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Правительство запретит продажу «дочек» иностранных банков в России

Правительственная подкомиссия будет отказывать в сделках по продаже «дочек» иностранных банков в России, объявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Это ответ на воспрепятствование работы российских кредитных организаций за рубежом
Алексей Моисеев
Алексей Моисеев (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями отныне не будет разрешать продажу дочерних банков иностранных кредитных организаций в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

«У наших госбанков, которые находятся под санкциями, и вообще у наших банков под санкциями возникли довольно серьезные проблемы с работой по расшивке ситуаций со своими банками, которые находятся за рубежом. В некоторых случаях даже наблюдается такое, что они (иностранные регуляторы. — РБК) устраняют право акционера управлять — реально правовой беспредел. Мы обсудили на нашей подкомиссии, что мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать [обращения], будем отклонять», — цитирует агентство Моисеева.

Глава ВТБ предложил ограничить работу иностранных банков в России
Финансы
Андрей Костин

Глава ВТБ (банк принадлежит государству) Андрей Костин еще в июне призывал ограничить работу иностранных кредитных организаций в России. Сам ВТБ столкнулся с проблемами в Германии — в начале апреля он потерял контроль над своей европейской «дочкой» VTB Bank Europe SE, которая базируется во Франкфурте-на-Майне. Федеральное управление финансового надзора Германии запретило банку следовать указаниям материнской компании, ВТБ также потерял право распоряжаться его финансовыми активами и другими ресурсами. Ограничивать работу иностранных банков в России, по мнению Костина, нужно, потому что «по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе по отношению к нашему германскому банку».

14 июля агентство Reuters сообщило, что российские власти уже обсудили механизм, согласно которому оперативный контроль над иностранными банками в стране будет передан «в руки России», в то время как право собственности останется за материнскими компаниями. Поводом для этого стало прекращение кредитования российских клиентов западными банками из-за санкций против России, что, как пишет агентство, «разозлило российских клиентов».

По данным Reuters, российский ЦБ сопротивляется внедрению этой схемы, в том числе из-за опасений, что вкладчики принадлежащих иностранцам банков поспешат забрать из них средства. Сам ЦБ, у которого сейчас уже началась неделя тишины перед заседанием по ключевой ставке (в этот период он воздерживается от публичных комментариев), сообщал агентству, что «осуществляет надзор за всеми кредитными организациями, зарегистрированными в России, обеспечивая стабильность банковского сектора».

Варианта, при котором иностранные банки будут передаваться в управление российским, пока нет в повестке, но в будущем он возможен, уточнил 15 июля Моисеев.

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Сейчас зарубежные собственники российских банков зачастую не могут оказать им финансовую поддержку, сказал РБК управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Это связано с инфраструктурными ограничениями, а также опасениями относительно потери инвестиций в случае невозможности реализации подконтрольных кредитных организаций на рыночных условиях. Безусловно, это означает сокращение потенциала поддержки, но с позиции кредитных рейтингов необязательно моментально влечет негативные рейтинговые действия, поскольку ряду таких игроков запас финансовой прочности в среднесрочной перспективе позволяет сохранять адекватную финансовую устойчивость без дополнительных вливаний».

По словам Беликова, для зарубежных собственников российских кредитных организаций ситуация сейчас максимально неопределенная. «Казалось бы, при ограничениях на продажу своих активов приемлемый сценарий — добровольное аннулирование лицензии и последующий уход с рынка. Но не вполне понятно, будет ли возможно вывести капитал, оставшийся после сворачивания активов и погашения обязательств. Поэтому вероятно, что собственники оставшихся в России банков с иностранным капиталом не станут предпринимать резких действий и будут выжидать, рассчитывая, что определенную защиту их интересам обеспечит, например, статус системной значимости или признаки социальной значимости подконтрольных банков», — резюмировал аналитик.

Кто продал и все еще продает банки в России

  • Ситибанк (российская «дочка» американской Citigroup) еще в апреле 2021 года объявил о планах продать свой розничный портфель. Интерес к активу проявляли множество претендентов (ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, МТС Банк, Райффайзенбанк и другие), но до начала военной операции России на Украине и ввода жестких санкций сделка так и не состоялась. В отчетности за второй квартал, которая вышла 15 июля, Citigroup сообщила, что рассматривает «весь спектр возможностей выхода из нашего бизнеса потребительского и коммерческого банковского обслуживания в России, включая портфельные продажи». Объем рисков, связанных с Россией, группа оценила в $8,4 млрд по сравнению с $7,9 млрд в первом квартале — рост обеспечило укрепление рубля, без которого сумма сократилась бы на $3,1 млрд.
  • В конце мая чешская PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit закрыли сделку по продаже 49,5% банка «Хоум Кредит», сохранив при этом контроль в ней. Покупателем выступила группа инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который на тот момент был председателем совета директоров СПБ Биржи. В конце июня Тырышкин попал под санкции Великобритании и покинул свой пост.
  • В апреле французская Societe General продала принадлежащий ей Росбанк «Интерросу» Владимира Потанина, которому тот принадлежал до 2008 года. Из-за этой сделки в конце июня миллиардер попал под санкции Великобритании.
  • Венгерский OTP Bank, который работает в России и на Украине, сообщал, что столкнулся с давлением с целью продажи российского подразделения, в том числе из-за украинского законопроекта об увеличении налоговой нагрузки для компаний, продолжающих работу в России. Пока банк собственников не менял.
  • Переговоры о продаже российской «дочки» ведет итальянская Unicredit Group, писал Bloomberg. По данным агентства, ей заинтересовались несколько российских финансовых учреждений и компаний, а также кандидаты из Китая, Турции и Индии. Один из вариантов продажи подразумевает возможность группы вернуться в Россию через выкуп акций в случае стабилизации геополитической ситуации.
  • Райффайзенбанк уже получил несколько необязывающих предложений о продаже российского бизнеса, заявлял в мае главный исполнительный директор Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль.
  • Международная финансовая группа HSBC ведет переговоры о продаже российского подразделения Экспобанку, принадлежащему российскому бизнесмену Игорю Киму, писал Bloomberg.
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Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
правительство Минфин Алексей Моисеев
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