Как может выглядеть уход Райффайзенбанка из России

Райффайзенбанк может быть не только продан, но и исключен из бизнеса его австрийского владельца. РБК разбирался, в чем состоят нюансы любой сделки с банком, который из-за цепочки санкций стал ключевым каналом заграничных переводов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) обозначил два сценария сворачивания своего бизнеса в России — это либо продажа дочернего Райффайзенбанка, либо вывод актива из состава группы. Банк, который уже много месяцев пытается найти разные варианты ухода из страны, впервые рассказал об обсуждении этой схемы.

Раскрытие произошло на фоне жесткого давления со стороны регуляторов и собственных акционеров. Как писал Reuters, в конце марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от Raiffeisen уйти с российского рынка — как минимум предоставить план действий в этом направлении. 28 марта Австрийская ассоциация инвесторов (IVA), которая занимается защитой интересов миноритарных акционеров местных компаний, объявила о намерении поднять на годовом собрании RBI вопрос о дальнейшей стратегии группы в России. В ассоциации подчеркивали, что молчание руководства Raiffeisen «все больше влияет на репутацию банка».

Миноритарные акционеры сейчас контролируют 41,2% акций группы, остальной пакет — у синдиката восьми региональных банков Raiffeisen в Австрии.

Что происходит с Райффайзенбанком После начала специальной военной операции на Украине Raiffeisen Bank International, как и многие иностранные банки, объявил, что рассматривает выход из капитала своего дочернего банка в России. Райффайзенбанк на тот момент занимал 10-е место по активам в стране (1,63 трлн руб.) и 13-е место по капиталу (186,6 млрд руб.). Он входит в список системно значимых кредитных организаций, а за 2022 год оказался единственным крупным банком, кто смог существенно нарастить прибыль в кризис. Согласно отчетности по РСБУ, финансовый результат Райффайзенбанка увеличился в 3,6 раза в 2022 году, до 141 млрд руб. (.pdf). Для RBI российская структура оказалась самым доходным территориальным банком — «дочка» сгенерировала 54% от совокупной прибыли группы (составила €3,8 млрд). При этом дивиденды RBI получить не может, поскольку выплаты акционерам из недружественных стран в России ограничены.

Можно ли продать Райффайзенбанк

«Чем больше проходит времени, тем сложнее сидеть на двух стульях, поэтому вероятность продажи банка в этом году представляется выше вероятности дальнейшего сохранения неопределенности», — рассуждает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. При этом он, как и другие опрошенные РБК эксперты, указывает на целый ряд препятствий для такой сделки.

Сценарий продажи Райффайзенбанка стратегическому инвестору осложнен высокой ценой, говорит независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. По его оценкам, такой актив должен продаваться с мультипликатором 0,7 от капитала. «Это обусловлено тем, что недавняя сделка по отчуждению акций банка «Открытие» была произведена по цене 0,65 от капитала, тогда как показатели финансовой и операционной эффективности у Райффайзенбанка выше», — объясняет эксперт.

По данным РСБУ, на конец прошлого года совокупный капитал Райффайзенбанка составлял 305,5 млрд руб. (.pdf). Таким образом, при этой оценке только банк, без учета дополнительного бизнеса в России, может быть оценен в 213,9 млрд руб.

Рекордные дивиденды Райффайзенбанка, которые «осели» в нераспределенной прибыли, вероятно, должны быть учтены в цене сделки, говорит Беликов. Но «продажа без дисконта маловероятна, и это не имеет никакого отношения к самостоятельным показателям банка, а просто вытекает из сложившихся реалий и соответствует уже проведенным подобным сделкам», объясняет аналитик.

Еще одно препятствие для возможной продажи — узость круга потенциальных покупателей, считает Бархота: «Можно предположить, что речь идет о нескольких крупнейших российских корпорациях. Но в этом случае возникают сложности, связанные с согласованием этой сделки с европейскими регуляторами и прохождением всех процедур в России».

С марта 2022 года для любых сделок нерезидентов с российскими активами необходимо разрешение специальной комиссии при правительстве. В августе прошлого года Владимир Путин подписал указ, серьезно ограничивающий продажи на банковском рынке — операции с акциями и долями 45 кредитных организаций с иностранным участием возможны только с разрешения президента. Райффайзенбанк входит в этот список.

Райффайзенбанк уже три-четыре месяца прорабатывает вариант ухода из России, сказал РБК экономист, экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он указывает на еще одну принципиальную сложность в реализации такой сделки уже для российских властей и покупателя — сохранение транзакционного бизнеса Райффайзенбанка: «Через банк проходит примерно 40% всех расчетов в долларах и евро из России. Даже для других небольших банков, которые еще не под санкциями, реальным банком-корреспондентом для расчетов в евро и очень часто в долларах является RBI. Для России закрытие Райффайзенбанка и отсутствие такого канала означает, что мы примерно вполовину сократим проводящие способности для расчетов в «твердых» валютах. Здесь должна быть покупка внутри страны той организацией, которая сама не попадет под санкции сразу же и Райффайзенбанк тоже». По его словам, над решением этой проблемы «как раз ведется работа».

