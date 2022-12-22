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ЦБ объявил о продаже «Открытия» банку ВТБ за ₽340 млрд

ЦБ: банк «Открытие» будет продан ВТБ за ₽340 млрд
ЦБ продаст «Открытие» банку ВТБ за 340 млрд руб. Стороны уже заключили договор о продаже, она состоится до 31 декабря. Две трети суммы будут оплачены деньгами, остальная часть — облигациями федерального займа с баланса ВТБ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Совет директоров Центробанка официально принял решение о продаже ВТБ банка «Открытие», сумма сделки составит 340 млрд руб., говорится в сообщении регулятора.

«В соответствии с законом совет директоров Банка России вправе принять решение о реализации акций ПАО Банк «ФК Открытие» по их рыночной стоимости. Независимый оценщик АО «ДРТ» оценил их рыночную стоимость в диапазоне 328–374 млрд руб. Банк России и Банк ВТБ заключили договор о реализации 100% акций ПАО Банк «ФК Открытие», в соответствии с которым покупная цена за акции составляет 340 млрд руб.», — сообщил ЦБ.

233 млрд руб. будут оплачены денежными средствами, еще 106 млрд руб. — облигациями федерального займа (ОФЗ). «Стороны договорились, что право собственности на акции ПАО Банк «ФК Открытие» перейдет к банку ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года при условии исполнения обязательств банком ВТБ по оплате в полном объеме», — отмечается в релизе.

ВТБ подтвердил заключение договора. «План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки», — отметили в госбанке. Для клиентов «Открытия» «в ближайшее время ничего не изменится», поскольку ВТБ намерен сохранить ключевые продукты и сервисы, добавили там.

О планах присоединить «Открытие» и крымский РНКБ к ВТБ стало известно в апреле этого года — идею выдвинул предправления ВТБ Андрей Костин. Оба системно значимых банка в феврале этого года попали под блокирующие санкции, их объединение позволило бы оптимизировать расходы «бюджета по стабилизации банковского сектора», говорил источник газеты «Коммерсантъ». Глава «Открытия» Михаил Задорнов консолидацию не поддерживал.

В июле началась предпродажная оценка актива. ЦБ, как акционер «Открытия», выбрал для этого компанию «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte). В конце октября она сделала предварительный вывод о справедливой рыночной стоимости группы — «Открытие» оценили в 359–386 млрд руб., писал РБК, но на тот момент стороны сделки говорили, что цена актива еще будет обсуждаться. К 30 ноября ценовой диапазон снизился до 328–374 млрд руб., сообщало издание Frank Media.

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Как ЦБ стал акционером «Открытия» и планировал его продавать

«Открытие» вместе с дочерними банками, негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и страховой компанией «Росгосстрах» попал под контроль ЦБ в 2017 году в результате санации. На финансовое оздоровление этой группы регулятор потратил около 530 млрд руб., говорил Задорнов. По его словам, 70-80 млрд руб. от этой суммы уже компенсировано за счет дивидендов и некоторых сделок «Открытия» по продаже активов.

Банк России не раз заявлял о намерении реализовать актив и даже планировал разместить пакет акций банка на бирже (IPO). Сделку отложили в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а потом ЦБ объявил о поиске стратегического инвестора на «Открытие». Переговоры о покупке в начале 2022 года вела итальянская группа UniCredit, сообщал Bloomberg. После попадания «Открытия» под западные санкции условия изменились, и продажу актива ВТБ можно считать единственным доступным вариантом, поясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркивала, что Банк России рассматривает только продажу «Открытия» «по рыночной оценке», а не передачи в пользу ВТБ.

Что известно о подготовке сделки

Структура сделки по продаже «Открытия» ВТБ до сих пор официально не раскрывалась. ЦБ лишь указывал, что рассматривает вариант продажи всей группы, а не отдельно банка.

Как писал «Коммерсантъ», «Открытие» сдаст лицензию и будет полностью интегрирован в ВТБ. Возглавить банк может бывший глава «Юникредита» и зампред ЦБ Михаил Алексеев. Контракт действующего главы банка Михаила Задорнова истекает 31 декабря.

Неизвестны были и источники финансирования сделки. Глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что деньги на покупку «Открытия» есть. В декабре ВТБ объявил, что временно не будет выплачивать купоны по еврооблигациям на $2,25 млрд и еще по 12 выпускам субординированных бондов. По расчетам РБК, с учетом валютного курса на следующий день после анонса, 7 декабря, держатели этих бумаг ВТБ в 2023 году не получат купонный доход в размере 70,12 млрд руб.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
ВТБ Центробанк «ФК Открытие»
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