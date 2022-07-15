Правительство запретит продажу «дочек» иностранных банков в России

Правительственная подкомиссия будет отказывать в сделках по продаже «дочек» иностранных банков в России, объявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Это ответ на воспрепятствование работы российских кредитных организаций за рубежом

Алексей Моисеев (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями отныне не будет разрешать продажу дочерних банков иностранных кредитных организаций в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

«У наших госбанков, которые находятся под санкциями, и вообще у наших банков под санкциями возникли довольно серьезные проблемы с работой по расшивке ситуаций со своими банками, которые находятся за рубежом. В некоторых случаях даже наблюдается такое, что они (иностранные регуляторы. — РБК) устраняют право акционера управлять — реально правовой беспредел. Мы обсудили на нашей подкомиссии, что мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать [обращения], будем отклонять», — цитирует агентство Моисеева.

Глава ВТБ (банк принадлежит государству) Андрей Костин еще в июне призывал ограничить работу иностранных кредитных организаций в России. Сам ВТБ столкнулся с проблемами в Германии — в начале апреля он потерял контроль над своей европейской «дочкой» VTB Bank Europe SE, которая базируется во Франкфурте-на-Майне. Федеральное управление финансового надзора Германии запретило банку следовать указаниям материнской компании, ВТБ также потерял право распоряжаться его финансовыми активами и другими ресурсами. Ограничивать работу иностранных банков в России, по мнению Костина, нужно, потому что «по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе по отношению к нашему германскому банку».

14 июля агентство Reuters сообщило, что российские власти уже обсудили механизм, согласно которому оперативный контроль над иностранными банками в стране будет передан «в руки России», в то время как право собственности останется за материнскими компаниями. Поводом для этого стало прекращение кредитования российских клиентов западными банками из-за санкций против России, что, как пишет агентство, «разозлило российских клиентов».

По данным Reuters, российский ЦБ сопротивляется внедрению этой схемы, в том числе из-за опасений, что вкладчики принадлежащих иностранцам банков поспешат забрать из них средства. Сам ЦБ, у которого сейчас уже началась неделя тишины перед заседанием по ключевой ставке (в этот период он воздерживается от публичных комментариев), сообщал агентству, что «осуществляет надзор за всеми кредитными организациями, зарегистрированными в России, обеспечивая стабильность банковского сектора».

Варианта, при котором иностранные банки будут передаваться в управление российским, пока нет в повестке, но в будущем он возможен, уточнил 15 июля Моисеев.

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Сейчас зарубежные собственники российских банков зачастую не могут оказать им финансовую поддержку, сказал РБК управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Это связано с инфраструктурными ограничениями, а также опасениями относительно потери инвестиций в случае невозможности реализации подконтрольных кредитных организаций на рыночных условиях. Безусловно, это означает сокращение потенциала поддержки, но с позиции кредитных рейтингов необязательно моментально влечет негативные рейтинговые действия, поскольку ряду таких игроков запас финансовой прочности в среднесрочной перспективе позволяет сохранять адекватную финансовую устойчивость без дополнительных вливаний».

По словам Беликова, для зарубежных собственников российских кредитных организаций ситуация сейчас максимально неопределенная. «Казалось бы, при ограничениях на продажу своих активов приемлемый сценарий — добровольное аннулирование лицензии и последующий уход с рынка. Но не вполне понятно, будет ли возможно вывести капитал, оставшийся после сворачивания активов и погашения обязательств. Поэтому вероятно, что собственники оставшихся в России банков с иностранным капиталом не станут предпринимать резких действий и будут выжидать, рассчитывая, что определенную защиту их интересам обеспечит, например, статус системной значимости или признаки социальной значимости подконтрольных банков», — резюмировал аналитик.

Кто продал и все еще продает банки в России