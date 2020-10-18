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Пандемия коронавируса ,  
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Эпидемиолог предупредил о потере антител у 20% заболевших COVID

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Около 15-20% заболевших COVID-19 теряют антитела к вирусу в течение нескольких месяцев после выздоровления. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым.

«Примерно 15-20% из числа переболевших теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — сказал Тотолян.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Ранее инфекционист Владислав Жемчугов говорил, что тест на антитела к коронавирусу является пустой тратой денег. По словам эксперта, антитела в организме остаются в течение трех-четырех месяцев.

Как сообщили в центре «Вектор», который ранее разработал вторую отечественную вакцину от коронавируса, антитела формируются в течение двух недель после ввода вакцины. Разработчики вакцины ожидают, что в случае с коронавирусом следующая ревакцинация потребуется не чаще, чем раз в три года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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