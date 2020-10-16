Советник Трампа назвал «провалом» предложение Путина продлить СНВ-3

В США надеются, что «Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений». Ранее Путин предложил продлить СНВ-3 в нынешнем виде, а Вашингтон настаивал на заморозке ядерного арсенала обеих стран

Роберт О'Брайен (Фото: Leah Millis / Reuters)

Предложение президента России Владимира Путина продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без дополнительных условий стало провалом. Об этом заявил помощник президента США Роберт О'Брайен, его слова приводятся в Twitter Совета национальной безопасности США.

«Соединенные Штаты предложили продлить действие нового договора СНВ на один год в обмен на то, что Россия и США ограничат свои ядерные арсеналы в течение этого периода. Это стало бы победой для обеих сторон, и мы полагали, что русские готовы принять это предложение, когда я встречался со своим коллегой в Женеве. Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового договора СНВ без замораживания ядерного арсенала — это провал», — заявил О'Брайен.

Он добавил, что Вашингтон «серьезно относится» к вопросу контроля над ядерным оружием и надеется, что «Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений».

На этой неделе США заявили, что достигли «принципиального соглашения» с Россией по ядерному соглашению. По словам спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, Вашингтон предложил Москве «по-джентльменски» заморозить ядерные арсеналы, заявив, что США готовы сделать то же самое.