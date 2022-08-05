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Путин ограничил «недружественным» иностранцам продажу российских активов

Путин подписал указ о мерах в сферах финансов и ТЭК на фоне недружественных действий стран
Указ запрещает до конца 2022 года сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из недружественных государств. Его действие распространяется на доли в проекте «Сахалин-1» и Харьягинском СРП
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий недружественных действий стран и организаций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что меры приняты в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на ограничительные меры против россиян, а также в целях защиты национальных интересов.

«Установить, что до 31 декабря 2022 г. запрещается совершение сделок, влекущих за собой прямо и косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения ценными бумагами российских юридических лиц <...> на основании которых реализуются инвестиционные проекты на территории России, при условии, что данные ценные бумаги <...> принадлежат иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении России <...> недружественные действия», — говорится в документе.

Запрет распространяется на сделки:

  • с акциями, составляющими уставные капиталы акционерных обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ;
  • с акциями, долями, которые составляют уставные капиталы хозяйственных обществ, в которых акционерные общества прямо или косвенно владеют акциями и долями.

Указ также касается производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии, компаний по переработке нефти и нефтяного сырья и производству продуктов их переработки.

Правительство, по указу, в течение 10 дней должно подготовить список банков, на которые распространяется запрет на продажу долей держателями из недружественных стран.

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