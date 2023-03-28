FT назвала число решивших вывести бизнес из России иностранных компаний

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 82,78 (+0,48) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 76,59 (+0,03) Инвестиции, 16:05
МОК отложил решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024 Спорт, 17:20
В МИД Грузии выразили Норвегии недовольство в связи с премией Саакашвили Политика, 17:18
Блинкен назвал «циничной ловушкой» призывы к прекращению огня на Украине Политика, 17:09
Мишустин заявил о работе над выпуском ОФЗ в «дружественных» валютах Инвестиции, 17:09
Вернут ли россиян к Олимпиаде. Онлайн выступления главы МОК Спорт, 17:08
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:08
Успехи Netflix, Twitch теряет зрителей: главное в видеоиграх за неделю Pro, 17:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Глава Минобрнауки счел четыре года обучения для айтишников достаточными Общество, 17:00
В Италии заподозрили российские спецслужбы в помощи Уссу при побеге Политика, 16:57
В мэрии оценили разгрузку фиолетовой ветки с открытием БКЛ Город, 16:57
Экс-главу FTX обвинили в даче взятки на $40 млн китайским чиновникам Крипто, 16:53
В ЦСКА заявили о готовности вернуть призванного в армию Федотова Спорт, 16:52
Врачи не выявили у капитана «Локомотива» проблем с коленным суставом Спорт, 16:46
Правительство Вьетнама одобрило 45-дневный безвиз для россиян Общество, 16:45
Экономика ,  
0 

FT назвала число решивших вывести бизнес из России иностранных компаний

Газета со ссылкой на данные KSE пишет об уходе из России 206 западных компаний с выручкой не менее $5 млн в год. Ранее экономисты из Европы сообщали о 120 компаниях, ушедших из страны к концу ноября 2022 года
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Из 1,4 тыс. иностранных компаний, у которых есть юридические лица в России, 206 продали свой бизнес в стране. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики (KSE). При этом есть еще порядка 2 тыс. заявок, которые подали в комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщил изданию источник, участвовавший в одних из переговоров о выходе.

Издание не уточняет количество компаний, которые подали эти 2 тыс. заявки. «Комиссия [Минфина по контролю за осуществлением иностранных инвестиций] собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений», — сказал источник издания.

В январе экономисты из швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена Никколо Пизани и Саймон Эвенетт опубликовали доклад, согласно которому из России за 2022 год ушли только 8,5% западных компаний. Доля была рассчитана исходя из данных, что на прошлый февраль в России действовало 2405 «дочек» 1404 фирм из ЕС G7, к концу ноября 120 из них продали хотя бы одну дочернюю компанию в стране.

Днем ранее, 27 марта, стало известно, что Минфин скорректировал условия для одобрения сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран. Речь идет о двух обязательствах по «добровольному направлению» средств в бюджет:

  • либо не менее 10% от половины рыночной стоимости (другими словами — не менее 5% от рыночной стоимости активов), определенной независимым оценщиком, в случае если дисконт от рыночной стоимости менее 90%;
  • либо не менее 10% от рыночной стоимости активов, если их продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.

В декабре 2022 года Минфин предлагал немного иные условия, в том числе речь шла о добровольном взносе в бюджет в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки. Альтернативой этому называлась рассрочка платежа для покупателя на один-два года.

Кроме того, ведомство считало необходимым наличие независимой оценки стоимости активов; продажу актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки;
установление ключевых показателей эффективности (KPI) для новых акционеров (собственников).

Читайте на РБК Pro
Как ресторану попасть в «Яндекс.Лавку». Опыт стартапа
От Revlon до WhatsApp: 9 бизнесменов, открывших свое дело в кризис
Спорт и шесть сигар каждый день: как Майкл Джордан остается в форме
Кто укротит нейросети: когда в Россию придет бум на промпт-инженеров
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
иностранные компании продажа бизнеса уход с рынка
Материалы по теме
Reuters узнал о давлении ЕЦБ на Raiffeisen Bank по уходу из России
Финансы
Производитель шин Continental объявил об уходе из России
Бизнес
Французский производитель электрооборудования Legrand уйдет из России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter