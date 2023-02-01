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Финансы ,  
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Российская «дочка» принесла Raiffeisenbank половину прибыли в 2022 году

Российский бизнес обеспечил 54% прибыли Raiffeisenbank в 2022 году — отчетность
Чистая прибыль Райффайзенбанка составила более €2 млрд, увеличившись за год в 4,3 раза. Российская «дочка» внесла наибольший вклад в общий результат австрийской группы
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В 2022 году чистая прибыль Райффайзенбанка в России выросла в 4,3 раза до €2 млрд. В прошлом году финансовый результат составлял €474 млн, следует из отчетности по МСФО его материнской структуры Raiffeisen Bank International (RBI).

Прибыль всей группы после уплаты налогов по итогам 2022 года составила €3,8 млрд. Таким образом, российский бизнес принес RBI более половины чистой прибыли (54%).

Российский Райффайзенбанк еще по итогам второго квартала 2022 года показал лучший квартальный результат с 2011 года (с этого момента доступна сопоставимая отчетность RBI). Тогда его чистая прибыль составила €534 млн. В третьем квартале 2022 года показатель составил уже €790 млн, а в четвертом — €637 млн. В первом квартале банк смог заработать всего €96 млн.

Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. В ответ на нее западные страны, в том числе Евросоюз, ввели масштабные санкции против финансового сектора, а многие иностранные компании заявили о приостановке деятельности или уходе с российского рынка. ЦБ, опасаясь введения новых санкций, запретил российским банкам публиковать полную отчетность, но в случае с Райффайзенбанком оценить его финансовый результат можно по отчетности материнской структуры.

Raiffeisen Bank International 17 марта сообщал, что допускает «тщательно продуманный выход» из капитала российского банка. Группа получала «необязывающие предложения о заинтересованности» от тех, кто рассматривал покупку «дочки» в России, говорил в мае глава RBI Йохан Штробль, не раскрывая деталей. Однако в июле 2022 года российское правительство решило запретить продажу дочерних банков иностранных кредитных организаций в России.

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Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, на который не наложены никакие западные санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. Всего в перечне системно значимых кредитных организаций из 13 банков под санкциями находятся десять.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
«Райффайзенбанк» чистая прибыль Финансовые показатели
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