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Алиев обвинил армянских бизнесменов в контранбанде оружия из России

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: РИА Новости)

Армянские бизнесмены ввозят оружие и наемников в страну контрабандным путем из России, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «A Haber».

По его словам, армянские бизнесмены, среди которых президент назвал Самвела Карапетяна и Ара Абрамяна, для этих целей купили самолет Ил-76 стоимостью $30–40 млн.

Помимо наемников-армян из России они «под видом гражданских грузов» также перевозят вооружение — «противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Конкурс», переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и различное снаряжение», заявил Алиев (цитата по «Интерфакс — Азербайджан»).

По его словам, российские власти сообщили, что не поставляют оружия в Армению. Поэтому Баку считает это контрабандой и уже обратился в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), добавил президент.

«Это международное преступление, и перевозка контрабандного вооружения в Армению является неприемлемой», — сказал Алиев.

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
Ильхам Алиев контрабанда оружия Армения
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