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Политика ,  
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Советник Трампа назвал «провалом» предложение Путина продлить СНВ-3

В США надеются, что «Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений». Ранее Путин предложил продлить СНВ-3 в нынешнем виде, а Вашингтон настаивал на заморозке ядерного арсенала обеих стран
Роберт О&#39;Брайен
Роберт О'Брайен (Фото: Leah Millis / Reuters)

Предложение президента России Владимира Путина продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без дополнительных условий стало провалом. Об этом заявил помощник президента США Роберт О'Брайен, его слова приводятся в Twitter Совета национальной безопасности США.

«Соединенные Штаты предложили продлить действие нового договора СНВ на один год в обмен на то, что Россия и США ограничат свои ядерные арсеналы в течение этого периода. Это стало бы победой для обеих сторон, и мы полагали, что русские готовы принять это предложение, когда я встречался со своим коллегой в Женеве. Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового договора СНВ без замораживания ядерного арсенала — это провал», — заявил О'Брайен.

Он добавил, что Вашингтон «серьезно относится» к вопросу контроля над ядерным оружием и надеется, что «Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений».

На этой неделе США заявили, что достигли «принципиального соглашения» с Россией по ядерному соглашению. По словам спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, Вашингтон предложил Москве «по-джентльменски» заморозить ядерные арсеналы, заявив, что США готовы сделать то же самое.

Путин предложил США продлить ядерный договор «без всяких условий»
Политика
Владимир Путин в Кремле во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ

Замглавы МИД России Сергей Рябков в ответ на это заявил, что Вашингтон не получит никакого соглашения по ядерным арсеналам, если ему «нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Россией до их выборов». В Кремле, комментируя слова Биллингсли, сообщили, что переговоры еще идут и никаких «железобетонных» соглашений между странами пока нет.

На фоне этих сообщений президент Владимир Путин 16 октября предложил США продлить СНВ-3 «без всяких условий» как минимум на год. Он попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова сформулировать российскую позицию Москвы и попробовать получить от США «хоть какой-то внятный ответ».

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Договор СНВ-3 действует с февраля 2011 года по февраль 2021-го и по соглашению стран может быть продлен еще на пять лет. По его условиям каждая сторона должна сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Также соглашение предусматривает взаимные инспекции и обмен данными.

Автор
Виктория Полякова
СНВ ядерное оружие Владимир Путин Белый дом
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