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Raiffeisen не смог получить рекордные дивиденды от российской «дочки»

Raiffeisen получил рекордную прибыль от бизнеса в России, но не смог получить дивиденды
Российский бизнес приносит австрийской RBI рекордную прибыль в этом году, но ее нельзя изъять из-за санкций и ответных ограничений. В третьем квартале Райффайзенбанк обеспечил 68% финансового результата всей группы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В третьем квартале российский Райффайзенбанк, принадлежащий австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), обновил рекорд по чистой прибыли, заработав €790 млн, следует из презентации и отчетности группы по МСФО. В рублевом выражении она составила 45,2 млрд руб. по курсу, принятому в качестве расчетного в отчете RBI.

Год к году чистая прибыль выросла более чем в четыре раза, а по сравнению со вторым кварталом финансовый результат увеличился на 47,9% — тогда банк получил €534 млн (30,1 млрд руб.), что считалось максимумом с 2011 года.

За девять месяцев текущего года российская «дочка» принесла группе €1,4 млрд (81,2 млрд руб.), но эта сумма не может быть распределена в виде дивидендов. В отчетности поясняется, что после начала военной операции России на Украине западные страны ввели санкции против российских компаний, Центробанка и госструктур, а в ответ Банк России ввел ограничения на движение капитала в так называемые недружественные страны. Ограничения затрагивают и выплату дивидендов; позднее запрет был подтвержден указом президента Владимира Путина.

После начала российской военной операции на Украине многие иностранные компании заявили о приостановке деятельности или уходе с российского рынка. 17 марта Raiffeisen Bank International сообщила, что допускает «тщательно продуманный выход» из капитала российского банка. Та же формулировка содержится в отчете за третий квартал; при этом финансовая устойчивость дочерней организации оценивается как высокая.

В мае глава RBI Йохан Штробль говорил, что группа получала «необязывающие предложения о заинтересованности» от тех, кто рассматривал покупку «дочки» в России, но деталей не раскрыл. 5 августа вышел указ, который запрещает нерезидентам из недружественных стран до конца года продавать в том числе акции и доли в уставных капиталах российских банков. Перечень определило правительство, в него вошли 45 организаций, в том числе Райффайзенбанк.

Как российская «дочка» помогает австрийской группе получить рекордную прибыль

В третьем квартале на российскую «дочку» пришлось 68% чистой прибыли всей группы, которая достигла €1,16 млрд, а по итогам девяти месяцев — чуть меньше половины (48,8% от €2,9 млрд). Как следует из отчетности RBI, в июле—сентябре российское направление бизнеса лидировало в группе сразу по нескольким показателям:

  • чистый процентный доход Райффайзенбанка составил €476 млн (27,2 млрд руб.) от совокупных €1,39 млрд;
  • чистый комиссионный доход — €629 млн (35,95 млрд руб.) из €1,12 млрд;
  • чистый доход от торговых операций и переоценки справедливой стоимости ценных бумаг — €168 млн (9,6 млрд руб.), что оказалось лучше группового результата на уровне €155 млн.
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При этом в третьем квартале расходы российского Райффайзенбанка на создание резервов оценивались в €32 млн (1,8 млрд руб.), что сопоставимо с уровнем докризисного четвертого квартала прошлого года. В первом и втором кварталах на возможные потери по ссудам было направлено €209 и €57 млн соответственно.

За третий квартал совокупные активы Райффайзенбанка сократились на 8% (до €33,1 млрд, или 1,89 трлн руб.), при этом кредитный портфель организации уменьшился всего на 5,1%, или €700 млн, до €13 млрд (743,6 млрд руб.). В основном это происходило за счет сокращения объемов корпоративных кредитов на балансе. За тот же период депозитная база российской «дочки» потеряла 13,8%, или более €4 млн — на 30 сентября объем привлеченных средств клиентов составил €25,4 млрд (1,5 трлн руб.)

Акции RBI торгуются на Венской фондовой бирже, в свободном обращении находится 41,2% бумаг. Как следует из отчетности, по итогам трех кварталов дивидендная доходность на акцию достигла €8,31 против €3 за аналогичный период прошлого года.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки «Райффайзенбанк» отчетность МСФО
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