FT назвала число решивших вывести бизнес из России иностранных компаний

Газета со ссылкой на данные KSE пишет об уходе из России 206 западных компаний с выручкой не менее $5 млн в год. Ранее экономисты из Европы сообщали о 120 компаниях, ушедших из страны к концу ноября 2022 года

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Из 1,4 тыс. иностранных компаний, у которых есть юридические лица в России, 206 продали свой бизнес в стране. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики (KSE). При этом есть еще порядка 2 тыс. заявок, которые подали в комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщил изданию источник, участвовавший в одних из переговоров о выходе.

Издание не уточняет количество компаний, которые подали эти 2 тыс. заявки. «Комиссия [Минфина по контролю за осуществлением иностранных инвестиций] собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений», — сказал источник издания.

В январе экономисты из швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена Никколо Пизани и Саймон Эвенетт опубликовали доклад, согласно которому из России за 2022 год ушли только 8,5% западных компаний. Доля была рассчитана исходя из данных, что на прошлый февраль в России действовало 2405 «дочек» 1404 фирм из ЕС G7, к концу ноября 120 из них продали хотя бы одну дочернюю компанию в стране.

Днем ранее, 27 марта, стало известно, что Минфин скорректировал условия для одобрения сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран. Речь идет о двух обязательствах по «добровольному направлению» средств в бюджет: либо не менее 10% от половины рыночной стоимости (другими словами — не менее 5% от рыночной стоимости активов), определенной независимым оценщиком, в случае если дисконт от рыночной стоимости менее 90%;

либо не менее 10% от рыночной стоимости активов, если их продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.

В декабре 2022 года Минфин предлагал немного иные условия, в том числе речь шла о добровольном взносе в бюджет в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки. Альтернативой этому называлась рассрочка платежа для покупателя на один-два года.

Кроме того, ведомство считало необходимым наличие независимой оценки стоимости активов; продажу актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки;

установление ключевых показателей эффективности (KPI) для новых акционеров (собственников).