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Reuters узнал о давлении ЕЦБ на Raiffeisen Bank по уходу из России

Reuters: ЦБ Евросоюза давит на австрийский Raiffeisen Bank для ухода из России
Европейский банковский регулятор нарастил давление на Raiffeisen, потребовав если не ухода из России, то плана действий в этом направлении. В Австрии выразили недовольство таким решением, но сам банк изучает «контролируемый выход»
Штаб-квартира ЕЦБ во Франкфурте
Штаб-квартира ЕЦБ во Франкфурте (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка, пишет Reuters со ссылкой на пять источников.

Два собеседника агентства отметили, что ЕЦБ не требует немедленного ухода, настаивая на формировании плана действий по сворачиванию деятельности банка в России. Один из них уточнил, что такой план может включать продажу или закрытие российского подразделения.

Однако пока Raiffeisen Bank не намерен предоставлять такой план, добавили источники, а некоторые собеседники среди австрийских чиновников сочли действия ЕЦБ необоснованным вмешательством.

В самом банке заверили, что сократили кредитование в России, ускоряют оценку бизнеса и рассматривают «тщательно контролируемый выход» в числе остальных вариантов для ухода с российского рынка.

Raiffeisen Bank является наиболее важным западным банком в России, на него приходится около четверти всех переводов в евро в это государства, отмечает Reuters. При этом бизнес в России сохранили и несколько других европейских банков, например, итальянский UniCredit.

За прошлый год чистая прибыль банка в России выросла более чем в четыре раза — с €474 млн годом ранее до €2 млрд. Прибыль всей группы после уплаты налогов по итогам 2022 года составила €3,8 млрд. Таким образом, российский бизнес принес Raiffeisen Bank International (RBI) более половины чистой прибыли (54%).

В феврале Минфин США попросил банк «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые Raiffeisen Bank, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». Эксперты Reuters отмечали, что санкционное подразделение Минфина проводит такие проверки периодически и они не означают автоматического наложения штрафов.

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Власти Австрии тогда тоже не увидели поводов для тревоги, назвав запрос обычным процессом. «Санкционные органы, естественно, продолжают получать информацию об австрийских компаниях, ведущих бизнес в России», — пояснили в австрийском Минфине.

На Украине считают Raiffeisen Bank International «международных спонсоров войны», соответствующее решение опубликовало 23 марта Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Украинское ведомство указало, что банк продолжил работать в России, предоставляет выгодные условия кредитования российским военным, а также существенно увеличил налоговые выплаты в российский бюджет.



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Raiffeisenbank Raiffeisen Евросоюз российский рынок ЕЦБ
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