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Райффайзенбанк резко повысил минимальную сумму валютных переводов

Райффайзенбанк повысил минимальную сумму валютных переводов вдвое, до $10 тыс.
Райффайзенбанк решил в два раза повысить сумму переводов в долларах, евро и других валютах с 6 марта. Решение принято вслед за серией санкций против банков, которые еще использовались для перевода валюты за рубеж
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Райффайзенбанк с 6 марта решил в два раза повысить сумму минимальных денежных переводов в валюте. Об этом говорится в сообщении банка на сайте кредитной организации.

Для онлайн-переводов минимальная сумма каждой операции составит $10 тыс. или эквивалент в другой валюте по курсу ЦБ. Сейчас она составляет $5 тыс. или эквивалент в другой валюте.

При переводе в отделении банка минимальная сумма будет зависеть от валюты счета: 10 тыс. долларов США, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков, 70 тыс. китайских юаней или 1 млн японских иен. До 6 марта минимальные суммы составляют 5 тыс., 35 тыс. и 500 тыс. соответственно.

Комиссии за переводы остались прежними: при транзакциях в интернет-банке — 2%, в отделении — 3% от суммы перевода; в обоих случаях как минимум 100 долларов или евро, максимум 300 долларов или евро.

«Мера необходима, чтобы в условиях усиления требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов не превышать устанавливаемые ими лимиты по количеству таких платежей. Мы стремимся обеспечивать стабильный и безопасный сервис для своих клиентов даже в постоянно меняющихся условиях», — пояснил представитель Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк принял решение повысить минимальные суммы переводов на фоне отключения Тинькофф Банка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, которую банки используют для валютных транзакций. Это произошло в результате введения санкций ЕС против Тинькофф Банка 25 февраля. Также с 27 февраля SWIFT-переводы в долларах, фунтах стерлингов, датских кронах, японских иенах, шведских кронах, канадских долларах, норвежских кронах, австралийских долларах и швейцарских франках приостановил банк «Уралсиб», который 24 февраля 2023 года попал под блокирующие санкции США. Об этом говорится в сообщении на сайте банка. В конце прошлой недели под санкции США, Великобритании и Евросоюза попали и другие банки, в частности Московский кредитный банк, МТС-банк, «Зенит», Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, «Левобережный», банк «Санкт-Петербург», «Приморье» и УБРиР.

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Райффайзенбанк является российской «дочкой» австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International (RBI). Как сообщала Financial Times (FT) со ссылкой на слова топ-менеджера банка, на российский Райффайзенбанк сейчас приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром. Reuters 18 февраля сообщил о том, что Минфин США начал проверку RBI относительно ее бизнеса, связанного с Россией. В банке пояснили, что Вашингтон попросил предоставить «разъяснения платежного бизнеса и связанных с ним процессов» на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Эксперты агентства отмечали, что санкционное подразделение Минфина проводит такие проверки периодически и они не означают автоматического наложения штрафов.

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Райффайзенбанк переводы SWIFT
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