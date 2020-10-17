Экс-глава «Роснефти» подал в суд на компанию Ротшильдов

Что известно об Edmond de Rotschild
EDR — это управляющая компания, основанная в 1953 году бароном Эдмоном де Ротшильдом, представляющем французскую ветвь семейства Ротшильдов. Он потомок младшего сына основателя династии. Президентом правления компании является ее основной владелец сын Эдмонда — Бенжамен де Ротшильд с состоянием в $1,9 млрд, его жена Ариана де Ротшильд возглавляет швейцарскую «дочку» Edmond de Rothschild с апреля 2019 года. Баронессу Ариану Fortinvest называет в иске участником сговора, не являющимся ответчиком: она якобы вводила его в заблуждение. Заключалось это, по версии истца, в следующем: в качестве «приманки» Богданчиков был приглашен в швейцарский замок баронессы, где она заверила его в высочайшей репутации EDR и в надежности его инвестиций.
Компания EDR насчитывает 2600 сотрудников, 32 офиса в 15 странах и управляет активами на сумму 173 миллиардов швейцарских франков.
В иске упомянуто, что в октябре 2017 года структуры Богданчикова начали судебный процесс в Швейцарии и Люксембурге по этому же делу против EDR. Никаких решений там еще не вынесено. На тот момент Fortinvest не знала конечных бенефициаров выведенных средств, чьи фирмы зарегистрированы в США.
Бывший президент «Роснефти» начиная с 2001 года передал более $150 млн в доверительное управление инвесткомпании Edmond de Rotschild («Роснефть» он возглавлял с 1998 по 2010 годы). Он рассчитывал, что управляющие с громкой фамилией и 250-летней историей в финансовом мире увеличат его капитал. Однако в 2016 году им была обнаружена мошенническая схема — убыток на $81 млн и недополученная выгода еще на десятки миллионов долларов, которую Fortinvest могла бы получить, если бы EDR добросовестно выполняла свои обязанности. При этом за время управления деньгами Богданчикова фирма, связанная с Ротшильдами, получила от него более $12 млн комиссионных, говорится в тексте иска. Позже Fortinvest забрала остатки средств.
Истец подозревает ответчиков в том, что они действовали изначально со злым умыслом. Сначала они убедили его создать особую корпоративную структуру в Люксембурге, в которой получили право принимать решения. Затем они, вопреки соглашению с Богданчиковым, делегировали управление его деньгами «нечистоплотным» брокерам и инвестфирмам в США, таким как Облонские. Например, инвесткомпания OIM, как утверждается в иске, вложила часть его денег в индийское предприятие Geodesic, которое оказалось аферой и обанкротилось. OIM вложила деньги в конвертируемые облигации Geodesic. В 2013 году компания не смогла расплатиться с кредиторами, в 2014 году обанкротилась по решению индийского суда, а ее директора были обвинены в обмане инвесторов.
Кроме того, Богданчиков обвиняет EDR в фальсификации отчетности: якобы она вела двойную бухгалтерию, чтобы продемонстрировать клиенту хорошие результаты и скрыть реальные потери и хищения.
Кто еще сталкивался с мошенничеством за рубежом
Это не первый случай судов между европейскими или американскими доверительными управляющими с бизнесменами из России или бывшего СССР. Миллиардер и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили обвинял в 2016 году сотрудника Credit Suisse, предоставлявшего ему частные банковские услуги, в нарушениях при управлении его капиталом, которые привели к значительным убыткам. Тогда Иванишвили подал два заявления в прокуратуру Женевы с обвинениями в мошенничестве в отношении банкира Патрика Лескодрона, который управлял в банке его портфелем.
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев с 2015 года судится в Европе со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, считая, что арт-дилер продавал ему картины по завышенной цене. Адвокаты миллиардера считают, что он потерял 1 млрд швейцарских франков (около €1 млрд).
Авторы
Людмила Подобедова, Георгий Переметин
При участии
Светлана Бурмистрова, Иван Ткачёв