Роль Райффайзенбанка на рынке трансграничных переводов О том, что на российский Райффайзенбанк сейчас приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром, писала в феврале Financial Times (FT) со ссылкой на топ-менеджера кредитной организации. Из системно значимых банков под санкциями сейчас не находятся только он и «ЮниКредит». До последнего времени ограничения не распространялись и на Тинькофф Банк, но в феврале 2023 года он попал под блокирующие санкции ЕС. Сразу после этого Райффайзенбанк дважды повысил минимальную сумму переводов в валюте — за март она выросла в четыре раза. С 3 апреля порог составит $20 тыс., причем операции доступны только тем клиентам, кто до конца февраля подключил премиальные пакеты обслуживания. «Мы вынуждены вводить эти ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в иностранных валютах», — объяснял представитель Райффайзенбанка.

Как может выглядеть вывод актива из группы

Как пишет Financial Times, «план Б», подразумевающий вывод актива из группы, включает выделение российского бизнеса в отдельную компанию с листингом в Европе. Такая мера считается более дорогостоящей, но «более жизнеспособной с политической точки зрения», отмечает издание со ссылкой на топ-менеджера RBI.

Как отмечает гендиректор АКРА Михаил Сухов, процесс деконсолидации также может происходить «через выделение активов и пассивов с баланса и их передачи». Это, по его словам, может быть более простым вариантом выхода из России, поскольку чисто технически это не будет сделка с долями и акциями кредитной организации.

Согласно отчетности по РСБУ, на конец прошлого года совокупные активы Райффайзенбанка составляли 2,09 трлн руб., из которых 1,23 трлн руб. приходится на кредиты. Совокупные пассивы оценивались в 1,79 трлн руб., 1,13 трлн — это средства клиентов. (.pdf)

«Другой вопрос, насколько комфортно RBI будет совершать сделку с тем или иным претендентом — с санкционными лицами вряд ли они это могут сделать. Для прочих банков цена может оказаться неподъемной в силу большого размера Райффайзенбанка», — рассуждает Сухов. Он, впрочем, допускает, что покупателем может быть необязательно банк. «Теоретически любая структура может сначала купить небольшой банк ради лицензии, скажем так «шкурку», докапитализировать его, а потом принять на баланс активы и пассивы. Нельзя исключать интерес нерезидентов дружественных стран», — заключает эксперт. По его словам, при таком сценарии капитал Райффайзенбанка вместе с рекордными дивидендами вряд ли будет передаваться, но вопрос репатриации этих средств RBI может решить в профильной правительственной комиссии.

Одним из способов может быть обмен российских активов на активы в Европе, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Он напоминает о плане RBI реализовать «скрытый бартер» со Сбербанком, который ранее потерял контроль над своими «дочками» в Европе. В RBI этот план называли теоретическим, в Сбербанке его не комментировали.

По словам Именнова, обмен активами, как и продажа бизнеса, потребует соблюдения санкционных ограничений и длительного согласования с регуляторами разных стран. «Сроки для дачи разрешений со стороны российского регулятора нормативно не урегулированы. По некоторым данным, в настоящий момент разрешение ждут более 2 тыс. компаний, а скорость рассмотрения не превышает 21 в месяц. Сроки предоставления лицензии западными регуляторами могут также достигать нескольких лет», — замечает юрист.

Наиболее реалистичный сценарий, по словам управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, — выделение российского банка из RBI и продажа бизнеса менеджменту.

Обычно при этом доля учредителя либо делится на несколько частей, либо передается специально учрежденной организации. Сделки могут заключаться по рыночной цене, однако содержать в себе специфические условия, например отсрочку платежа, описывает Федюкин: «Такая схема применима как для обхода ограничений, связанных с выводом средств, полученных в результате сделки, так как платеж может быть отложен на длительный срок, когда ограничения могут быть уже сняты, так и для того, чтобы сохранить возможность возвращения российского бизнеса в структуру RBI. Наконец, передача бизнеса лояльному менеджменту позволяет сохранить определенные рычаги управления им».

Как планы Raiffeisen отразятся на клиентах банка

После смены собственника вполне возможно введение санкций против Райффайзенбанка, допускает Беликов: «Есть известные примеры такого развития событий. Но, конечно, это зависит и от ответа на вопрос, кто же может стать покупателем».

Весной 2022 года французская Societe Generale продала дочерний Росбанк «Интерросу» Владимира Потанина. В июне власти Великобритании ввели санкции против бизнесмена в том числе за покупку актива у иностранцев. В декабре под блокирующие санкции США попал уже Росбанк, а в феврале 2023-го аналогичные ограничения ввел Евросоюз.

Санкции после продажи нанесут урон бизнесу Райффайзенбанка по осуществлению переводов, считает Беликов. Но это не приведет к убыточности или критическому падению прибыли, поскольку у банка есть преимущественно локальные источники процентного дохода и значительный бизнес по внутреннему расчетно-кассовому обслуживанию.

По словам Бархоты, все сценарии ухода Райффайзенбанка так или иначе приведут к сжатию активной клиентской базы. «Наибольшая потеря ожидается в сегменте трансграничных и валютных переводов, что будет непросто восполнить», — заключает эксперт.