МИД Австрии заявил о праве Райффайзенбанка решать вопрос ухода из России

Банк допускал уход из России в марте прошлого года, однако пока не принял шагов к этому. По итогам 2022-го российский рынок принес группе Raiffeisen Bank International более половины чистой прибыли

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Австрийский Райффайзенбанк должен сам решить вопрос о своем уходе из России, заявил в интервью газете Der Standard глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«У меня есть контакт с RBI (головная структура банка Raiffeisen Bank International. — РБК), который в конечном итоге должен сам принять решение о том, как он себя здесь ведет. На мой взгляд, до сих пор банк действовал разумно, выжидая, как ситуация будет развиваться дальше, пока будут рассмотрены все сценарии», — сказал министр.

Шелленберг напомнил, что Россию, по подсчетам экономистов из швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена, покинули менее 9% зарубежных компаний, и когда журналисты спросили его про Raiffeisen, то он заметил: «Вы всегда ведете себя так, как будто там остался только один банк или австрийская компания». Глава МИДа добавил, что банк ведет бизнес и в России, и на Украине.

Первый банк Raiffeisen в мире начал работу в 1986 году. Десять лет спустя банк пришел в Россию. По данным с сайта RBI, число сотрудников Raiffeisen в стране — более 9 тыс. Всего банк представлен в 24 странах, в том числе 14 европейских.

В марте прошлого года RBI заявила, что в связи с событиями на Украине рассматривает «тщательно продуманный выход» из России как один из вариантов на будущее. Однако до тех пор банки группы будут работать с учетом действующих санкций, требований рынка и собственного кодекса.

Год спустя банк так и не решился уйти с российского рынка, который в 2022-м оказался самым прибыльным для RBI. Чистая прибыль Райффайзенбанка за прошлый год выросла более чем в четыре раза, до €2 млрд, против €474 млн годом ранее. Прибыль всей группы после уплаты налогов по итогам 2022 года составила €3,8 млрд. Таким образом, российский бизнес принес RBI более половины чистой прибыли (54%).

В середине февраля банк получил от Минфина США запрос с просьбой «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые Райффайзенбанком, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной», писало агентство Reuters.

Экономисты указывали, что в феврале 2022-го в России действовало 2405 «дочек» 1404 фирм из ЕС и G7. К концу ноября хотя бы одну дочернюю компанию в стране продали только 120 западных фирм, или около 8,5%.