Власти задумались об улучшении для банков условий по льготной ипотеке
Представители Минфина в ходе обсуждений согласились увеличить для российских банков уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля, чтобы сделать для них такие кредиты более рентабельными. Об этом РБК рассказали два источника на финансовом рынке. Речь идет о надбавке, которая применяется для расчета объема компенсации недополученных доходов за выдачу ипотечных ссуд с господдержкой. Сейчас возмещение рассчитывается как разница между ключевой ставкой, увеличенной на 1,5 процентного пункта (п.п.), и ставкой по льготной программе. С 2024 года, по новому постановлению правительства, эта надбавка сократилась с 2 до 1,5 п.п. Это сделало льготную ипотеку нерентабельной для кредиторов, заявляли в Сбербанке, ВТБ и некоторых других крупных банках.
«Такие разговоры (об изменении формулы расчета. — РБК) идут, вероятность реализации высокая, и мы на это очень надеемся. Как именно наш спред увеличится, пока неясно», — говорит один из собеседников РБК. По словам другого источника, обсуждается возврат к надбавке на прежнем уровне. «Вроде бы есть консенсус, и даже Минфин согласился, чтобы вернулся спред на уровень 2 п.п. По всем программам ипотеки. С какой-то высокой вероятностью это решение будет принято. 1,5 п.п., очевидно, было в убыток, любой самый примитивный расчет приводит к такому результату», — отмечает он.
РБК направил запрос в Минфин.
Как пересмотр условий льготной ипотеки спровоцировал конфликт крупных банков и застройщиков
Во второй половине 2023 года, на фоне роста ключевой ставки и стоимости рыночной ипотеки, льготные ипотечные программы стали занимать ощутимую долю в выдачах банков. Если в начале прошлого года на них приходилось чуть меньше половины объема продаж, то в декабре — 83,4%, следует из данных ЦБ.
При этом правительство ужесточало условия получения льготной ипотеки — поднимало размер минимального первоначального взноса и сокращало предельную сумму кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Новые ограничения, в том числе пересмотр надбавки для расчета возмещения, повлияли на то, какую маржу могут получить коммерческие банки от выдачи кредитов с господдержкой.
Для поддержания прибыльности этого продукта некоторые крупные игроки (например, Сбербанк и ВТБ) в начале 2024 года ввели условие: ипотеку по льготной ставке могли получить только те заемщики, кто приобретает жилье у застройщиков — партнеров банков. Эта схема предполагала, что девелопер платит банку комиссию, которая должна компенсировать кредитору недостающие доходы.
Идея вызвала неоднозначную реакцию застройщиков: некоторые участники рынка отказывались платить банкам дополнительные комиссии. Банк России увидел в этой практике риски для заемщиков. В итоге ВТБ убрал это условие, а «Сбер» частично скорректировал.
Какой эффект даст улучшение условий
Программы льготной и семейной ипотеки в текущем виде истекают с 1 июля этого года. Льготная ипотека, предполагающая выдачу кредитов на покупку жилья по ставке не выше 8%, продлена не будет, заявляли в Минфине. Семейная ипотека по предложению президента Владимира Путина сохранится до 2030 года, но ее условия изменятся. Постановление правительства с новыми параметрами еще не вышло. Но уже известно, что текущая ставка по таким кредитам — не выше 6% — сохранится только для семей с детьми до шести лет и жителей малых городов. Для семей с детьми старше ставка по ипотеке может быть повышена до 12%, говорил замглавы Минфина Иван Чебесков. Власти также рассматривали возможность дисконта ставки в зависимости от количества детей, привязки льготы к уровню дохода.
Надбавка для расчета возмещения должна быть повышена, поскольку сегодня банки, особенно крупные, вынуждены выдавать льготную ипотеку с околонулевой рентабельностью, говорит вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он напоминает, что помимо правительственных решений именно по ипотеке на маржу банков давит ужесточение требований ЦБ по кредитам на жилье, а также возврат требований по нормативу краткосрочной ликвидности.
«Именно поэтому банки вынуждены были вводить ограничения или предлагать решать совместно с застройщиками этот вопрос, так как все стороны заинтересованы в продолжении полноценной работы», — говорит Войлуков.
По его словам, решение о повышении ставки возмещения позволит «исключить перекос на рынке». Возврат показателя к прежним 2 п.п. Войлуков считает достаточным.
«Дельта над ключевой ставкой в механизме компенсации призвана покрыть возможный процентный риск банков. В декабре, когда реальные ставки кратковременно стали сильно положительными, превышение было сокращено. Сейчас наблюдается обратная ситуация: основная ставка подтверждена на том же уровне, хотя присутствует заметное повышательное давление в рыночных ставках и доходностях», — отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Возможную новую формулу с надбавкой 2 п.п. аналитик называет «более справедливой» для маржи банков.
Пересмотр, по его словам, может «смягчить чувствительность льготных ипотечных выдач к процентному риску на случай повышения ключевой ставки».
Льготную ипотеку нельзя назвать нерентабельной для банков, уверена старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова: «Если бы это было так, они бы ее не выдавали. Скорее всего, корректнее сказать, что ипотека в настоящее время не является продуктом с той маржой, которая могла бы помочь банкам достичь поставленные цели по рентабельности или эффективности бизнеса».
Пересмотр величины надбавки для банков эксперт считает скорее оправданным. «После 1 июля 2024 года ожидается существенное снижение ипотечного спроса в связи с ограничением действия льготных программ, что, скорее всего, и подтолкнуло власти к повышению надбавки. Повышение надбавки не будет способствовать агрессивному наращиванию ипотечных выдач, однако интерес у банков будет поддержан», — заключает Носова.
Сколько льготной ипотеки выдается в России и сколько за нее получают банки
По данным «Дом.РФ», в январе—марте 2024 года банки предоставили россиянам 288 тыс. ипотечных ссуд на 1,1 трлн руб. Почти половина кредитов была оформлена по льготным программам, а доля льготной ипотеки в общем объеме выдач достигла 63,6% (0,7 трлн руб.).
За январь—апрель объем возмещения из бюджета, который был перечислен банкам-кредиторам (с учетом ипотеки, выданной за предыдущие периоды), составил 1,24 трлн руб. по программе льготной ипотеки и 2,31 трлн руб. по семейной, следует из статистики госкорпорации.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает