Falter узнал о возможной схеме обмена активами между Raiffeisen и Сбером

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Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) работает над схемой обмена активами с российским Сбербанком, пишет издание Der Standard со ссылкой на материал еженедельника Falter. По данным газеты, возможная сделка получила в RBI внутреннее название «Проект Красная птица». Ее разрабатывают менеджеры Raiffeisen во главе с гендиректором группы Йоханном Штроблем.

Как пишет еженедельник, «скрытый бартер» предусматривает, что Сбербанк получит активы Raiffeisen в России, а австрийская группа взамен — активы российского банка в Австрии.

RBI в комментарии Austria Press Agency назвало вероятность проведения подобной сделки «теоретическим соображением». «Нет никакого соглашения или других конкретных шагов для такого обмена активами», — заявили в банке.

В RBI также сказали, что соблюдают санкции, и любые возможные операции будут предварительно согласованы с властями и осуществляться только при наличии всех необходимых разрешений.

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