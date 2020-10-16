Алиев обвинил армянских бизнесменов в контранбанде оружия из России

Ильхам Алиев (Фото: РИА Новости)

Армянские бизнесмены ввозят оружие и наемников в страну контрабандным путем из России, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «A Haber».

По его словам, армянские бизнесмены, среди которых президент назвал Самвела Карапетяна и Ара Абрамяна, для этих целей купили самолет Ил-76 стоимостью $30–40 млн.

Помимо наемников-армян из России они «под видом гражданских грузов» также перевозят вооружение — «противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Конкурс», переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и различное снаряжение», заявил Алиев (цитата по «Интерфакс — Азербайджан»).

По его словам, российские власти сообщили, что не поставляют оружия в Армению. Поэтому Баку считает это контрабандой и уже обратился в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), добавил президент.

«Это международное преступление, и перевозка контрабандного вооружения в Армению является неприемлемой», — сказал Алиев.