБК, что занимается исключительно гуманитарной помощью: отправляет в Нагорный Карабах медикаменты, одежду, предметы первой необходимости.

Президент Азербайджана назвал Армению инициатором перемирия
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Ильхам Алиев

Конфликт между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе вновь вспыхнул 27 сентября. На протяжении почти двух недель стороны вели боевые действия на границе, обстреливали населенные пункты. Среди военнослужащих и мирных жителей обеих стран есть сотни пострадавших и убитых. 10 октября главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в Москве при участии российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и договорились о прекращении огня. Однако в течение последующих дней стороны обвиняли друг друга в новых обстрелах.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Авторы
Михаил Котляр, Надежда Федорова
Нагорный Карабах Ильхам Алиев Самвел Карапетян контрабанда оружия
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