Экс-глава «Роснефти» подал в суд на компанию Ротшильдов

Экс-президент «Роснефти» Сергей Богданчиков подал иск в суд Нью-Йорка против инвесткомпании потомков Ротшильдов о причинении ему ущерба более чем на $100 млн. Он обвинил ее в выводе его средств через откаты и мошеннические схемы

Сергей Богданчиков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Люксембургская компания Fortinvest Investments Holding экс-главы «Роснефти» Сергея Богданчикова 14 октября подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск к управляющей компании Edmond de Rotschild (EDR), основанной потомками Ротшильдов. Истец обвиняет ответчиков в причинении ущерба более чем на $100 млн, а также просит возместить понесенные судебные издержки и упущенную выгоду (размер не уточняется). Fortinvest просит, чтобы все обвинения против EDR и еще нескольких соответчиков рассмотрел суд присяжных.

Богданчиков является единственным владельцем Fortinvest, следует из иска. Он сообщил РБК, что его позиция по делу отражена на 45 страницах иска, с ответчиками он в контакт не вступал.

Иск подан в суд Нью-Йорка на том основании, что у EDR есть бизнес в этом штате, а другие ответчики являются резидентами Нью-Йорка. РБК направил запрос в Edmond de Rotschild.

В чем Богданчиков обвиняет потомков Ротшильдов

EDR, которой компания Богданчикова передала средства в доверительное управление в 2001 и 2007 годах, согласно иску Fortinvest, выводила их через откаты и другие мошеннические схемы в пользу нью-йоркской фирмы Fontanelle Capital Inc. Владимира и Ольги Облонских. Последняя, в свою очередь, перечисляла их инвесткомпании с Манхэттена OIM Capital и ее финдиректору Михаилу Филимонову. Все они также являются ответчиками по иску Fortinvest. С Облонскими, Fontanelle Capital и Филимоновым РБК связаться не удалось.